Самые высокие геополитические риски: мнение аналитиков крупнейшей в мире инвестиционной компании

Как и многие другие, крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock с объёмом инвестиций в размере 5,9 триллионов долларов не слишком беспокоится о рынке, который, несмотря ни на что, быстро отскакивает от любых распродаж и, кажется, закрывается с каждым днем все выше и выше — будто по волшебству.

Безусловно, сотрудники BlackRock в восторге: чем меньше волатильность и чем выше индекс S & P, тем больше вероятность того, что мелкие инвесторы передадут свои деньги BlackRock. Всё идет нормально. Тем не менее, даже эксперты Blackrock не могут утверждать посмотрев на эту диаграмму, которая раскрывает беспрецедентную неопределенность экономической политики в то время, когда неопределенность в отношении капитала никогда не была такой низкой ….. что всё в порядке.

Неопределенность экономической политики против неопределенности капитала

В своем блоге главный стратег по управлению активами Blackrock Изабель Матеос и Лаго (Isabelle Mateos y Lago), пишет, что, хотя на рынках может быть полный штиль, к геополитике это не относится. В результате крупнейшая в мире инвестиционная компания видит 10 геополитических рисков и отслеживает их вероятность и потенциальное влияние на рынок, о чем недавно они отметили в обзоре Global Investment Outlook Q4 2017.

Ниже приведена карта «мировых рисков».

Среди главных рисков, отслеживаемых Blackrock:

Североамериканские торговые переговоры

Конфликт Россия-НАТО

Южно-Китайский морской конфликт

Американо-китайские противоречия

Эскалация войны в Сирии и Ираке

Северо-корейский конфликт

Центробежные тенденции в Европе

Конфликты в Персидском Заливе

Любопытно, какие из перечисленных выше рисков больше всего беспокоит BlackRock? Согласно Матео и Лаго, в тройку лидеров входят: североамериканские торговые переговоры, конфликт в Северной Корее и напряжённость в отношениях между США и Китаем, причем вторая и третья позиции особенно взаимосвязаны.

Североамериканские торговые переговоры

На этой неделе завершился четвертый раунд переговоров по североамериканских соглашениям о свободной торговле (НАФТА), в которых Мексика и Канада отвергли то, что они считают неприемлемыми предложениями США. Тем не менее, новостные сообщения действительно свидетельствуют об очевидном прогрессе в отношении менее спорных частей соглашения, и переговоры еще не закончены. Следующий раунд переговоров планируется провести в Мексике в следующем месяце.

В нашем базовом случае успешные переговоры будут завершены в начале 2018 года. Однако наши надежды на этот результат в последнее время уменьшились, учитывая жесткие позиции переговорщиков США и угрожающую риторику президента США Дональда Трампа, что привело к большей неопределённости. Рыночные риски склонны к снижению, учитывая, что хороший результат ожидается как на канадском, так и на мексиканском рынках.

Северная Корея

Мы рассматриваем ракетно-ядерную программу Северной Кореи как серьёзную угрозу региональной стабильности, безопасности США и нераспространению ядерного оружия. Мы полагаем, что возможность вооруженного конфликта возросла, учитывая ракетные пуски Северной Кореи, ядерные испытания и интенсивную войну слов. Это повысило вероятность ошибки или просчета, и мы могли видеть ограниченные действия, такие как сбивание ракет.

Однако, в настоящее время мы видим низкую вероятность тотальной войны: слишком высока цена для всех сторон. Вместо этого мы ожидаем, что США усилят свою кампанию «мирного давления», проявляющуюся в навязывании односторонних санкций и сильном давлении на Китай. Мы видим, что кризис усиливает напряжённость в отношениях между США и Китаем, так же как и экономическую напряженность.

Ухудшение отношений между США и Китаем

Мы видим нарастание противоречий между США и Китаем. Эти страны рискуют попасть в «ловушку Фукидида» — термин, придуманный ученым Гарварда Грэмом Эллисоном для описания столкновений между накапливающими мощь державами и уже существующими. Мы видим, что споры о торговле и доступе к рынкам в долгосрочной перспективе усиливают напряжённость в становящихся все более конкурентными отношения США и Китая, и полагаем, что рынкам еще предстоит повлиять на это постепенное ухудшение.

В краткосрочной перспективе напряженность может возрасти, если президент Китая Си Цзиньпин продолжит проводить еще более националистическую политику после Всекитайского собрания народных представителей. Принцип «око за око» в экономике может привести к эрозии отношений и иметь серьёзные последствия для многих отраслей.

На наш взгляд, военные действия США против Северной Кореи и / или случайное столкновение в Южно-Китайском море нанесли бы удар по этим отношениям и нанесли бы ущерб долгосрочным инвестициям и активам. Но наш базовый вариант заключается в том, что США и Китай избегают этих мин в краткосрочной перспективе и пытаются использовать предстоящий визит президента Трампа, чтобы подчеркнуть важность сотрудничества.

Хорошей новостью, по мнению автора, является то, что большинство геополитических потрясений имеют краткосрочные рыночные последствия, за исключением непосредственно затронутых регионов.

Между тем, в отдельном замечании глобальный директор по операциям с фиксированным доходом Blackrock Рик Ридер указал на еще одну повторяющуюся и зловещую тенденцию: «крупные центральные банки наводнили мировую финансовую систему почти 10 триллионов долларов в ликвидности с 2008 года, но теперь мы начинаем возвращаться в исходное».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x