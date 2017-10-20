Аналитический доклад RAND Corporation: Почему наибольший риск войны в Европе существует в Прибалтике

Начиная с 2014 года, блок НАТО предпринял ряд мер по изменению структуры и численности своих вооруженных сил на восточном фланге, направленных на сдерживание России. По сути, целью альянса является изменить поведение России, но каким образом можно измерить такие перемены в политике Москвы? Недавно американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation выпустил новый доклад, в котором предпринята попытка создать для этого аналитическую основу.

«Несмотря на общие военные преимущества, НАТО сталкивается с дисбалансом в области обычных вооружений в регионах, граничащих с Россией, таких как страны Балтии, – говорится в докладе. – Чтобы устранить этот локальный дисбаланс, аналитики и военные стратеги разработали предложения, направленные на увеличение неизбежных издержек и снижение вероятности успеха любого нападения на одну из стран, входящих в состав НАТО, которое Россия может намереваться совершить».

Цель упомянутых действий состоит в том, чтобы изменить поведение России в выгодном для альянса направлении, поэтому НАТО следует проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать нежелательную реакцию Москвы. Таким образом, первостепенное значение для альянса имеет точное знание того, насколько сильное давление на Москву является допустимым.

«Независимо от того, какие меры США и НАТО намерены предпринять для усиления военной мощи на восточном фланге, их целью в любом случае является изменение поведения России, – пишут эксперты RAND Corporation. – Поэтому целесообразность любых действий, которые намерен предпринять блок НАТО, будет определяться характером реакции и ответных действий со стороны России.

Существует большое количество вариантов таких ответных действий. Русские могут вообще не отреагировать, а могут и ответить мерами военного характера. Таким образом, для НАТО крайне важно правильно оценить потенциальную реакцию Кремля.

«Потенциальная реакция со стороны России может охватывать весь спектр вариантов, от молчаливого восприятия действий США и НАТО и снижения готовности рассматривать возможность нападения на НАТО, до резкого наращивания военного контингента в близлежащих регионах, направленного на противодействие мерам, предпринятым США и НАТО, или даже мгновенной эскалации прямого вооруженного конфликта. Кроме того, Россия может отреагировать на военные меры со стороны США и НАТО попыткой использования уязвимостей невоенного характера в Соединенных Штатах или других странах НАТО», – говорится в докладе.

На данный момент НАТО обладает на востоке надежным потенциалом сдерживания против русских.

«Наш анализ показывает, что сдерживающий фактор НАТО в отношении потенциального нападения России на одну из стран альянса обычными силами в настоящее время является достаточно сильным, – полагают авторы доклада. – Реализация уже объявленных мер по наращиванию военного потенциала США и НАТО в Восточной Европе, скорее всего, еще больше снизит этот и без того низкий риск нападения.

Сила сдерживающего фактора НАТО связана с большим преимуществом альянса в области обычных средств ведения войны и четкими сигналами, подкрепленными недвусмысленными заявлениями и действиями на протяжении нескольких лет, начиная с 2014 года. Их целью был убедительный сигнал о том, что НАТО и Соединенные Штаты будут реагировать мерами военного характера на любую возможную агрессию против стран Балтии или других членов альянса в Восточной Европе.

В этом регионе был предпринят ряд мер по наращиванию военного потенциала НАТО. Поэтому, весьма вероятно, что на сегодняшний день Россия осознает, что любые агрессивные действия, достаточные для приведения в действие статьи 5 Североатлантического договора, приведут к прямому военному конфликту, как минимум, с несколькими ключевыми членами НАТО».

По словам авторов доклада, русские не намерены нападать на какое-либо из государств, входящих в НАТО, во всяком случае, в ближайшей перспективе.

«Хотя согласно нашей оценке нападение России на НАТО в краткосрочной перспективе маловероятно, представляется вполне возможным, что Россия будет искать другие возможности, чтобы выразить свое неудовольствие продолжающимся усилением военного присутствия США и НАТО вблизи своей границы, – говорится в докладе. – Россия уже заявила о том, что намерена скорректировать количество и состав своих вооруженных сил на западных границах, чтобы компенсировать усиление присутствия НАТО. В прошлом Россия использовала различные механизмы реагирования на действия США и НАТО, которые Москва считает угрожающими. Речь идет, в том числе, о выходе из многосторонних договоров в сфере безопасности, развертывании сил и средств вне пунктов их постоянной дислокации, в том числе и на американском континенте, угрозах разместить ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде и другие».

Как бы то ни было, НАТО и Россия, вероятно, будут оставаться в состоянии холодной войны в течение длительного времени. «Российская элита все чаще приходит к выводу о том, что долгосрочные цели Соединенных Штатов и НАТО несовместимы с безопасностью нынешнего режима в Москве», – пишется в докладе Rand. – «Российские лидеры с тревогой отметили устойчивое наращивание неядерного военного потенциала НАТО в Восточной Европе, в том числе и на территории стран бывшего Советского Союза, развертывание систем противоракетной обороны и изменение стратегической ориентации государств, которые Россия явно относит к своей сфере влияния».

Суть проблемы состоит в том, что хотя русские способны сдержать военное нападение, Кремль считает, что НАТО и Вашингтон стремятся добиться смены режима в Москве изнутри.

«Хотя угроза ответного удара со стороны российских стратегических ядерных сил способна предотвратить прямое нападение на Россию, остальные угрозы для безопасности России, которые тревожат Кремль, включая политические риски стабильности действующего российского режима, США и НАТО не признают обоснованными, – гласит доклад американских аналитиков. – До тех пор, пока ситуация не изменится, это восприятие угроз в Москве будет по-прежнему усиливать вероятность возникновения вооруженного конфликта в Европе».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x