Россия полным ходом разрабатывает нефтяные месторождения в Арктике

Ни западные санкции, ни устойчиво низкие цены на нефть не стали препятствием для амбиций и масштабных планов России по разработке нефтяных ресурсов в своей части арктического побережья.

В апреле контролируемая государством нефтегазовая компания «Роснефть» начала бурение самой северной скважины на российском арктическом шельфе, на Хатангском лицензионном участке в море Лаптевых. В июне «Роснефть получила в этом районе первую нефть в восточной Арктике.

В начале октября компания заявила, что извлекаемые запасы на Хатангском месторождении превышают 80 миллионов тонн нефти, что соответствует приблизительно 586,4 миллиона баррелей. По словам представителей «Роснефти», геологические данные указывают на то, что общий объем запасов нефти здесь достигает 298 миллионов тонн, или около 2184 миллиарда баррелей, при этом нефть высокого качества, легкая и с низким содержанием серы.

В настоящее время российский нефтяной гигант, чей генеральный директор Игорь Сечин является близким соратником Владимира Путина, продолжает буровые работы на месторождении, чтобы изучить его геологию и разведать максимально возможное количество нефти, а также определить будущую стратегию добычи на этой лицензионной территории.

«Роснефть» и нефтяная компания «Газпром Нефть» в составе ПАО «Газпром» являются единственными предприятиями, которым российское законодательство позволяет вести буровые работы на арктическом шельфе.

В настоящее время компании «Газпром Нефть» принадлежит единственная нефтедобывающая платформа в российской Арктике. Нефтяное месторождение «Приразломное» в Печерском море начало давать нефть еще в конце 2013 года. По оценкам экспертов, запасы нефти в этом месторождении составляют 70 миллионов тонн или 513 миллионов баррелей, а годовой объем добычи в среднем составляет 5,5 миллионов тонн (40,3 миллиона баррелей) при работе на полную мощность.

«Роснефть» планирует в следующем году возобновить буровые работы в Баренцевом море, и в течение ближайших двух лет – в Карском море. Таким образом, очевидно, что компания намерена вести разработку нефтяных месторождений по всей российской части Арктики.

«Роснефти» выданы 28 лицензий на бурение на российском арктическом шельфе. Суммарный объем углеводородов в этих месторождениях по оценкам экспертов составляет 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, или 249,22 баррелей. Начиная с 2012 года «Роснефть» инвестировала в геологоразведочные работы 1,74 миллиарда долларов (100 миллиардов рублей), а в 2017-2021 годах планирует вложить еще 4,354 миллиарда долларов (250 миллиардов рублей).

Российское правительство заявляет, что добыча арктической нефти и в целом освоение Арктики являются приоритетами его политики, и оказывает финансовую поддержку этим проектам, что является своего рода политическим сигналом о том, что западные санкции не способны воспрепятствовать российским нефтяным амбициям в Арктике.

Санкционный список Министерства финансов США от 2014 года запрещает экспорт товаров и услуг (за исключением финансовых услуг), или технологий, которые могут способствовать разведке или добыче в рамках российских глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, направленных на добычу нефти.

В то время как западные банки все еще оценивают потенциальное влияние последнего раунда американских санкций, введенных против России нынешним летом, Москва вкладывает ресурсы в развитие Арктики. В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена профинансировать освоение континентального шельфа Арктики и развитие экономики местных районов в объеме 2, 787 миллиардов долларов (160 миллиардов рублей). Он сказал, что российская программа развития Арктики включает три основных направления: стимулирование экономического роста, развитие морской инфраструктуры и разработка континентального шельфа с использованием современных технологий и оборудования.

В рамках этой программы в 2021-2025 годах правительство выделит 414,5 миллионов долларов (23,8 миллиардов рублей) на создание нефтегазового оборудования и развитие технологий для разведки и разработки месторождений в Арктике.

По словам экспертов, к 2050 году на арктический шельф, как ожидается, будет приходиться около 20-30 процентов общего объема добычи нефти в России.

Сегодня трудно сказать, кому понадобится российская арктическая нефть в 2050 году, но в более краткосрочной перспективе Россия явно делает ставку на Арктику, и успешные геологоразведочные работы «Роснефти» в нынешнем году действительно могут принести компании хороший доход.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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