Российская экономика набирает обороты

Аналитика Версия для печати

Наблюдать за тем, как восстанавливалась экономика России аз весь прошедший год, вызывало лишь разочарование. Российский Центробанк часто критиковали за медленную реакцию на происходящее. И хотя он наконец сдался и начал снижать процентные ставки, но по-прежнему плетётся в хвосте, учитывая исторические минимумы инфляции, которые переживает экономика.

Индекс потребительских цен в России растет в годовом исчислении всего лишь на 3 процента, тогда как процентная ставка по кредитам составляет 8,5 процентов. Такой очень высокий уровень реальных процентных ставок не давал возможности расширить кредитование и удерживал российскую кривую доходности перевернутой (и раздвоенной) гораздо дольше, чем это было необходимо, считают эксперты.

Розничная торговля вступает в игру

Однако, опубликованные в пятницу последние показатели розничных продаж в конце концов показывают, что экономика начинает взлетать. В сентябре продажи выросли на 3,1 процента в годовом исчислении. Это отражает значительное ускорение темпов роста ВВП в третьем квартале с 0,5 процента во втором квартале до 2,5 процентов.

Рост розничных продаж в России766147_15086844904084_rId4_thumb

Но что более важно, это свидетельствует, что восстановление перешло из производственной сферы экономики в потребительскую. И, что более важно, этот шаг был сделан в правильном порядке. Рост строительства и производства возглавляет возобновление развития, начиная с 2015 года.

Доля строительной индустрии в ВВП России766147_15086844904084_rId5_thumb

Но, можно заметить, что безумно высокие процентные ставки в начале этого года душили новый рост строительства. Посмотрите на показатели 1-го и 2-го квартала в приведенной выше таблице. Российская экономика очень циклична, поэтому сравнение по годам квартальных показателей говорит о реальной ситуации.

В марте Центробанк начал осторожно снижать базовую ставку кредитования. И теперь мы начинаем видеть эффекты снижения с 10 процентов до текущего уровня в 8,5 процентов.

Главе Цетробанка Эльвире Набиуллиной хватает возможностей для дальнейшего сокращения, учитывая реальные процентные ставки 5,5 процентов и уровень безработицы — около 5 процентов. Можно ожидать, что она продолжит снижение на 50 базисных пунктов на следующем заседании и, возможно, еще на 50 в первом квартале. Это приведет к снижению ставок до 7,5 процентов при сохранении сильной положительной реальной доходности.

Теперь мы начинаем видеть следующий этап продвижения. Розничные продажи растут вместе с ростом реальной заработной платы. Эти тенденции будут продолжаться по мере снижения ставок.

Можно ожидать, что Набиуллина будет сохранять реальные процентные ставки как можно дольше, и вряд ли базовая ставка снизится ниже 7 процентов в 2018 году. Инфляция будет зависеть от спроса.

И сейчас, когда российская экономика демонстрирует подъем как в инвестиционном, так и в потребительском секторах, этот рост будет продолжаться не только в 2018 году, но и дальше.

С улучшением экономических данных Центральный банк открывает рынок для ослабления внутренних кредитных и политических рисков, и добавление российских акций в свои активы — одна из лучших возможностей для долгосрочных инвесторов.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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