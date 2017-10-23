Российская экономика набирает обороты

Наблюдать за тем, как восстанавливалась экономика России аз весь прошедший год, вызывало лишь разочарование. Российский Центробанк часто критиковали за медленную реакцию на происходящее. И хотя он наконец сдался и начал снижать процентные ставки, но по-прежнему плетётся в хвосте, учитывая исторические минимумы инфляции, которые переживает экономика.

Индекс потребительских цен в России растет в годовом исчислении всего лишь на 3 процента, тогда как процентная ставка по кредитам составляет 8,5 процентов. Такой очень высокий уровень реальных процентных ставок не давал возможности расширить кредитование и удерживал российскую кривую доходности перевернутой (и раздвоенной) гораздо дольше, чем это было необходимо, считают эксперты.

Розничная торговля вступает в игру

Однако, опубликованные в пятницу последние показатели розничных продаж в конце концов показывают, что экономика начинает взлетать. В сентябре продажи выросли на 3,1 процента в годовом исчислении. Это отражает значительное ускорение темпов роста ВВП в третьем квартале с 0,5 процента во втором квартале до 2,5 процентов.

Рост розничных продаж в России

Но что более важно, это свидетельствует, что восстановление перешло из производственной сферы экономики в потребительскую. И, что более важно, этот шаг был сделан в правильном порядке. Рост строительства и производства возглавляет возобновление развития, начиная с 2015 года.

Доля строительной индустрии в ВВП России

Но, можно заметить, что безумно высокие процентные ставки в начале этого года душили новый рост строительства. Посмотрите на показатели 1-го и 2-го квартала в приведенной выше таблице. Российская экономика очень циклична, поэтому сравнение по годам квартальных показателей говорит о реальной ситуации.

В марте Центробанк начал осторожно снижать базовую ставку кредитования. И теперь мы начинаем видеть эффекты снижения с 10 процентов до текущего уровня в 8,5 процентов.

Главе Цетробанка Эльвире Набиуллиной хватает возможностей для дальнейшего сокращения, учитывая реальные процентные ставки 5,5 процентов и уровень безработицы — около 5 процентов. Можно ожидать, что она продолжит снижение на 50 базисных пунктов на следующем заседании и, возможно, еще на 50 в первом квартале. Это приведет к снижению ставок до 7,5 процентов при сохранении сильной положительной реальной доходности.

Теперь мы начинаем видеть следующий этап продвижения. Розничные продажи растут вместе с ростом реальной заработной платы. Эти тенденции будут продолжаться по мере снижения ставок.

Можно ожидать, что Набиуллина будет сохранять реальные процентные ставки как можно дольше, и вряд ли базовая ставка снизится ниже 7 процентов в 2018 году. Инфляция будет зависеть от спроса.

И сейчас, когда российская экономика демонстрирует подъем как в инвестиционном, так и в потребительском секторах, этот рост будет продолжаться не только в 2018 году, но и дальше.

С улучшением экономических данных Центральный банк открывает рынок для ослабления внутренних кредитных и политических рисков, и добавление российских акций в свои активы — одна из лучших возможностей для долгосрочных инвесторов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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