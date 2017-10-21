ВИЧ получает быстрое распространение в России из-за нетерпимости и дискриминации

Эксперты поражены масштабами распространения ВИЧ в России и в Восточной Европе. Проблема переросла в эпидемию, несмотря на то, что методы по борьбе с вирусом хорошо известны.

Сильвия Урбан из немецкой организации по защите от СПИДА Deutsche AIDS-Hilfe называет столь активное распространение ВИЧ «катастрофой». В России в 2016 году вирусом было заражено 10 тысяч человек. За аналогичный период в Германии, где проживает в два раза меньше людей, этот показатель был равен 3,2 тысячи.

По словам Урбан, с помощью международных программ по профилактике ВИЧ и проверке крови на СПИД удалось значительно снизить темпы распространения вируса, а количество новых больных по сравнению с 2000 годом сократилось на треть. Но Урбан отметила, что общая тенденция для Восточной Европы не актуальна.

Темпы распространения ВИЧ-инфекции среди взрослого населения планеты в период с 2005 по 2015 год (темно-зеленым цветом — снижение более 49 процентов; красным цветом — рост более 49 процентов)

Гонения и дискриминация

По мнению Урбан, в России «группы риска» подвергаются нападкам и дискриминации, а обсуждение проблем сексуальности в целом и гомосексуальности в частности находится под запретом. Финансирование борьбы со СПИДом в России сокращено, а работе негосударственных организаций, которые привлекают средства из-за границы, препятствует правительство.

Урбан рассказала, что согласно опыту Германии, неправительственные организации играют важную роль в борьбе с вирусом.

«Успешная профилактика ВИЧ в Германии показывает, насколько эффективной может быть работа структур, призывающих государство и общество к сотрудничеству», – говорит эксперт.

Наркомания повышает риск

Глава российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский отмечает, что в России о подобном сотрудничестве между правительством и частными организациями приходится лишь мечтать.

«Мы можем многому поучиться у Германии», – говорит Покровский и добавляет, что в России вирус распространяется, в основном, из-за наркомании.

Так как большинство наркоманов в стране – гетеросексуальные мужчины, их партнёрши также подвержены риску. Покровский отмечает, что россиянки в возрасте 25-30 лет «без труда» могут встретить больного мужчину. По информации Покровского, 3-4 процента всех мужчин в России в возрасте 40-50 лет больны СПИДом. Заражён каждый пятый наркоман и каждый десятый гомосексуалист.

«Гомофобия, отрицательное отношение к наркозависимым и неясный правовой статус проституции привели к тому, что Россия применяет меньше половины известных всему миру методов борьбы с распространением СПИДА, эффективность которых научно доказана», – рассказывает Покровский.

Он добавляет, что ханжество также затрудняет борьбу со СПИДом.

«Временами оно принимает крайне устойчивые формы и не соответствует нормам современного общества», – говорит он.

Сегодняшнее бездействие дорого обойдётся

Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС (организация ООН по борьбе со СПИДом) Луис Лурес отмечает, что распространение ВИЧ в Восточной Европе идёт со скоростью эпидемии, при этом дискриминация, отвращение к сексуальности и ярая ксенофобия распространяются столь же быстро.

«Когда люди подвергаются дискриминации, СПИД распространяется быстрее всего», – рассказывает Лурес.

Он подчёркивает, что ситуация в Восточной Европе хуже, чем в Африке.

«Если не остановить эпидемию сейчас, в будущем придётся потратить на это больше усилий и средств», – сообщил Лурес.

«Самоизоляция при решении проблем здравоохранения»

Старший советник специального посланника генерального секретаря ООН по СПИДу в Восточной Европе Раминта Штуйките назвала «отравленной» сложившуюся атмосферу для борьбы со СПИДом в России.

«Рано или поздно учёным придётся выйти за пределы идеологии», – добавила представитель ООН.

По словам Штуйките, Россия отказывается использовать мировой опыт, научные достижения и советы Всемирной организации здравоохранения и не перенимает опыт других стран.

«Для обмена знаниями в сфере СПИДа необходим диалог, – рассказала Штуйките. – Самоизоляция при решении проблем здравоохранения недопустима».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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