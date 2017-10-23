Доклад НАТО: Североатлантический альянс не верит в свои способности противостоять российской угрозе

В соответствии с данными просочившегося в прессу внутреннего документа Североатлантического блока, в НАТО мало верят в способности альянса противостоять России в случае её нападения на восточноевропейские страны.

В субботнем выпуске немецкая газета Der Spiegel опубликовала отрывки из «Отчета о деятельности Североатлантического союза по укреплению его сдерживающего и оборонного потенциала». В докладе оценивается способность альянса «быстро и, если необходимо, продолжительно» реагировать в случае кризиса.

В документе делается вывод о том, что менее слабые командные структуры и проблемы материально-технического снабжения ставят альянс в невыгодное положение, если Россия предпримет шаги против таких стран, как Польша, Эстония, Латвия или Литва.

«Способность НАТО обеспечить логистическую поддержку для быстрого усиления войск в значительно расширившейся зоне ответственности европейского командования ослабла после окончания холодной войны», — говорится в докладе, согласно Der Spiegel.

По оценкам американского аналитического центра Rand Corporation, Россия располагает достаточными военными возможностями, чтобы перебросить войска в Прибалтику всего за 36 часов, опередив силы НАТО. За последние годы НАТО значительно усилило свое присутствие на границах России, но помимо этого министры обороны стран-участниц требуют модернизации альянса.

«Мы знаем, что мы должны адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры», — сказала журналистам Der Spiegel министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрэйде.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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