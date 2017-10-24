Эксперты считают, что благодаря позитивным тенденциям на рынке цена на нефть поднимется

В крупнейшей нефтесервисной компании Schlumberger утверждают, что цена на нефть поднимется, так как на рынке сложились позитивные тенденции, а сам рынок сбалансирован после многих лет избыточного предложения.

Генеральный директор Schlumberger Паал Кибсгаард доволен, так как прибыль его компании в третьем квартале без учёта затрат на крупные приобретения выросла на 65 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль увеличилась на 13 процентов, и это связано с ростом в секторе сланцевой нефти в Америке, а также с развитием нефтяного сектора в России, на Северном море и в Азии.

Отзываясь об общей картине, Кибсгаард отметил, что перспектива повышения цены на нефть связана с истощением нефтяных запасов по всему миру и с другими позитивными факторами.

«Рыночные тенденции и контроль над запасами нефти создают необходимую основу для дальнейшего повышения стоимости ресурса и роста инвестиций в поисково-разведочные работы и добычу», – отметил Кибсгаард.

Изменения на рынке связаны с тем, что американские бурильщики от наращивания объёмов добычи перешли к финансовой дисциплине после бурного периода приобретения доступных по цене территорий в Пермианском бассейне в Техасе и Нью-Мексико. Это проявляется в умеренных объёмах добычи, так как американские бурильщики стремятся получить прибыль.

Также Кибсгаард воодушевлён признаками того, что ОПЕК и другие экспортёры (среди них и Россия), продлят действие соглашения, по условиям которого добыча до конца 2018 года сокращена на 1,8 миллиона баррелей нефти в день. Подтверждает его точку зрения и то, что объём инвестиций в нефтяную индустрию остаётся на «беспрецедентно низком уровне», и в среднесрочной перспективе спрос может превысить предложение.

«Наблюдается более устойчивый баланс между спросом и предложением, а в регионах, где производят нефть, происходят геополитические столкновения, поэтому геополитический риск может стать важным фактором», – рассказал Кибсгаард.

Американская сланцевая нефть вырывается вперёд

Благодаря методу гидроразрыва пласта на североамериканском рынке доходы Schlumberger по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 18 процентов.

Гидроразрыв пласта (ГРП) – это технология, использование которой привело к буму производства нефти и газа в Америке. Метод подразумевает закачку в скважину воды, кислоты или других химических веществ под высоким давлением, после чего в пласте образуется трещина, через которую обеспечивается приток нефти или газа к забою скважины.

В Schlumberger заявляют, что за последние полгода в Северной Америке компания более чем в два раза увеличила количество техники, используемой для добычи с применением метода ГРП. Сейчас практически вся техника компании находится в деле, и это говорит о том, что бурильщики могут ощутить действие инфляции, конкурируя друг с другом.

Доходы от применения ГРП выросли на 42 процента в квартальном исчислении, а с быстрым темпом установки оборудования были связаны временные издержки и неэффективность нефтяных месторождений, принадлежащих Schlumberger. Кибсгаард рассказал, что компания будет решать эти проблемы в четвёртом квартале.

По словам Кибсгаарда, американский сектор сланцевой нефти активно развивается, чего нельзя сказать о шельфовом бурении.

«В Мексиканском заливе в третьем квартале активность идёт на спад, и судя по нынешней ситуации, будущее региона выглядит мрачно», – отметил Кибсгаард.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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