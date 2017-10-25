Могла ли быть успешной знаменитая «атака легкой кавалерийской бригады» британцев под Балаклавой 163 года назад?

Напряженность на Ближнем Востоке. Российские солдаты в Крыму. Западные военные эскадры в Черном море. Звучит похоже на описание момента присоединения Крыма к России в 2014 году.

Однако, на самом деле речь идет о событиях более чем 150-летней давности времен Крымской войны между Россией и альянсом, состоявшим из Британии, Франции и Турции. Эта война сегодня практически забыта на Западе, за исключением, разве что, всемирно известной медсестры Флоренс Найтингейл.

Тем не менее, на самом деле в памяти многих людей сохранилась еще одна история, связанная с той войной: «Атака легкой кавалерийской бригады». Это событие положило конец незавершенной битве при Балаклаве 25 октября 1854 года. Но оно стало печально известным, благодаря храбрым солдатам, выполнявшим приказ некомпетентных командиров, и бессмысленному кровопролитию. Эта атака вдохновила лорда Теннисона на блестящую поэму, а позже легла в основу колоритного кинофильма.

«Долина смерти»

Во время этой атаки легкая кавалерийская бригада лорда Кардигана атаковала российскую артиллерию в «Долине смерти». Бригада разбила артиллеристов, но была атакована превосходящими силами российской конницы численностью примерно 2 тысячи 160 всадников. Британцы потеряли 469 из 664 кавалеристов. Оказавшись лицом к лицу с противником, в 11 раз превосходившим их по численности, 195 выживших кавалеристов отступили. Британские командиры сразу же стали обвинять друг друга в этом трагическом фиаско.

Командующий английской армией Лорд Раглан отдавал совершенно невнятные приказы командующему кавалерией лорду Лукану: «Лорд Раглан приказывает, чтобы кавалерия немедленно выступила и попыталась помешать противнику увезти пушки».

Однако, о какой именно кавалерии шла речь: только о легкой бригаде или о тяжелой тоже? Какие именно пушки: те, что оказались в долине или те, что находились на соседних возвышенностях.

Легкая бригада использовала не столь крупных и более подвижных лошадей. В битвах она обычно нападала на войска противника, когда те были дезорганизованы или беспорядочно отступали. У тяжелой бригады были крупные, более сильные лошади. Она могла рассеять легкую кавалерию или атаковать пехотные оборонительные линии. Любая из бригад могла совершить атаку против артиллерии, однако, как правило, с незащищенных флангов, а не с фронта, где подвергалась прямому огню из всех орудий.

Раглан жаловался, что Лукан абсолютно неверно истолковал его приказы. Предполагалось, что атака будет нацелена против пушек на высотах, захваченных у турков русскими, а не в долине. Лукан, в свою очередь, жаловался, что приказы Раглана были невнятными и неразумными.

Со своей стороны Кардиган утверждал, что тяжелая бригада также должна была отправиться в атаку. Фактически она уже начала выдвигаться вперед, но Лукан остановил ее, увидев интенсивный пушечный огонь.

Пререкания британских командиров легли в основу двух исторических споров. Во-первых, на ком из них лежит вина за эту катастрофическую ошибку? И во-вторых, могла ли атака закончиться успешно, если бы развивалась по какому-либо из альтернативных сценариев?

Чтобы ответить на эти вопросы, недавно британский ученый Уильям Симпсон объединил силы со студентом-историком Дэвидом Коннорсом и профессором истории Джоном Боннетом в рамках общего междисциплинарного исследования.

Использование математики для анализа сражения

Исследователи начали с построения математической модели атаки. Их модель была создана по образцу проводившихся ранее исследований военно-морских сражений с использованием крылатых ракет или авианосцев.

Это исследование является примером применения «цифровых гуманитарных наук». В нем для изучения гуманитарной темы были использованы компьютерные вычисления. Другие подобные примеры включают исследование битвы при Геттисберге в 1863 году и битвы за Коралловое море в 1942 году. В этих проектах Уильям Симпсон также сотрудничал с историками, чтобы получить результаты, которые никто из них не мог получить самостоятельно.

Для проекта по битве под Балаклавой группа исследователей первоначально откалибровала модель, введя поправку на ударную силу войск и потери для того исторического периода. Это позволило воспроизвести реальную атаку легкой кавалерийской бригады в Балаклавской долине. Затем они скорректировали модель для представления трех альтернативных вариантов атаки: легкая бригада против противника на высотах, обе бригады против противника на высотах, и, наконец, действия обеих бригад в долине. По каждой из альтернатив математическая модель оценивала британские потери и количество уцелевших воинов.

Плохие шансы при любом сценарии

Например, если предположить, что легкая бригада атаковала пушки, находившиеся на высотах. По оценке ученых, в этом случае британские потери были бы на 19 процентов выше. Оставшиеся в живых 106 кавалеристов оказались бы перед противником, превосходящим их в пропорции 41 к одному, то есть перед российской пехотой и кавалерией общей численностью 4 тысячи 300 солдат.

Затем, предположим, что атаку на высоты предприняли обе бригады, как предполагал лорд Раглан. В этом случае британские потери были бы на 51 процент выше. Выжившие численностью 661 человек столкнулись бы с противником, превосходящим их в пропорции более чем 7 к 1.

И, наконец, предположим, что обе бригады были направлены для атаки в долину. Британские потери были бы на 22 процента выше. А оставшиеся в живых 794 человека столкнулись бы с численным превосходством противника более чем 3 к 1.

Полученные результаты имеют несколько последствий. Во-первых, целью любой из атак должен был быть захват упомянутых в приказе пушек. То есть, задача состояла также в том, чтобы разбить российские артиллерийские расчеты.

Во вторых, все альтернативные варианты атаки лишь увеличили бы и без того трагически высокие потери британцев. Историческая атака, которую осуществил лорд Лукан, оказалась «наименьшим из зол» с точки зрения потерь живой силы.

В-третьих, предполагаемая лордом Рагланом атака двумя бригадами была на самом деле наихудшим из всех возможных вариантов. Этот сценарий имел бы самые высокие потери и слишком мало выживших, чтобы победить российских солдат. Хорошо, что Лукан неправильно понял его приказы.

Самое интригующее заключается в том, что Лукан уже начал понимать ситуацию и затем наполовину отменил единственный вариант атаки, который теоретически мог бы сработать. Отправка обеих бригад в долину привела бы к тому, что наибольшее количество британцев остались в живых, и дальнейшее сражение происходило бы при наилучших шансах.

Борьба с противником, втрое превосходящим по численности – очень трудная задача. Однако, ранее в тот день тяжелая бригада победила легкую российскую конницу, несмотря на превосходство последней в два раза и то обстоятельство, что атаковать приходилось в гору. Благодаря их импульсу, атака двумя бригадами могла бы также завершиться победой.

Эти результаты имеют определенное значение, потому что успешная атака могла бы привести к поражению России в битве при Балаклаве. А это могло бы помешать впоследствии российской атаке на Инкерман и тем самым ускорить осаду соседнего Севастополя.

И, напротив, еще худший вариант мог привести к решительной победе России. Они могли захватить порт Балаклава и заставить союзников отказаться от осады Севастополя. Это могло позволить России одержать окончательную победу в Крымской войне.

Однако, как бы то ни было, эта битва оказалась лишь небольшой победой для русских. Она осложнила осаду, но не остановила ее. Через 11 месяцев союзники захватили Севастополь ценой тяжелых потерь с обеих сторон.

В конечном итоге, этот захват вынудил Россию сдаться и подписать в 1856 году Парижский договор. Увы, этот договор практически ничего не урегулировал. Вместо этого от привел к новому соперничеству и новым европейским войнам в последующие десятилетия.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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