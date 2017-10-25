В Афганистане идёт смертельно опасная Большая игра

Четырёхсторонние переговоры по Афганистану, которые прошли в Омане 16 октября, завершились без подписания соглашения. На следующий день в афганских городах Гардез и Газни прошли теракты, в результате 71 человек погиб, ранено более 200.

В армии Афганистана процветает коррупция и дезертирство. Теракты в Афганистане и их отголоски в Пакистане оказывают разрушающее влияние на регион.

Война, которая в 2001 году началась с американского вторжения в Афганистан (империалисты цинично назвали операцию «Несокрушимая свобода»), и зверства исламистского терроризма, начавшиеся с долларовым джихадом в 1978 году, кажется, никогда не закончатся. В ходе конфликта погибло более 111 тысяч афганцев, среди них гражданское население, солдаты и повстанцы. И это не считая погибших в Пакистане из-за этой кровавой войны. Трагедия столь серьёзна, что на протяжении многих лет для торговцев из района Сарои Шамали на севере Кабула самым прибыльным делом стала продажа гробов. Захватчики и колонисты веками вели войны в Афганистане. В течение двух последних веков за контроль над страной сражались Британская и Российская империи.

Редьярд Киплинг в романе «Ким», который был опубликован в 1901 году, впервые назвал противостояние двух держав в Афганистане «Большой игрой». Россия опасалась торгового и военного вторжения Великобритании в Центральную Азию, а британцы боялись, что русские подчинят себе Индию.

«Большая игра» началась 12 января 1830 года, когда британские колонисты начали прокладывать новый торговый путь в Бухару. Их целью было присоединение Афганистана и создание протектората. Россия же считала Афганистан нейтральной территорией. Конфликт привёл к поражению империалистов в Первой англо-афганской войне (1838-1842 годы) и Второй англо-афганской войне (1878-1880 годы). Тем временем Российская империя заняла города Хива, Бухара и Коканд. Так называемая «Большая игра» завершилась 10 сентября 1895 года, когда был подписан договор о разделе Памира, определяющий границы между Афганистаном и Российской империей. После Апрельской революции 1978 года началась новая «Большая игра».

На смену британскому империализму пришёл американский. ЦРУ провело тайную операцию с привлечением исламистских бойцов и «грязных» денег, заработанных на торговле наркотиками, преступлениями и террором. Спустя 40 лет многие международные игроки присоединились к действу, и разорение Афганистана продолжилось. С 2001 года ведутся переговоры, но результатов нет. Последние на данный момент «мирные переговоры» прошли с участием Четырёхсторонней координационной группы, в которую входят США, Пакистан, Китай и Афганистан. Но практически одновременная атака дронов вдоль границы Пакистана и Афганистана лишь показала, что ситуация крайне сложная.

Недавняя встреча группы в городе Маскат ни к чему не привела. Талибан переговоры проигнорировал. Америка с неохотой прислала своего дипломата Элис Уэлс, представители Афганистана и Пакистана особого оптимизма по поводу договорённостей не испытывали. Китай, в основном, принимал участие в переговорах через пакистанских союзников.

Группы раздробленного Талибана в этой жестокой войне объединяются с различными сторонами. Недавно империалисты резко увеличили объём инвестиций в кровавую войну, преследуя свои политические и геополитические интересы и желая обрести контроль над ресурсами. На самом деле у Талибана нет единого представительства. Америка начала новую «Большую игру» и постоянно меняет марионеточных командиров и группы. Это вооружённые группировки, часто враждующие между собой: от «моджахедов» Картера и Рейгана, Талибана в середине 1990-х и до подконтрольных сил времён Джорджа Буша и Билла Клинтона.

Не секрет, что американский дипломат Роберт Окли помог Мухаммеду Омару возглавить взятие Кабула талибами в 1996 году. Без поддержки Америки Омар не смог бы захватить Кабул. Правительство Беназир Бхутто выступило в качестве пособника. После того, как американцы покинули Афганистан, Пакистан расширил политику «стратегической глубины». Сейчас Америка находится на грани поражения и призывает Пакистан изменить политику. Предприимчивый Китай отказывается от военного вмешательства, но предоставляет огромные средства, с помощью которых расхищаются ресурсы Афганистана. Китайская элита использует правительство Пакистана и некоторые террористические группы для получения личной выгоды. Это позволяет Равалпинди и некоторым государственным организациям не повиноваться Америке.

Несмотря на то, что Трамп призывает Пакистан усмирить своих «афганских союзников», от этого не будет толка, так как глубинное государство руководствуется принципом «и нашим, и вашим». Тем временем в «Большую игру» вступает новый царь – Владимир Путин. Его государство оказывает финансовую поддержку Талибану. Лондонское издание The Times недавно сообщило, что спонсируемый Россией Талибан ежемесячно получает 2,5 миллиона долларов для проведения военных операций против войск коалиции во главе с США.

Индия, где популярна националистическое движение Хиндутва, обращается к Пакистану не только с деловыми предложениями, но и с угрозами. Если Трамп поддержит Индию, реакция глубинного государства Пакистана окажется ещё более яростной. Конфликт может усугубиться. Недавно Америка пыталась восстановить порядок, «предоставив Пакистану ещё один шанс». Помимо европейского присутствия в Афганистане, идёт кровавый конфликт между региональными исламскими силами – между Ираном и Саудовской Аравией. В афганском конфликте участвует так много заинтересованных сторон, что ни война, ни мирные переговоры не могут его завершить. Линия Дюранда, появившаяся в 1893 году стараниями секретаря индийской колониальной администрации Мортимера Дюранда, разделила жителей территории, на которой веками не было границ.

В результате по обеим сторонам угнетённые классы были выдворены из своих домов. Война привела к кровопролитию, бедности, разрухе и страданию для народов пуштуны и белуджи, которые проживают на этой территории. Империалисты разрушают и вторгаются в их древние цивилизации. У этих народов – богатая культура, они храбро борются с империалистами. Апрельская революция – это яркий пример их революционной борьбы. Лишь благодаря сплочению всех угнетённых людей в классовой войне против империалистов и религиозных террористов может быть установлен прочный мир.

Лал Хан, пакистанский политический активист, редактор Asian Marxist Review

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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