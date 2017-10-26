Доклад: Россия и бывшие советские республики — главный источник иностранных боевиков в Сирии и Ираке

Американская аналитическая компания, занимающаяся исследованиями в сфере безопасности, заявляет, что Россия и бывшие советские республики являются единственным крупным источником для пополнения рядов иностранных боевиков, сражающихся в Сирии и Ираке.

В докладе, опубликованном Soufan Group 24 октября, сообщается об изменениях в составе боевиков, которые присоединились к экстремистской группировке ИГ или к некоторым более мелким террористическим группам в регионе.

По оценкам, более 40 тысяч иностранцев из более чем 110 стран отправились в регион, чтобы воевать на стороне ИГ после того, как было объявлено о создании халифата в июне 2014 года.

Два года назад эксперты Soufan Group подсчитали, что крупнейшими источниками людских ресурсов для боевиков в Сирии и Ираке были Тунис и Саудовская Аравия, за которыми следовала Россия.

Теперь, по словам аналитиков, в регион прибыло более 8 тысяч 700 человек из бывшего Советского Союза и примерно 3 тысячи 417 из России, в основном из беспокойного Северного Кавказа.

В новом докладе отмечается, что много изменилось в связи с тем, что территории, контролируемые боевиками, сократились на фоне продолжающихся военных кампаний, где Россия и Сирия прилагают свои усилия, а коалиция под руководством США вместе с сирийскими арабами и курдскими бойцами принимает свои меры.

В начале месяца поддерживаемые США силы заявили, что они взяли под свой контроль Ракку в Сирии.

Сокращающееся поле битвы усилило беспокойство по поводу того, что будут делать прибывшие из-за границы боевики, и вернутся ли некоторые из них в свои родные края, чтобы вести там террористическую деятельность.

Soufan Group заявила, что по меньшей мере 5 тысяч 600 человек из 33 стран уже вернулись домой, набравшись опыта за время своего нахождения в отрядах ИГ. Из россиян на родину вернулось 400 человек.

ИГ имеет свои филиалы на Северном Кавказе и взяло на себя ответственность за десятки убийств представителей сил правопорядка, совершённых в последние годы.

Больше всего боевиков — 760 человек — вернулось домой, в Саудовскую Аравию, утверждают эксперты.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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