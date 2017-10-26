Из страха войны с Россией НАТО реорганизует систему управления

НАТО реорганизует систему управления, чтобы быть готовым к быстроразвивающемуся конфликту с Россией, который, возможно, произойдёт в Арктике. Ситуация по напряжённости сравнима с холодной войной.

Издание Wall Street Journal сообщает, что на саммите НАТО в ноябре министры обороны обсудят создание двух новых командований с целью улучшения логистики и защиты каналов поставки.

Первое командование займётся повышением мобильности, так как в НАТО опасаются, что Альянс не способен оперативно перебрасывать силы и средства.

«НАТО должен действовать столь же быстро или даже быстрее, чем Вооружённые силы России, чтобы наша стратегия сдерживания была эффективной. Быстрая реакция — это то, что даст нашим гражданским лидерам другие варианты, кроме освободительной кампании», — заявил в начале октября командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Ходжес и другие военачальники намерены создать свободную от бюрократии зону, которая охватит всю Европу, чтобы по ней можно было без промедления осуществлять транспортировку людей и техники.

«Способность перебрасывать силы в пределах стран НАТО имеет огромное значение для коллективной обороны. Союзники принимают законы, согласно которым военная техника может быстрее пересекать границы, и также ведётся работа над улучшением инфраструктуры», – отметила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Второе командование призвано обеспечить защиту морских коммуникаций в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах от подводных лодок. Снабжение сил в Европе во многом зависит от этих коммуникаций. Из-за глобального потепления в последние годы лёд в Арктике тает, регион становится доступнее. Геополитическое противостояние России и НАТО распространилось и на Арктику.

Действительно, альянс готовится к конфликту в регионе, который стал доступен благодаря глобальному потеплению. Это явление Дональд Трамп считает «мистификацией», придуманной китайцами. Трамп недоволен участием Америки и НАТО в этом и пытается понять, в чём состоит конечная цель этой игры.

НАТО и Россия в этом году действовали активно и агрессивно, а вопрос присоединения Крыма до сих пор вызывает разногласия.

В сентябре армия России, а также войска США и НАТО проводили учения недалеко друг от друга. В начале октября альянс сообщил, что направит войска в Румынию в ответ на усиление российского военного присутствия в Черноморском регионе.

Некоторые полагают, что нынешнее наращивание военной мощи в России и странах НАТО – самое крупное со времён холодной войны.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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