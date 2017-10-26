Политические и экономические перспективы России: мрачные прогнозы и обнадеживающие признаки

Россия – страна с колоссальным потенциалом. Она обладает изобилием природных ресурсов, включая огромное количество запасов нефти, газа, угля и древесины. Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире, ежегодно направляя во все уголки мира товары на сумму 73 миллиарда долларов в год. Страна входит в группу E7, объединяющую семь крупнейших развивающихся экономик. Таким образом, весьма прискорбно, что такой мощный потенциал сдерживался и не получал развития в силу ряда экономических и политических проблем.

Экономические потрясения: проблема за проблемой

Испытав серьезную рецессию на протяжении 2015-2016 годов в результате обвала мировых цен на нефть, экономика России только что начала восстанавливаться, и Всемирный банк прогнозирует экономический рост в следующем году на уровне 3,5 процента, что трудно назвать впечатляющим рывком вперед.

Наряду с этим, российская экономика обременена рядом структурных и демографических негативных факторов. Во-первых, наличие давней традиции политической коррупции не могло не отразиться на крайне низкой инвестиционной активности. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2016 году объем инвестиций составил всего 18 процентов от общего ВВП, что является пятым результатом среди выбранных для сравнительного анализа экономик. Еще более тревожным является то, что согласно прогнозу международной консалтинговой сети Price Waterhouse & Coopers, этот показатель будет оставаться на том же уровне до 2025 года. Такое отсутствие инвестиций является основным препятствием для развития российской экономики, поскольку оно ограничивает разработку новых методов и технологий производства, а также сдерживает любые потенциальные возможности выхода российской экономики из нефтяной зависимости.

Помимо того, хотя в целом в российской экономике сейчас наблюдается положительный экономический рост после завершения рецессии, страна сталкивается с серьезными региональными экономическими проблемами. Это можно проиллюстрировать следующим фактом: в докладе Высшей школы экономики говорится, что в 49 из 85 регионов России по состоянию на апрель текущего года по-прежнему имел место негативный экономический рост. Наряду с этим, лишь в 12 из 85 регионов наблюдается восстановление 4 из 5 основных секторов экономики, в то время как рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что каждый четвертый регион России имеет реальную перспективу дефолта и экономического коллапса к 2018 году. Путин признал наличие этой проблемы, подчеркнув ее серьезность и значение в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года, однако отклонил предложение Министерства экономического развития увеличить на 9 процентов объем финансовой поддержки отдельным регионам.

Кроме того, Россия также страдает от быстрого старения населения, что в будущем может создать огромные экономические и социальные проблемы. Эта угроза также была признана Путиным, который еще в 2006 году признал ее «самой острой проблемой России». Статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) говорят о том, что по состоянию на 2015 год 23,5 процента всего населения России находилось в пенсионном возрасте, а к 2030 году этот процент вырастет до 28,5. Это предвещает России катастрофическое экономическое будущее, поскольку, согласно расчетам, численность трудоспособного населения страны может сократиться к 2050 году на 20 миллионов человек, что является весьма значительной потерей. Такая динамика, вероятно, сильно затормозит промышленный выпуск и экономический рост, а также возложит на государство тяжелое бремя обеспечения растущего количества пожилых людей.

Поводы для оптимизма: криптовалюты и восстановление торговли

Что касается позитивных настроений связанных с российской экономикой, существует несколько областей оптимизма. Прежде всего, экономическое бремя санкций, введенных ЕС и США 19 марта 2014 года в значительной степени рассеялось, поскольку данные Eurostat показывают, что снижение объема торговли между Россией и Европейским Союзом в нынешнем году прекратилось. В качестве доказательства можно привести следующий аргумент: хотя в 2016 году этот показатель сократился с 285 миллиардов Евро до 181 миллиарда, в первой половине нынешнего года он вырос на 27 миллиардов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост наблюдался в двусторонней торговле между Россией и Германией, а также Нидерландами. Это является весьма обнадеживающим фактором для российской экономики, указывая на то, что ее будущие экономические перспективы, возможно, являются не столь мрачными, как первоначально предполагалось.

Следует также отметить, что фармацевтический рынок России растет потрясающе быстрыми темпами, и консалтинговая компания GlobalData прогнозирует, что к 2021 году он достигнет объема в 36,6 миллиардов долларов. Это дает определенную степень надежды в отношении краткосрочного будущего российской экономики, поскольку страна, по всей вероятности, станет крупнейшим глобальным игроком в этой сфере.

Более того, одним из недавних захватывающих событий для России является введение криптовалюты, предлагаемое государством, которое стремится достичь превосходства на этом высокодоходном и многообещающем рынке. Примером такого развития стал успех компании Russian Miner Coin (RMC) в направлении введения криптовалюты, которое повысит ее энергоэффективность и обеспечит RMC конкурентное преимущество на мировом рынке майнинга.

Криптовалюта, получившая название «крипторубль», приобретет официальный статус платежного средства в октябре 2018 года. Более того, ее распределение будет отслеживаться и контролироваться российским правительством во избежание потенциальных проблем, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Считается, что введение 13-процентного налога, взимаемого с владельцев валюты, которые не смогут указать источник происхождния своих крипто-денег, является значительным сдерживающим фактором для подобной деятельности. Ожидается также, что криптовалюты будут чрезвычайно рентабельными и востребованными на будущих экономических рынках. Таким образом, решение России инвестировать в эту сферу является многообещающим и захватывающим событием.

Политика: все та же старая история

Как уже упоминалось, Россия на протяжении многих лет страдает от политической коррупции и беспорядка. Путин находится у власти уже 17 лет и за это время он сформировал целую династию. Никто не смеет оспорить его власть. Представляется маловероятным, что это изменится в результате выборов в будущем году, поскольку потенциальный кандидат в президенты Ксения Собчак, решение которой баллотироваться рассматривается многими как поддерживаемый Кремлем шаг, направленный на обеспечение определенной конкуренции и легитимности голосования, не имеет достаточно существенной поддержки для того, чтобы одержать победу. Достаточно сказать, что ей придется собрать 300 тысяч подписей избирателей для того чтобы быть зарегистрированной в качестве кандидата и участвовать в выборах, а это крайне маловероятный успех. Ее кампания, скорее всего, завершится так же, как попытка предпринимателя-миллиардера Михаила Прохорова, который в 2012 году набрал всего 8 процентов голосов.

То же самое можно сказать о нынешнем премьер-министре Дмитрии Медведеве и лидере оппозиции Алексее Навальном, которые также не пользуются значительной поддержкой избирателей, причем шансы последнего дополнительно ограничены приговором суда по уголовному делу. Таким образом, судя по всему, Путин будет продолжать править Россией, что предвещает мрачное экономическое и международное будущее для страны.

В дополнение к сказанному, Канада недавно приняла свою версию американского закона, известного как «Акт Магнитского», который содержит санкции и налагает ответственность на Россию за нарушение прав человека. Этот закон позволяет замораживать активы российского происхождения, а также препятствовать канадским бизнесменам в их деловом сотрудничестве с российскими фирмами, которые совершили или как-то причастны к правонарушениям в области прав человека. Это еще более осложнит экономическое положение России и ее международные отношения. Боле того, тот факт, что 19 октября Путин объявил, что Россия нанесет ответный удар, если официальные лица США введут ограничения на деятельность российских СМИ в Соединенных Штатах, дополнительно подчеркивает напряженность и неустойчивость отношений между Россией и крупными глобальными игроками.

Будущее России

Вышеупомянутые проблемы подтверждают жесткую и жестокую правду для России – ее экономика неустойчива, а политическая система является коррумпированной и неконкурентоспособной. Однако, имеются некоторые основания для оптимизма в отношении развития экономики, и в частности, успехов на рынке криптовалют, которые Россия должна использовать в своих интересах для поддержания статуса глобальной экономической державы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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