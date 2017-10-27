Будущее криптовалют и финансово-технологического сектора в России

Растущая популярность криптовалют и их активное использование по всему миру привело к появлению более 1000 токенов, и начали зарождаться революционно новые виды бизнеса. В то же время, риск и спекуляции вынуждают центральные банки узаконить использование национальных цифровых валют. Появляются новые монеты, стоимость которых оценивается в 3 миллиарда долларов, и в последнее время банки всё реже признают криптовалюту из-за сложности процесса.

Использовать криптовалюты стремятся страны, которые планируют контролировать и снизить риски, связанные с децентрализацией цифровой валюты и отсутствием правовых норм. Одновременно с этим правительства надеются использовать потенциал технологии блокчейн для усовершенствования финансового сектора и повышения эффективности его работы.

Российские законы

Россия – приверженец криптовалют, в стране процветает крипто-сообщество. Москва активно дорабатывает законы, связанные с криптовалютой и финансово-технологическим сектором. Опасения по поводу отмывания денег, ухода от налогов и терроризма посредством криптовалют вынудили Владимира Путина подписать несколько документов, посвящённых дальнейшему развитию финансовых технологий. Центральный банк и правительство должны до 1 июля 2018 года внести изменения в законодательство и определить статус технологии распределённого реестра, криптовалют, «умных» контрактов и токенов.

Изменения затронут майнинг криптовалют, регистрацию, правовые нормы и налоги. В отношении первого публичного размещения монет будут действовать законы, аналогичные тем, что регулируют первое публичное размещение акций. Для финансово-технологического сектора будет создана правовая «тренировочная база». Участники Евразийского экономического союза окажутся в едином экономическом пространстве, в котором будут использоваться новые финансовые технологии. Более того, единственным законным платёжным средством станет российский рубль, не исключено появление крипторубля.

Крипторубль

Ранее в этом месяце Путин поручил законодателям обсудить развитие финансовых технологий и криптовалют и призвал Центральный банк РФ не создавать криптовалюте лишних препятствий. Путин также распорядился выпустить крипторубль. Ранее с предложениями создать национальную криптовалюты выступали Центробанк и первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

Детали проекта ещё предстоит обсудить. Скорее всего, российская криптовалюта появится после разработки соответствующей правовой базы. Предположительно, крипторубль будет создан на основе российских криптографических технологий по закрытой модели, количество монет будет ограничено, и «майнить» новую валюту не получится.

«Москвакоин»

Российский энтузиазм в отношении криптовалют распространяется и на другие секторы экономики. К примеру, в московском метро предлагается использовать валюту «москвакоин», созданную на основе технологии блокчейн. Городская валюта может получить широкое распространение. С её помощью москвичи смогут оплачивать услуги городских интернет-порталов, появление москвакоина приведёт к созданию новых сервисов.

К примеру, платежи в москвакоинах мог бы принимать портал «Активный гражданин» – это стартовавший в 2014 году проект правительства Москвы, созданный для проведения электронных голосований. Владельцы смартфонов на iOS, Windows и Android могут получить доступ к порталу с помощью приложений. Аудитория сайта – 1 310 191 человек, проведено 1667 голосований.

Горожане обсуждают с мэром Москвы и правительством города важные темы, среди которых транспорт, образование и здравоохранение. Пользователи сайта зарабатывают баллы, которые могут потратить на оплату парковки, экскурсий, билетов в музеи и театры. Создание токенов с прицелом на городские услуги дополнит существующие программы, поможет системе развиваться.

Введение москвакоина поддерживают руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Разработка правовых норм

Хотя по сравнению с другими странами Россия в отношении криптовалют и финансово-технологического сектора действует не столь радикально, правовой статус и того, и другого ещё не определён и будет зависеть от изменений в законодательстве, которые должны произойти в середине 2018 года.

Кроме того, создание национальной криптовалюты под вопросом, так как президент России поручил сделать платёжным средством рубль, и крипторубль может стать альтернативной цифровой версией рубля для платежей. Правовой статус москвакоина ещё только предстоит определить, и за это время предложенная модель может быть усовершенствована. В будущем она подойдёт для создания аналогичных региональных валют.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x