Реализация Китаем «проекта века» неизбежно приведет к новому мирового порядку

В 5:30 утра я прибыл в Карачи прямым рейсом из Лондона. 26-миллионный город еще не проснулся, и я добрался до клуба Sind менее чем за 20 минут. Но когда я позже стал писать эти строки, я услышал со всех четырех сторон наполненную звуками машин жизнь города, пульсирующую в такт с его интенсивным ростом.

Если взглянуть на карту, которая приведена ниже, можно увидеть одну из основных причин этого — Китайский экономический коридор — известный как «Один пояс -один путь». Пакистан находится прямо на одном из этих маршрутов. На эту карту следует посмотреть внимательнее — вскоре она изменит весь наш мир и мировой порядок, и это коснется всех, где бы мы ни жили.

Схема транспортных маршрутов китайского проекта «Один пояс — один путь»

Давайте посмотрим на некоторые факты, касающиеся проекта «Один пояс — один путь»:

Он объединяет 65 стран и 4,4 миллиарда человек.

В 2016 году китайские компании подписали 8 тысяч 158 контрактов в 61 стране на сумму 150 миллиардов долларов.

В 2016 году объём торговли Китая со странами, входящими в «Один пояс — один путь», достиг 953 миллиардов долларов.

В течение следующих 10 лет Китай потратит 2 триллиона долларов на развитие инфраструктуры проекта «Один пояс — один путь», и, что более удивительно, они не просят страны-субъекты инвестиций и корпорации в будущем возвращать эти огромные деньги; 80 процентов потраченных средств будут в виде бессрочных или «вечных» облигаций без срока погашения, по которым должны платиться только проценты, а основная сумма займа никогда не будет возвращена.

На карте также видно, что Китаю не нужен контроль над морями. Фактически они специально приняли решение обойтись без морей, обходя 7-й, 8-й и 9-й американские флоты, которые взяли в кольцо евразийский континент. Корабли ВМС США могут сколько угодно бороздить моря и океаны, но все основные события теперь будут происходит на суше. Кроме того, первый тестовый поезд с грузом из Китая прибыл прямо в Лондон в июле этого года; это на 20 дней быстрее, чем по морю. Это приведет к революционным сдвигам.

Китай приступил к реализации «проекта века».

Когда я потягивал в Клубе прохладный лимонад — здесь, на последнем островке Британской империи, в голову пришла мысль: есть еще одна империя — американская — которая, возможно, делает последние несколько глотков, оставшихся от былого господства.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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