Как американский флот «помогает» российским субмаринам наращивать боевую мощь

ВМФ России разрабатывает атомные подводные лодки нового поколения, и при этом идёт по стопам американского флота.

Как сообщают СМИ, субмарины проекта «Хаски» будут существовать в трёх вариантах: базовая многоцелевая подводная лодка, удлинённая апл с крылатыми ракетами (ПЛАРК) и ракетная подводная лодка стратегического назначения (РПЛ СН). Ожидается, что постройка субмарин начнётся в 2020-2021 годах.

Россия стремится максимально унифицировать все три версии «Хаски». Во многих аспектах российские субмарины схожи с американскими подлодками типа Virginia, которые были созданы после холодной войны, когда выяснилось, что эксплуатировать мощные субмарины типа Seawolf слишком затратно.

Изначально субмарины типа Virginia задумывались как атомные торпедные подводные лодки (ПЛАТ), но со временем превратились в субмарины класса ПЛАРК, так как стали оснащаться модулями Virginia Payload Module. Более того, в основе новых подводных лодок с баллистическими ракетами типа Columbia лежит модернизированная конструкция субмарин типа Virginia. Это старые технологии и системы, облачённые в больший по размерам корпус.

Эксперты отмчают, что проект «Хаски» пойдёт той же дорогой, что и субмарины типа Virginia.

Для начала Россия построит базовую ПЛАТ с подводным водоизмещением в 8-9 тысяч тонн и скоростью в 32-33 узла. Субмарина будет вооружена торпедами и минами, но при этом сможет запускать крылатые ракеты через торпедные аппараты. Россия также желает, чтобы подлодки могли участвовать в операциях сил специального назначения и нести спецоборудование. Америка к своим субмаринам типа Virginia предъявляет схожие требования.

Лодки проекта «Хаски» с крылатыми и баллистическими ракетами будут созданы путём добавления дополнительного отсека, точно так же установка модуля Virginia Payload Module на американскую субмарину добавляет четыре торпедных аппарата, каждый из которых может запускать семь крылатых ракет с помощью универсальных пусковых модулей типа Multiple all-up-round Canister (MAC). Россия также намерена разработать пусковые модули типа MAC, которые позволят субмарине, оснащенной баллистическими ракетами, стать носителем крылатых ракет, упакованных по 5-7 штук в каждую ПУ. Идея схожа с концепцией американских атомных подводных ракетных крейсеров типа Ohio, которые изначально были вооружены баллистическими ракетами Trident II.

Предположительно, лодки проекта «Хаски» с баллистикой на борту будут превосходить по размеру версии ПЛАТ и ПЛАРК в той же степени, в какой субмарины типа Columbia больше подлодок типа Virginia из-за установки нового оборудования и механизмов. По мнению экспертов, у всех подлодок проекта «Хаски» будут одинаковые системы датчиков и силовые установки (блочные паротурбинные установки с водо-водяными энергетическими реакторами), которые субмарины унаследуют от РПК СН проекта 955 «Борей» и АПРК проекта 885М «Ясень».

Россия надеется, что эксплуатация субмарин проекта «Хаски» обойдётся дешевле по сравнению с использованием подлодок проекта 885М «Ясень», которые обладают отличными характеристиками, но дороги в обслуживании. Предполагается, что благодаря экономии за счёт унифицированной конструкции Россия сможет построить как минимум 16-20 субмарин проекта «Хаски», среди них будут многоцелевые и вооружённые крылатыми ракетами подводные лодки. Если всё сложится удачно, Россия будет заказывать новую подлодку раз в два года, а постройка займёт не более четырёх с половиной лет. Первая субмарина проекта «Хаски» должна появиться в 2025 году, а последняя – в 2030-х годах.

Постройка «Хаски» с баллистическими ракетами начнётся после того, как будет спущена на воду последний РПКСН проекта «Борей». Подлодки нового поколения помогут России обновить ядерные силы в 2020-х годах, если Москва и Вашингтон не договорятся о дальнейшем сокращении ядерных вооружений.

Тем не менее, некоторые аналитики, среди них и исследователь из CNA Corporation Майк Кофман, несколько озадачены желанием России построить ракетные подводные лодки нового типа с баллистическими ракетами.

«Неясно, для чего Россия строит новые РПКСН, – рассказал Кофман изданию The National Interest. – На мой взгляд, создание ПЛАТ гораздо важнее».

Если проект «Хаски» будет реализован, Россия сможет создать множество таких подлодок. Они придут на смену советским субмаринам, составляющим значительную долю российского флота. Но даже с появлением новейших лодок проекта «Хаски» российский подводный флот не сможет сравниться по мощи с советским.

Дейв Маджумдар, военный эксперт The National Interest

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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