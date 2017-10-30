Американские морские пехотинцы готовятся к вооруженному конфликту в Восточной Европе

Согласно сообщению издания Military Times, опубликованному во вторник на прошлой неделе, Корпус морской пехоты США всерьез рассматривает перспективу вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе и выделяет дополнительные ресурсы штабу Экспедиционных сил морской пехоты (MEF).

Экспедиционная дивизия морской пехоты США – крупнейшее подразделение морской пехоты, которое может включать до 25 тысяч военнослужащих. В последние годы в конфликтах с участием Соединенных Штатов Корпус морской пехоты как правило был представлен в виде небольших подразделений, таких как экспедиционная группа или экспедиционная бригада. Однако, по мере того, как напряженность в отношениях с Россией обострялась, руководство корпуса сочло необходимым осуществить формирование более крупного подразделения.

«Экспедиционная дивизия морской пехоты должна быть готова к участию в боевых действиях в Восточной Европе», – заявил генерал-лейтенант Роберт Хеделунд, командующий 2-й экспедиционной дивизии морской пехоты, базирующейся в Северной Каролине.

Морская пехота США в течение последних лет увеличила свое присутствие в Европе, особенно после того, как Россия аннексировала Крым. В марте нынешнего года сотни американских морских пехотинцев участвовали в совместных учениях с румынскими вооруженными силами на побережье Черного моря.

Этим летом Соединенные Штаты объявили, что около 330 морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии, останутся там до конца 2018 года, то есть вдвое дольше, чем изначально предполагалось. Морские пехотинцы, которые были переброшены в Норвегию в январе, представляют собой первое подразделение иностранных вооруженных сил, размещенное на территории этой скандинавской страны, входящей в состав НАТО, за все время после окончания второй мировой войны.

«Мы считаем, что это шаг противоречит норвежской политике отказа от развертывания иностранных военных баз на территории страны в мирное время», – говорится в заявлении российского посольства в Норвегии, сделанном в январе текущего года.

На протяжении последних нескольких лет отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшаются, поскольку Кремль предпринял агрессивные действия на территории Украины и выступил на стороне врагов США в сирийском конфликте. Эта напряженность усугубилась в результате вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Некоторые наблюдатели утверждают, что нынешнее состояние двусторонних отношений представляет собой новую холодную войну.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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