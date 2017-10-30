Американские морские пехотинцы готовятся к вооруженному конфликту в Восточной Европе

Согласно сообщению издания Military Times, опубликованному во вторник на прошлой неделе, Корпус морской пехоты США всерьез рассматривает перспективу вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе и выделяет дополнительные ресурсы штабу Экспедиционных сил морской пехоты (MEF).
Экспедиционная дивизия морской пехоты США – крупнейшее подразделение морской пехоты, которое может включать до 25 тысяч военнослужащих. В последние годы в конфликтах с участием Соединенных Штатов Корпус морской пехоты как правило был представлен в виде небольших подразделений, таких как экспедиционная группа или экспедиционная бригада. Однако, по мере того, как напряженность в отношениях с Россией обострялась, руководство корпуса сочло необходимым осуществить формирование более крупного подразделения.
«Экспедиционная дивизия морской пехоты должна быть готова к участию в боевых действиях в Восточной Европе», – заявил генерал-лейтенант Роберт Хеделунд, командующий 2-й экспедиционной дивизии морской пехоты, базирующейся в Северной Каролине.
Морская пехота США в течение последних лет увеличила свое присутствие в Европе, особенно после того, как Россия аннексировала Крым. В марте нынешнего года сотни американских морских пехотинцев участвовали в совместных учениях с румынскими вооруженными силами на побережье Черного моря.
Этим летом Соединенные Штаты объявили, что около 330 морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии, останутся там до конца 2018 года, то есть вдвое дольше, чем изначально предполагалось. Морские пехотинцы, которые были переброшены в Норвегию в январе, представляют собой первое подразделение иностранных вооруженных сил, размещенное на территории этой скандинавской страны, входящей в состав НАТО, за все время после окончания второй мировой войны.
«Мы считаем, что это шаг противоречит норвежской политике отказа от развертывания иностранных военных баз на территории страны в мирное время», – говорится в заявлении российского посольства в Норвегии, сделанном в январе текущего года.
На протяжении последних нескольких лет отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшаются, поскольку Кремль предпринял агрессивные действия на территории Украины и выступил на стороне врагов США в сирийском конфликте. Эта напряженность усугубилась в результате вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Некоторые наблюдатели утверждают, что нынешнее состояние двусторонних отношений представляет собой новую холодную войну.
Мне кажется что американцы в серез подумывают захватить и отторгать от России Калининградский область. От того и истерия по поводу российской угрозе для прибалтийских республик. Стало известно что американцы перебрасывают свои химические оружие в Германию. Возможно в случае конфликта они собираются применить её против россиян. Одно они забывают что склады с химоружием под прицелом российских ядерных сил.
Думаю было бы не плохо увеличить количество ядерных боеголовок хотя бы на одну тысяч. Это будет нашим ответом атовским безумцам которые готовы превратить свои страны на арену боевых действий.