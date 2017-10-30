Под Дейр-эз-Зором погиб боец «Вагнера» Антон Добрыгин

Бои в провинции Дейр-эз-Зор стали, возможно, самыми ожесточёнными за всю историю конфликта в Сирии. Многие эксперты считали Дейр-эз-Зор последним оплотом террористов, где они будут оказывать наиболее ожесточённое сопротивление, понимая, что пути для отступления закрыты. Именно поэтому САА понесла большие потери в процессе зачистки провинции. Не обошлось без потерь и в рядах ЧВК «Вагнер», бойцы которой сражались в основном в штурмовых отрядах, либо выполняли задания повышенной сложности.

Во время одной из подобных спецопераций погиб боец компании Антон Добрыгин, известный под позывным «Чек Кель».

Информация о его гибели и соболезнования родным впервые появилась в социальной сети 26 октября. В тот же день новость подтвердили и активные участники группы «ВКонтакте» «Солдат удачи», администратором которой и был Добрыгин. Также в группе раскрыли некоторые подробности трагедии. Добрыгин сопровождал представителя командования САА в составе конвоя в окрестностях Дейр-эз-Зора. Автомобиль, в котором находился боец, подорвался на фугасе. Антон погиб на месте.

Его товарищи по группе рассказали, что Добрыгину было 33 года. Не так давно отправился в Сирию в составе ЧВК «Вагнер». О службе и наградах рассказывал мало, как и положено настоящему разведчику. Всегда был честным и добродушным парнем, готовым помочь друзьям. По свидетельствам близких, Антон был настоящим воином и просто хорошим человеком.

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