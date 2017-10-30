В связи с нехваткой вагонов в России подскочили тарифы на железнодорожные грузоперевозки

В России нехватка товарных вагонов привела к тому, что тарифы на железнодорожные перевозки увеличились на 20-22 процента по сравнению с прошлым годом. Недавно в западной части страны стоимость перевозки одного контейнера достигла отметки в 1000 долларов.

Из-за нехватки вагонов наблюдавшийся в этом году рост объёмов железнодорожных перевозок и увеличение их доли на рынке находится под угрозой. По данным Министерства транспорта РФ, объёмы железнодорожных контейнерных перевозок в России за первые три квартала увеличились на 15 процентов, достигнув 2,9 миллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент – единица измерения вместимости грузовых контейнеров, эквивалентна объёму стандартного контейнера длиной 6,1 метра, шириной 2,44 метра и высотой 1,3-2,9 метра). Доля железнодорожных перевозок на рынке возросла на 7 процентов. В 2016 году на автомобильные перевозки приходилось 88 процентов рынка, но за 9 месяцев 2017 года этот показатель снизился до 81 процента, а доля железнодорожных перевозок увеличилась до 17 процентов.

Нехватка вагонов, которая начала ощущаться в октябре этого года, связана с рекордно большим урожаем зерна в России. Ожидается, что его объёмы преодолеют отметку в 127 миллионов тонн (и могут достичь 140 миллионов тонн). В результате спрос на товарные вагоны по сравнению с августовскими показателями подскочил более чем в пять раз, Министерство транспорта РФ оценивает нехватку в 16 тысяч вагонов.

Тарифы на железнодорожные перевозки с начала месяца увеличились на 50-70 процентов. Повышением заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), её сотрудники выясняют, не был ли этот скачок запланирован перевозчиками заранее.

ФАС – не единственная государственная организация, работающая над проблемой. Россельхознадзор, который подготавливает фитосанитарные документы для продуктов питания и железнодорожных перевозок зерна, заявляет, что продлил рабочий день своих сотрудников, чтобы среднее время проверки состава (5-6 дней) сократилось на 10-15 процентов.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, Правительство попросило перевозчиков задействовать дополнительные поезда и повысить объём перевозок по выходным дням.

Также Министерство транспорта РФ ввело штрафы для поставщиков, которые тратят слишком много времени на разгрузку и возвращение вагонов.

Минтранс сообщает, что из-за нехватки вагонов страдают все поставщики, однако наибольший урон получают компании с долгосрочными контрактами, так как они вынуждены обращаться к менее крупным перевозчикам, тарифы которых выше.

Доставка груза по железной дороге из Москвы в Санкт-Петербург занимает 9-10 часов, её стоимость составляет 49-55 тысяч рублей за TEU или 74-78 тысяч рублей за FEU (сорокафутовый эквивалент, равен двум TEU).

За доставку груза из Владивостока в Москву придётся заплатить 109 тысяч рублей за TEU и 190 тысяч рублей за FEU, она займёт 20-25 дней.

Из Екатеринбурга в Москву груз дойдёт за 5 дней, стоимость доставки – 61 тысяча рублей за TEU и 92 тысячи рублей за FEU.

Как правило, вне зависимости от маршрута автомобильные грузоперевозки обходятся на 35-40 процентов дороже, чем перевозка по железной дороге, но при этом занимают на 50-60 процентов меньше времени.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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