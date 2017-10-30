Почему разведывательное сообщество США боится растущей военной мощи России

Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) на днях опубликовало новый документ, содержащий оценку военной мощи России, тем самым возродив практику времен холодной войны. Авторы доклада пришли к выводу, что современная российская военная машина опирается на советское наследие, но ее потенциал и доктрина стремительно модернизируются в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

«Российские вооруженные силы строятся на основе военной доктрины, структуры и материальной базы бывшего Советского Союза, и хотя они все еще зависят от многих старых советских платформ вооружений, русские модернизировали свою военную стратегию и тактику, включив использование ассиметричных средств ведения войны, таких как кибер-атаки и непрямые военные действия, как это можно было наблюдать в ходе украинского конфликта», – говорится в отчете РУМО.

За годы, прошедшие после распада Советского Союза в 1991 году, российская военная машина превратилась в бледную тень своей могучей советской предшественницы. В то время как Советский Союз отказался от использования ядерного оружия для нанесения первого удара, новая Россия вынуждена была полагаться на ядерную угрозу, чтобы тем самым компенсировать свою слабость в области обычных вооружений. Однако, в последние годы Москва вновь стремится снизить свою зависимость от ядерного оружия, поскольку она активно восстанавливает мощь своих обычных вооруженных сил и оснащает их высокоточными боеприпасами.

«Одним из самых серьезных затруднений, с которыми Россия сталкивается после распада Советского Союза, является необходимость в значительной степени полагаться на свои ядерные силы как на средство сдерживания внешней агрессии, что привело к заявлениям Москвы о готовности первой нанести ядерный удар в ответ на экзистенциальную угрозу обычного характера», – пишут аналитики РУМО.

Россия укрепляет свои обычные вооруженные силы и одновременно модернизирует ядерный арсенал с целью создания более сбалансированной военной машины. Москва сделала акцент на развитии высокоточных обычных вооружений, чтобы ликвидировать критически опасное отставание в этой области, и недавно проверила их в боевых условиях в Сирии, где российские вооруженные силы использовали современные неядерные средства для перелома хода развития конфликта.

В более долгосрочной перспективе, если анализ РУМО окажется верным, Россия действительно рассчитывает вновь стать великой державой, как это было во времена Российской империи, а затем и в советскую эпоху.

«Стремление России стать лидером в многополярном мире и вернуть себе статус «великой державы», которым она обладала в царские времена и в последние годы существования Советского Союза, диктует необходимость формирования военной силы, способной сдерживать внешнюю агрессию, участвовать вооруженных конфликтах разного масштаба, начиная от локальных кризисов и заканчивая ядерными войнами, а также обладающей способностью переброски, развертывания и применения силы в случае необходимости вмешательства в конфликты в любой точке мира», – гласит доклад РУМО.

Несмотря на экономический спад, который, несомненно, окажет влияние на сроки планируемого укрепления всех форм военного потенциала, Россия стремительно формирует современные вооруженные силы, которые способны бросить вызов любому противнику и поддержать устремления Кремля к восстановлению статуса «великой державы».

Чтобы поддержать эти амбиции, Россия осуществляет масштабную модернизацию своих вооруженных сил.

«Долгосрочной целью Москвы является создание вооруженных сил, готовых участвовать в любых конфликтах, от вооруженных столкновений местного характера до стратегического конфликта, который может спровоцировать массированный обмен ядерными ударами», – пишется в докладе военной разведки США.

В целом, анализ РУМО, как и аналогичные документы времен холодной войны под названием «Советская военная мощь», первый из которых был опубликован в 1981 году, привел его авторов к довольно жестким выводам.

Только время покажет, является ли этот анализ верным, однако, необходимо помнить о том, что, как стало известно после распада Советского Союза и завершения эпохи холодной войны, упомянутые аналитические доклады «Советская военная мощь» содержали грубые преувеличения, которые были, по всей вероятности, результатом ошибочных разведданных.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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