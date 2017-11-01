Самая мощная российская подлодка с баллистическими ракетами будет спущена на воду в ноябре

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв в интервью рассказал, что в ноябре флот России получит новую подлодку модернизированного проекта 955А «Борей» – это ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН), вооружённый баллистическими ракетами.

«В ближайшем будущем на предприятии “Севмаш” в Северодвинске будет спущена на воду новая атомная подводная лодка стратегического назначения “Князь Владимир”. Это событие произойдёт в ноябре», – сообщил адмирал. Предполагалось, что самый мощный на данный момент российский РПКСН «Князь Владимир» будет спущен на воду в августе. О причинах задержки адмирал Королёв не рассказал.

«Князь Владимир» станет головным кораблём модернизированного проекта «Борей-А». Постройка субмарины началась в июле 2012 на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, этот город расположен на берегу Белого моря. Из-за разногласий между Министерством обороны РФ и «Севмашем» строительство на начальном этапе было заморожено на 2 года. Ожидается, что «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ РФ в 2018 году.

Вооружение субмарин модернизированного проекта «Борей» мощнее, чем у предшественников. Журналисты The Diplomat отмечали ранее:

У новых субмарин проекта «Борей-А» появятся 4 дополнительные пусковые шахты. Корпуса крейсеров меньшего размера, они будут оснащаться малошумным оборудованием и получат другие технические усовершенствования.

Подводные лодки обеих разновидностей проекта «Борей» будут вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава». Субмарины проекта «Борей» могут нести на борту 16 ракет «Булава», а подлодки модернизированного проекта – до 20 ракет.

Новые субмарины способны в залпе выпускать 96-200 гиперзвуковых маневрирующих ядерных боеголовок мощностью 100-150 килотонн каждая.

В июле издание The Diplomat сообщало: «К 2025 году российский флот получит 8 РПКСН: это 3 субмарины проекта “Борей” и 5 подлодок модернизированного проекта. Сейчас в строю находятся РПКСН “Юрий Долгорукий” (Северный флот), а также “Александр Невский” и “Владимир Мономах” (Тихоокеанский флот)».

На прошлой неделе Россия провела военные учения с участием ядерной триады: стратегические бомбардировщики, субмарины и РВСН. Согласно информации российских СМИ, Владимир Путин лично следил за пробным запуском четырёх межконтинентальных баллистических ракет. О классе участвующих в учениях РПКСН и типе баллистических ракет подводных лодок Министерство обороны РФ не сообщило.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x