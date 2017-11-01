Тень Ленина простирается над всеми нами

Ровно сто лет назад большевистская Красная Гвардия штурмом взяла Зимний Дворец в Санкт-Петербурге и захватила власть в России. То, что последовало за этим событием, оказалось вовсе не той коммунистической утопией, которую обещал Ленин. Это было угнетение, голод и массовые убийства. Пора наконец осознать это кровавое наследие тем левым политикам, которые продолжают провозглашать Ленина вечным святым.

Важно понять, что русская революция – это не просто одна из войн в истории. Ее влияние продолжает отражаться на жизни всего мира. В России люди до сих пор не уверены, следует ли продолжать делать из Ленина идола или наконец пора похоронить его. Тем не менее, именно его правление заложило основы той чудовищной жестокости Иосифа Сталина, которая напоминает о себе и в сегодняшней России при Владимире Путине.

Мавзолей Ленина находится на Красной площади в центре Москвы. После его смерти в 1924 году была возведена деревянная гробница, а нынешнее сооружение из красного мрамора и гранита существует с 1929 года. Посетители стоят в очереди у кремлевской стены, прежде чем войти вовнутрь, в патологическом желании взглянуть на забальзамированные останки Ленина внутри стеклянного гроба.

В России периодически вспыхивают горячие споры о том, что делать с Лениным. Многие считают, что его давно пора похоронить и забыть. Президент Путин неоднократно критиковал Ленина в прошлом году, однако, фактически отрекся от своих слов в ответ на общественный протест, и заявил, что тело Ленина останется в обновленном мавзолее. «Мы должны вернуться к нашим историческим корням, – сказал Путин, – и традиционным ценностям».

Тело Ленина олицетворяет собой ностальгическую связь с величественным советским прошлым. Сотни статуй Ленина продолжают украшать российский пейзаж. Путин защищал и другие реликвии советской эпохи, потому что они символизируют марксистско-ленинскую идеологию, которой многие по-прежнему сочувствуют, и могучее советское государство, которое многие хотели бы возродить. Судя по всему, перестройка мало что изменила.

Революция 25-26 октября (или 7-8 ноября по григорианскому календарю) последовала за буржуазной революцией в феврале того же года, которая ускорила отречение российского самодержца Николая II от престола 2 марта (или 15 марта). Правление страной перешло к временному правительству, но оно был расколото и неспособно к принятию решений. Изгнанный из страны Ленин воспользовался своим шансом. Хотя революция действительно не могла бы произойти без Ленина, ее истинным вдохновителем и руководителем был Лев Троцкий.

Ленин хотел перенести идеи Карла Маркса в реальность, создав в первое в мире коммунистическое государство. Каждый раз, когда кто-нибудь пытался реализовать эту идеологию или какую-либо из ее версий, это сопровождалось отказом от прав человека, страданиями и смертями. Россия погрузилась в гражданскую войну, а страдания людей продолжались в течение следующих 75 лет.

Неудобная правда для тех, кто продолжает пропагандировать миф о марксизме-ленинизме, состоит в том, что лидеры этого учения наделили государство властью порабощать собственный народ и доводить его до нищеты. Недолгий период правления Ленина породил все бедствия сталинского режима. Именно при Ленине появились первые лагеря, начались чистки и практика массовых убийств.

Как пишет Виктор Себастьен в своей превосходной книге «Ленин-диктатор», было бы ошибкой сравнивать его со Сталиным, Адольфом Гитлером или Мао Цзэдуном. Ленин был идеалистом, а не садистом. Однако, в то же время он был прагматиком. «Он построил систему, основанную на идее, что политический террор во имя великой цели является оправданным, – пишет Себастьен. – На практике это осуществил Сталин, но идея принадлежала Ленину».

Однако, в русском менталитете есть что-то, делающее авторитарный ленинский популизм привлекательным до сих пор. Ведь в конце концов, Ленин пришел к власти после трехсотлетней эпохи русских царей династии Романовых, которые также правили «железным кулаком». Сегодня в России многие склонны к частичной реабилитации Сталина, в котором видят прежде всего героя Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Исключительно глубокая книга Кэтрин Мерридейл «Ленин в поезде» рассказывает о недельном путешествии Ленина из Швейцарии в Россию после февральской революции. Книга наполнена современными параллелями. Мерридейл утверждает, что Путин опирается на традицию «сильного лидера», которую олицетворял Ленин, но также обращается к эпохе Российской империи.

Ленин является основателем современного российского государства, подавляющего свободу и демократию. Это государство характеризуется массовой коррупцией и жестокостью, и использует пропаганду, чтобы насаждать националистические идеи. Ленин был исключительно эффективным политиком, который нашел бы много общего с теми, кто находится сегодня на левом и правом флангах политического спектра в западных странах.

Он был гениальным оратором, бросившим в массы примитивный лозунг: «Земля крестьянам, хлеб голодным, мир народам!» Это было простое решение сложных проблем, но слова были обращены к российскому народу, который отчаянно хотел перемен. Он говорил толпам, что их игнорируют, не считаются с ними, не учитывают их мнения, решая судьбу страны. Звучит знакомо, не правда ли?

«Во многих отношениях он был абсолютно современным политическим феноменом – демагогом, знакомым нам по западным демократиям, а также по многим диктатурам, – пишет Виктор Себастьен. – Он пообещал людям все, о чем они только могли мечтать… Ленин был крестным отцом того, что комментаторы столетие спустя назвали «политикой после правды». Действительно, многие черты Ленина можно обнаружить у Владимира Путина.

Сегодня Ленин остается непогребенным на Красной площади Москвы. Он является воплощением исторической преемственности, пишет Себастьен, символом идеального российского лидера: сильного, властного и безжалостного. Он отражает Россию прошлого, а также настоящего, от Ленина до Путина, и выступает в качестве «алтаря возрождающегося русского национализма».

Россия остается расколотой по вопросу об отношении к событиям 1917 года и к эпохе ужасов, начало которой они ознаменовали. Страна так и не рассталась со своим противоречивым прошлым. Правда, пока нет никаких признаков, что в Москве или Санкт-Петербурге будет праздноваться столетие революции. На следующей неделе Путин не намерен принимать участие в каком-либо официальном марше или приеме. Но многие все же будут праздновать. Хотя Ленин давно умер, Россия никогда не сможет уйти от этого своего наследия.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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