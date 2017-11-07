Российскому СПГ нипочём американские санкции

Российская энергетическая промышленность сталкивается с новыми американскими санкциями. Под действие санкций попадают раскиданные по всему миру проекты, в которых доля российских компаний составляет 33 и более процента. Немалую часть газовых поставок в Европу выполняет «Газпром», а Польша и Литва закупают сжиженный природный газ (СПГ) у Америки, чтобы помешать главенству России на рынке.

Несмотря на санкции и пренебрежение со стороны Польши и Литвы, Россия не отказывается от планов по увеличению производства и экспорта СПГ. Один из главных российских СПГ-проектов ориентирован на Азию – в основном, на Китай. Предполагается, что проект станет конкурентоспособным благодаря китайскому финансированию.

Сотрудничая с фондами Китая, Россия не только обзавелась альтернативными источниками финансирования на фоне американских санкций, но и заранее обеспечила высокий уровень продаж газа на быстрорастущем рынке импорта СПГ.

Ранее в этом году Владимир Путин отметил, что Россия станет крупнейшим производителем СПГ. Хотя президент и не обозначил сроки, в которые Россия добьётся столь амбициозной цели, если страна значительно увеличит объёмы производства и экспорта СПГ, в ближайшие десять лет это может кардинально изменить товарооборот и доли экспортёров на рынке СПГ.

Главный СПГ-проект, который вскоре начнёт работу, осуществляет не «Газпром», а НОВАТЭК. Первая партия сжиженного газа от предприятия «Ямал СПГ» будет доставлена в Китай партнёрам по проекту – Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Предприятием «Ямал СПГ» владеют французский гигант Total (20 процентов акций), компания НОВАТЭК (держатель контрольного пакета в 50,1 процента), китайские CNPC (20 процентов) и Фонд Шёлкового пути (9,9 процента).

НОВАТЭК продала Фонду Шёлкового пути 9,9 процента акций в начале 2016 года, получив кредит в 851 миллион долларов на 15 лет для финансирования проекта «Ямал СПГ».

«В результате компания НОВАТЭК стала не только важной движущей силой международного сотрудничества, но и ключевым звеном в укреплении связей России и Азии в рамках российского “обращения к Азии”», – об этом в марте писал Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований.

Выступая на конференции, посвящённой результатам работы НОВАТЭК за третий квартал, заместитель председателя правления компании Марк Джетвей сказал:

«Многих интересует, куда отправится первый танкер. Определённо, это событие с символическим значением. Распределение поставок зависит от объёмов СПГ, оговоренных с партнёрами, однако на наш взгляд, первую партию должна получить CNPC, так как Корпорация внесла немалый вклад в развитие проекта, а рынок Азиатско-Тихоокеанского региона считается основным».

Джетвей добавил: «Мы полагаем, что значительная доля СПГ с Ямала отправится в Азию, но в основном партии будут поставляться на любой рынок, способный обеспечить наибольшую прибыль».

НОВАТЭК поддерживает китайские рынки и, чтобы привлечь средства для финансирования очередного проекта «Арктик СПГ-2», компания объявила о планах начать производство в первой половине 2020-х годов. Недавно НОВАТЭК и CNPC заключили стратегическое соглашение о работе по «Арктик СПГ-2» и развитию реализации СПГ и газовой инфраструктуры. Российская фирма также согласилась на сотрудничество с Государственным банком развития Китая в рамках «Арктик СПГ-2» и других проектов, к чему относятся и «финансовые инвестиции в капитал предприятий».

Компания «Газпром», создавшая первый в России завод по производству СПГ «Сахалин-2» в 2009 году, также планирует расширять мощности. В июне этого года «Газпром» и Shell подписали основные условия соглашения для разработки предпроектной документации «Балтийского СПГ». Компании Shell принадлежит 27,5 процентов минус одна акция предприятия «Сахалин-2».

«Роснефть» также намеревалась принять участие в СПГ-проектах и в 2014 году заключила предварительный договор с ExxonMobil о сотрудничестве по дальневосточному проекту. Но это было ещё до введения первых американских санкций против российских энергетических компаний, в июне того же года «Роснефть» и НОВАТЭК лишились доступа к фондовым рынкам США. С тех пор Америка несколько раз ужесточала санкции.

Поэтому российские производители СПГ обратились к Китаю в поисках источников финансирования и к рынкам Азии для реализации.

Выбор рынка вполне обоснован: ожидается, что Китай обойдёт США и станет крупнейшим потребителем природного газа в период от 2040 до 2050 года.

Многие аналитики указывают на избыток предложения на рынке СПГ. Однако согласно отчёту исследовательской компании Research and Markets за август 2017 года, спрос на СПГ в мире в прошлом году превысил 265 миллионов тонн, и ожидается, что он продолжит увеличиваться в 2017-2025 годах при среднем темпе годового роста в 6,5 процента. Уровень потребления СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в следующие десять лет останется высоким в связи с развитием формирующихся экономик, особенно в сфере выработки электроэнергии и транспортного рынка.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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