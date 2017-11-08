Россия увеличивает мощность ЛЭП на 30 процентов, чтобы обеспечить нефтяной экспорт

Мощность крупнейшей на Дальнем Востоке линии электропередач повышена на 30 процентов с целью обеспечить энергией нефтепровод для экспорта российской нефти в Китай.

Три подстанции воздушной линии 22 кВ прошли реконструкцию и были расширены, чтобы увеличить подачу электричества для нужд нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) протяжённостью в 4800 километров.

По нефтепроводу ВСТО с 2011 года в Китай прокачивается десятки миллионов тонн российской нефти из Западной Сибири. Он состоит из двух путей: один по суше ведёт в Китай, а другой продлён до дальневосточного порта Козьмино, откуда нефть отправляется на рынки Азии.

Объёмы экспорта повысились, и мощность была увеличена, чтобы удовлетворить потребности Китая (страна со второй по величине экономикой в мире) и других государств.

В этом году трансформаторная мощность дальневосточной ЛЭП была увеличена до 458 мегавольт-ампер. Осуществлением проекта занимается «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК). Первый заместитель генерального директора и главный инженер ДВЭУК Анатолий Максимов сообщил, что были подключены две цепи новой воздушной линии.

По словам Максимова, благодаря увеличению полностью обеспечивается энергопотребление семи нефтеперекачивающих станций в Якутии и Иркутской области.

Стоимость реконструкции и повышения мощности оценивается в 12 миллионов долларов.

Заместитель руководителя экономического департамента в Институте энергетики и финансов (российский независимый аналитический центр) Сергей Кондратьев в интервью для Asia Times отметил, что повышение мощности – это необходимая и своевременно принятая мера. Кондратьев рассказал, что ВСТО уже стал одним из крупнейших потребителей электроэнергии на Дальнем Востоке, и по мере увеличения объёмов производства нефти необходимо наращивать мощность.

За последние годы объёмы экспорта российской нефти в Китай через ВСТО были значительно повышены. В 2011 году через отвод ВСТО Сковородино — Мохэ в Китай было доставлено 13,1 миллиона тонн нефти, а из порта Козьмино на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона было отправлено 15,4 миллиона тонн. В 2016 году объём поставок в Китай составил 16,5 миллиона тонн, а отправки из порта Козьмино подскочили до 31,8 миллиона тонн.

Мощность ВСТО сегодня позволяет траспортировать до 58 миллионов тонн нефти в год, из которых 20 миллионов тонн предназначены для Китая, а до 38 миллионов тонн отправляются в Козьмино для дальнейшего экспорта или на переработку дальневосточными предприятиями.

По словам Кондратьева, с 2018 года объёмы поставок нефти в Китай будут повышены до 30 миллионов тонн ежегодно, и ожидается, что в 2020 году будет завершён проект по увеличению мощности ВСТО-1 до 80 миллионов тонн.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x