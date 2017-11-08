Россия выбирает модель дипломатии торговых коридоров

Дезинтеграция стран бывшего Советского Союза стала для России уроком, что дипломатические отношения с другими странами без двусторонней торговли и деловых связей являются не только неэффективными, но и контрпродуктивными.

Российский президент Владимир Путин, которому удалось вытащить образовавшуюся после распада СССР Российскую Федерацию из жестокой бедности и нужды, считает, что «дружба между странами не может существовать без взаимной торговли». Таким образом, в сущности Путин выступает против традиционной или классической дипломатии, которой всегда следовал Советский Союз. Евразийский экономический союз – прекрасный пример той модели дипломатии, которую продвигает Владимир Путин.

Следует понимать, что Россия хочет, не нанося ущерба интересам Китая, создать свои собственные торговые коридоры в Юго-Восточной Азии. Реконструкция федеральной автомагистрали «Амур» подтверждает, что Путин в высшей степени заинтересован в том, чтобы связать Россию с Южной и Юго-Восточной Азией с помощью любых возможных торговых путей. Автомобильная дорога «Амур» является важным элементом Транссибирской магистрали. Это самый длинный ее отрезок протяженностью более 2100 километров соединяет сибирские асфальтированные автодороги с дорогами Дальнего Востока. Реконструкция дороги «Амур» объединила автомагистрали России в единую систему, простирающуюся от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Владивосток – это тихоокеанский портовый город с видом на бухту Золотой рог, расположенный недалеко от границ с Китаем и Северной Кореей. Транссибирская магистраль уже связана двумя различными шоссе с автодорожной сетью Азии.

Интерес Путина к транспортному коридору Юг-Север, связывающему Индию с Россией через Иран, Афганистан и страны Центральной Азии, является вполне естественным, поскольку этот маршрут, несомненно, является работоспособным. Так, во время своего недавнего визита в Тегеран Владимир Путин заявил журналистам, что Россия намерена инвестировать ресурсы в коридор Юг-Север, поскольку он является «жизнеспособным».

Недавно Индия отправила 1.1 миллионов тонн пшеницы в Афганистан через транспортный коридор Юг-Север, задействовав иранский порт Чабахар в Оманском заливе. Индия будет использовать этот же маршрут для отправки грузов в Европу через Иран, Азербайджан и Турцию по одному направлению, а в Афганистан, страны Центральной Азии и Россию – по другому.

Индия и Иран уже заняты созданием нового маршрута, который будет проходить по северному Афганистану в непосредственной близости от границ центральноазиатских стран.

Этот новый торговый путь пройдет от Лемана, через Бала-Муграб, Кормач, Майманех, Андхой, Карамкаль, Шаберган, Акчах и Мазари-Шариф, а железнодорожная магистраль Таджикистан-Афганистан-Туркменистан (ТАТ) соединится с ним в Андхой. Можно также упомянуть, что каждая из стран Центральной Азии уже связана с городом Мазари-Шариф либо железной дорогой, либо так называемыми всепогодными автодорогами.

Наблюдатели, следящие за развитием событий, отмечают, что успех транспортного коридора Юг-Север уже снизил спрос на Китайско-пакистанский экономический коридор через порт Гвадар в центрально-азиатские страны. Дело в том, что шансы на соединение КПЭК с Узбекистаном и Туркменистаном являются крайне слабыми из-за продолжающейся гражданской войны в Афганистане, а также из-за отказа Кабула предоставить Исламабаду возможность использовать афганскую территорию для того, чтобы КПЭК мог достичь этих стран Центральной Азии.

Уместно также упомянуть, что Афганистан поставил в качестве условия соединения КПЭК с Центральной Азией предоставление ему права прямой торговли с Индией через территорию Пакистана. Исламабад выразил сожаления, но не согласился на такую прямую торговлю между Афганистаном и Индией.

Государства Центральной Азии уже выразили свою обеспокоенность по поводу успеха КПЭК, который проходит через западные районы Афганистана, где на протяжении последних 35 лет продолжается гражданская война и где имеет место значительное присутствие боевиков Талибана и группировки ДАИШ.

Следует также упомянуть, что маршрут КПЭК (в случае, если это будет позволено афганским правительством) пересечет границу Афганистана с пакистанской провинцией Белуджистан и может соединиться с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а также портом Гвадар. Китай уже связан с Узбекистаном железнодорожной магистралью.

Транспортный коридор Юг-Север через новую сеть автомобильных дорог позволит связать порт Чабахар с другими странами Центральной Азии в обход старого советского маршрута, который связывает Иран с Узбекистаном через Туркменистан. Новая дорожная сеть свяжет Иран с Узбекистаном и Таджикистаном через Афганистан, что позволит минимизировать стоимость поездок и грузоперевозок из таких центрально-азиатских стран как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан до порта Чабахар, повысив эффективность их торговых связей.

Существующий маршрут, который связывает Индию через порт Чабахар с Центральной Азией, начинается с морского участка от индийского порта Кандла до иранского Чабахара, а затем ведет в Центральную Азию через Ираншехр, Захедан и Мешхед. Из Мешхеда он следует в Туркменистан, пересекает Туркменабад (Чарджоу) и проникает на территорию Узбекистана в древней Бухаре. От Бухары дорога ведет к Ташкенту, а затем продолжается до Кыргызстана через Джамбул. Этот маршрут заканчиваются в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ата, не достигая непосредственно Таджикистана.

Индия инвестировала 960 миллионов долларов США в строительство шоссе Деларам- Зарандж в Афганистане. Протяженность этого маршрута составляет более 200 километров. Он соединяет Деларам, пограничный афганский город, с Заранджем, столицей провинции Нимроз. В свою очередь, Зарандж уже связан с иранской провинцией Систан. Осуществление этого проекта началось в 2005 году, а в 2009-м дорога уже была открыта для перевозок. Тем временем, Иран построил шоссе от порта Чабахар до пограничного города Деларам в провинции Нимроз.

Таким образом, теперь Индия связана с Афганистаном транспортным коридором Юг-Север через Иран, который в свою очередь связан со всей Центральной Азией через два различных маршрута. Афганистан, не имеющий выхода к морю, теперь имеет прямой доступ к морским перевозкам в порту Чабахар через город Деларам.

В связи со всем вышеизложенным, возникает вопрос: нужен ли России, странам Центральной Азии и Афганистану по-прежнему порт Гвадар, чтобы достичь Индийского Океана?

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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