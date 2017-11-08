Биткоин: пустая трата ресурсов

Представьте, что для того, чтобы чеканить монеты и печатать банкноты, Центральный банк какой-то страны задействовал огромное количество людей, чтобы те толкали большие валуны на вершину холма, а затем скатывали их вниз. Представьте себе, что эти потраченные впустую усилия эквивалентны трудовым ресурсам небольшой южноамериканской страны. У вас возникает разумный вопрос — в чем смысл этого?

Ни один центральный банк не согласится на такую абсурдную расточительность. Но децентрализованная криптовалюта биткоин основывается именно на этом. Чтобы создавать или тратить биткоины, пользователи должны выделять огромное количество вычислительных ресурсов только для проверки своих транзакций. Этот процесс аутентификации — так называемый блокчейн — является ключевым элементом философии открытого кода криптовалют. Проблема заключается в том, что эти вычисления сами по себе — бесполезная работа: решение трудных, но не имеющих смысла криптографических задач предназначено просто для сдерживания мошенников.

Майнинг, процесс создания новых биткоинов, раньше был довольно простой задачей, решаемой на домашнем компьютере. Но сейчас он стал настолько интенсивным, что для этого нужны целые здания со специализированными установками, оснащенными специальными чипами, работающими круглосуточно и без выходных. И по мере того, как количество биткоинов в обращении растет, приближаясь к искусственно определенному потолку в 21 миллион, добыча каждого нового требует еще больших вычислений. Эта растущая индустрия чрезвычайно расточительна. Потребление энергии настолько велико, что некоторые фермы майнинга размещают вблизи полярного круга, чтобы сократить расходы на охлаждение.

По поводу биткоинов идет много споров. Но до сих пор связанная с ними расточительность почти не оспаривалась. Это необходимо менять. Вычислительная мощность — это ценный ресурс, такой же, как и электричество, необходимый для работы машин. Позволить растрачивать его на бессмысленные задачи — в лучшем случае экстравагантно. Если биткоин реализует свои амбиции и сможет конкурировать или даже заменить традиционные валюты, выпускаемые центральными банками, то такая расточительность станет скандальной.

Поэтому следует приветствовать новость о том, что еще одна блокчейновая платформа Ethereum недавно признала проблему и предложила её решение. Является ли оно работоспособным и сохранит приверженность открытости, еще предстоит выяснить.

Но биткоин и другие криптовалюты должны найти решение. Их репутация уже подпорчена связями с отмыванием денег, мошенничеством, торговлей наркотиками и, как видно, постоянной чередой шумихи и разочарований. Эти проблемы, возможно, больше, чем умопомрачительная природа валюты, сдерживают то, что может стать революционной технологией.

Вместо того, чтобы рассматривать пустую трату ресурсов как еще одну PR-катастрофу, биткоин должен использовать это как новую возможность. Отказаться от бесполезной работы и посвятить вычислительные ресурсы достойному делу; рассматривать это как налог Тобина на транзакции с криптовалютами. Тогда вопрос энергообеспечения становится частью более широкой проблемы.

В своем стремлении добиться признания сторонники биткоинов должны представлять себе, как будто они толкают валуны вверх на холм. Зачем делать тяжелую работу для себя, когда можно сделать вместо этого что-то полезное?

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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