США увеличивают присутствие Сил специальных операций вблизи российских границ

Администрация Трампа во многом полагается на Силы специальных операций (ССО). Они размещены в 137 странах или в 70 процентах государств мира. На данный момент как минимум 8 тысяч военнослужащих ССО («Зелёные береты») проводят операции в 80 странах мира. ССО в 1980-х годах насчитывали всего пару тысяч человек, а сегодня их состав увеличился до 70 тысяч. На 2016 год личный состав американских ССО находились в Тайване, Монголии, Казахстане, Таджикистане, Афганистане, Непале, Индии, Лаосе, Филиппинах, Южной Корее и Японии. В 2006 году 3 процента военнослужащих ССО, размещённых за границей США, находились в Европе. В 2016 году этот показатель достиг 12 процентов.

Сейчас активно обсуждаются операции ССО в Африке; структура намерена расширяться и вести более интенсивную деятельность в регионе. Формально ССО проводят учения и помогают в борьбе с террористической угрозой. Но вряд ли существует необходимость размещать иностранные ССО в Старом Свете для борьбы с терроризмом.

В прошлом году Америка вчетверо увеличила количество солдат ССО в Европе. Они в основном расположены вблизи российских границ в странах Балтии, в Румынии, Украине и Грузии. В 2017 году личный состав ССО был отправлен в 20 европейских стран.

В марте ССО совместно с ВС Финляндии участвовали в учениях Northern Griffin 2017 в Лапландии. В мае спецназ ВМС США был задействован в учениях Flaming Sword 17. В июне военнослужащие из 10-го парашютно-десантного полка ССО тренировались в польском городе Люблинец. В июле ССО приняли участие в ежегодных учениях Sea Breeze в Украине. В августе офицеры из 321-й тактической спецэскадрильи исследовали двухполосное шоссе, организовали воздушный коридор и провели учения на земле и в воздухе по посадке штурмовиков A-10 из 104-й эскадрильи на шоссе Ягала-Кяравете в Эстонии. Также в августе служащие ССО участвовали в совместных с Грузией учениях Exercise Noble Partner.

По словам представителя командования ССО США в Европе майора Майкла Вайсмана, Америке довелось поучаствовать в совместных учениях практически с каждой страной в Европе, кроме Белоруссии и России.

В апреле-мае 2017 года силы Командования специальных операций США вместе с ССО НАТО из Албании, Болгарии и Литвы провели учения Saber Junction 17 в Центре объединённой многонациональной готовности в Германии. Среди стран-участниц были Украина и Грузия. Роль сопротивления взяли на себя Добровольные силы охраны края Литвы.

Американские военные без лишнего шума проникают в страны Балтии. Десятки служащих ССО США «постоянно» присутствуют в регионе в качестве инструкторов.

В этом году служащие ССО Национальной гвардии США в Бирмингеме, штат Алабама, приступили к изучению русского языка, военной терминологии, истории, культуры и традиций, что выглядит как подготовка к возможной зарубежной операции. Это начало пятилетней программы по подготовке ССО Национальной гвардии США. Курсы русского языка продлятся от трёх до шести недель. Они охватывают военную терминологию и выполнение команд. Инструкторы также расскажут служащим о культуре, важных событиях и исторических деятелях.

ССО размещены вблизи российских границ под предлогом защиты союзников, обеспокоенных «агрессией России». Однако если бы союзники действительно беспокоились, они попросили бы прислать военных и системы обороны для защиты своих границ. Им не понадобились бы ССО, которые считаются силами нападения, равно как и американские морпехи в Норвегии. Для отражения атак неприятеля необходимы инструкторы, специализирующиеся на оборонительных операциях, а не ССО. Служащие ССО и морпехи могут лишь научить нападать. Размещение Сил специальных операций США в Европе не афишируется, но идёт всё активнее. К этому Америку подталкивает не что иное, как возможность нанести удар вглубь территории России.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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