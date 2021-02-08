Четвёртая промышленная революция: Неизбежные вопросы, опасения и проблемы неравенства

Устройства, работающие с помощью мобильных сетей и облачных технологий, «умные» фабрики и носимые гаджеты уже нашли своё место в нашей повседневной жизни. Мы уже начали взращивать Четвёртую промышленную революцию (4ПР) с помощью интернета вещей, но увидели всего лишь начало её технологического и глобального подъёма. Автоматизированные рабочие места, войны, ведущиеся в киберпространстве и технологии, имплантированные непосредственно в наши тела, уже не за горами.

По мере того как 4 ПР усиливает автоматизацию, неравенство, порождаемое этими новыми системами, будет усугубляться. Установлена и доказана связь между социально-политическим дисбалансом и насилием. Как производителям, так и конечным пользователям потребуется проявлять осторожность, выбирая, приветствовать ли новые достижения в рамках технологической революции, если они хотят избежать усиления неравенства. Эти проблемы, если их не контролировать, продолжат расти по экспоненте.

Первая и, возможно, важнейшая проблема, которую нам необходимо решить с наступлением 4ПР, это социально-экономическое неравенство. В 2013 году зам. Генерального секретаря ООН сообщил, что в мире обладателей мобильных телефонов больше, чем обладателей туалетов. Ясно, что 4ПР по большей части будет происходить одновременно с третьей. Многие отдалённые районы в мире до сих пор переживают цифровую революцию.

Даже страны, хорошо вписавшиеся в третью промышленную революцию, уязвимы перед социально-экономическим неравенством и растущим разрывом в уровне благосостояния. По мере развития робототехники и искусственного интеллекта многие рабочие места в высокофункциональных обществах окажутся под угрозой. Рабочие места обслуживающего персонала ресторанов, больниц, специалистов по телефонным продажам и даже спортивных функционеров оказываются среди наиболее подверженных риску сокращения, по мере того, как 4ПР начинает набирать обороты. Пожилые граждане, потерявшие работу из-за автоматизации, скорее всего, будут полагаться на специальные программы либо финансовую помощь со стороны местных властей при поисках новой карьеры или приобретении востребованных навыков.

К счастью, у молодого поколения шансы получше. На Всемирном экономическом форуме в 2016 г. были озвучены данные, что 65% детей, поступающих в начальную школу, должны будут готовиться к работе, которой ещё даже не существует. Это устрашающая статистика, но, по крайней мере, у этих детей будет время и возможность подготовиться к этому в школе. Мы, как общество, должны гарантировать, что наши дети получат необходимые знания, которые подготовят их к этому неизбежному будущему. Работа человека часто связана с чувством его идентичности, что приводит нас к следующей проблеме.

Наше чувство идентичности это важная часть человеческого существования. Это одна из причин, почему мы наблюдаем за последние годы усиление политического аспекта в соцсетях. Раньше считалось, что возможность получить всю имеющуюся в мире информацию, всего лишь нажав на несколько клавиш, приведёт к уменьшению количества дезинформации. Как это ни парадоксально, но оказалось, что социальные сети сужают наш кругозор и широту взглядов благодаря тщательно огороженным пространствам, в которых процветают узко-групповые, маргинальные убеждения.

Появление кибернетических биотехнологий должно добавить новый захватывающий аспект человеческой идентичности. С одной стороны, имплантаты могут дать возможность для самовыражения, подобно сегодняшним татуировкам. С другой стороны, многие из этих имплантатов служат для определённых целей. Возможности биотехнологий в течение жизни следующего поколения могут стать настолько революционными, что создадут совершенно новую форму неравенства, которую раньше невозможно было себе представить.

Рост неравенства также создаёт проблемы с безопасностью для людей и мест их проживания. Компании и правительства уже начали использовать технологию «интернета вещей» для использования уязвимостей в районах с большой плотностью населения, где подключение к Интернету повседневная реальность. Биологическое и биохимическое оружие, автономные боевые машины, дроны и гаджеты, в которых применена технология «интернета вещей», могут изменить способы ведения боевых действий в подобных густонаселённых районах.

По мере того как ручной труд уходит в прошлое, а технологии становятся необходимостью, возможно, доступ к технологиям станет считаться фундаментальным правом человека, независимо от его социально-экономического положения. Тут требуется решить множество проблем. Это внесёт колоссальное изменение в наше видение мира. В школах необходимо внедрить новые образовательные программы, чтобы подготовить рабочую силу завтрашнего дня, а людям, потерявшим работу, потребуется переподготовка. В зажиточных обществах начнут выдвигаться такие идеи, как, например, безусловный базовый доход для тех, кто отстал в этой гонке.

Пожалуй, самый важный шаг к инклюзивности в 4ПР, это завоевание доверия. Сколько времени потребуется людям, чтобы они начали доверять гуманоидному искусственному интеллекту, если он в достаточной мере станет нашим отражением? Будут ли соцсети использоваться, чтобы нас эксплуатировать, или чтобы нас информировать? Могут ли граждане доверить свои личные данные какой-либо корпорации?

Это вопросы, которые мы должны задавать себе по мере развития Четвёртой промышленной революции. Эта революция – не стихийный природный процесс; это пересечение наших коллективных побуждений и решений. Выбор, которые делают потребители и конечные пользователи, будет иметь такое же значение, как и блестящие умы, создающие эти инновационные технологии. И инвесторы, и изобретатели, и потребители должны спрашивать себя, что именно им нужно из плодов, приносимых Четвёртой промышленной революцией.