Почему российский Т-50 никогда не будет конкурировать с F-35

Источник перевод для mixednews – molten
10.04.2012
Из истребителей, находящихся в производстве, которые обещают продвинуть военные истребители глубоко в 21 век, американские F-35, китайские J-20 и российские Сухой Т-50 ПАК ФА являются самыми-самыми.
Как и в случае с F-35, которые США продают своим союзникам, российские Т-50 будут предложены странам, ищущим альтернативу истребителю пятого поколения от Lockheed Martin.
Но страны-покупатели не смогут начать тренировать своих пилотов хоть сколько-нибудь скоро. По данным Российского центра мировой торговли вооружениями, поставки для некоторых стран могут начаться не раньше, чем через несколько десятилетий. Малайзия получит свой заказ не раньше 2035 года.
И если американцы считают, что они одиноки в своих размышлениях о том, нужна ли вообще программа истребителей, которые в сегодняшних наполненных беспилотниками небесах кажутся делом прошлого, многие русские также озадачиваются такими вопросами.
«Для такого самолёта нет задач и противников», говорит российский оборонный аналитик Коновалов. «Было бы более целесообразно снабдить современной авионикой более старые поколения истребителей».
Единственным истребителем пятого поколения, находящемся на вооружении на данный момент, является F-22, но русские намерены ввести в эксплуатацию и свой Т-50
Благодаря двухконтурной конструкции двигателя, Т-50 очень напоминает прототип Raptor А-22 20-летней давности
Россия не сравнивает Т-50 с F-35, предпочитая конкурировать с F-22, однако будущим ВВС Америки и её союзников является F-35
Т-50 будет составлять костяк ВВС России — однако он не так скрытен как F-35, проектировщики Т-50 вместо скрытности отдали предпочтение маневренности
Хотя пик Т-50 в 1300 миль в час больше, чем у F-35 с его 1200 милями в час, американский истребитель может атаковать своими расположенными внутри корпуса ракетами и умными бомбами на скорости полёта выше скорости звука
Оба истребителя могут атаковать хорошо защищённые наземные цели, однако F-35 подходит для этого лучше — Т-50 больше приспособлен для воздушных боёв
Как говорят, у Т-50 отличные характеристики дальности стрельбы его вооружения, однако F-35 имеет три варианта модификации с учётом конкретных задач
Россия надеется охватить треть рынка стелс-истребителей 5 поколения, но F-35 предназначен быть истребителем союзников 21 века, и многие страны уже подписали заказ на его приобретение
Т-50 может взлетать с помощью относительно коротких взлетно-посадочных полос длиной в 300 метров, — но F-35 также имеет модель с коротким взлётом, а также модификацию с вертикальным взлётом
Программа Т-50 только-только отрывается от земли — первая партия самолётов поступила на стадию оценки в этом году, но F-35 уже имеет свою тренировочную школу для пилотов и обслуживающего персонала для всех трёх его модификаций
оба самолёта не прошли испытания, их нет, о чём спорят эксперты не понятно.
О чём спор?
На производство истребителей F-35 не хватает денег
27.10.2011 14:54
http://www.dzd.ee/613102/na-proizvodstvo-istrebitelej-f-35-ne-hvataet-deneg/
У Штатов уже нет денег на сей проект. Такчто говорить не о чем.
Верно всё, f35 не могут доработать t50 уже летает как положено, хотя на вооружение всё равно нет ни одного ни другого. F22 лучший самолёт у США достаточно видеть его в деле, чтобы понять, что он уступает даже мигу 29, что доказали учения в США американских и индийских летчиков f22 от США против мигов 29 от индии, в котором миги были сильнее. Так что самый лучший пока в небе су-37. Все это прекрасно знают, не понятно зачем вообще разводить полемику. Когда на вооружении будут т50 су47 f35 тогда и будем смотреть.
Ну что, не хватило денег у США на проект? Американцы поставили самолет на крыло, приняли его на вооружение, запустили в серию и уже поставили первую партию Израилю, дальше- больше А тем временем ВКС до сих пор не получили ни одного хваленого пак фа. Печалька.
Для этого правда они раздули бюджет нехило, набрали долгов под 20 триллионов (а всего 8 лет назад, когда Обама вступал в должность, долг США был «всего» 14 трюликов), Израилю новые самолеты они поставляют тупо бесплатно, потому что сионистское лобби как рак опутало весь американский истеблишмент и их СМИ, кроме того, продвигая свои самолеты другим странам США угрожают лишить их других ништяков если те откажутся закупать F35, Канада уже отказалась их покупать, но ведь обо всем этом вы скромно умолчите или просто этого не знаете, правда?
парашка кроме оружия еще что то делает? Владимир, Таллин.
Владимир-тормоз, а в эСТОНИИ кроме банки шпрот, кильки в томатном соусе, двух танков и НАТОвских отморозков есть еще что? Да, к ВАШЕМУ сведенью, в России много чего помимо оборонки разрабатывают. Про это просто не особо пишут. А вы и дальше злитесь на «ущербность России», особенно когда будете под солдатом НАТО
а эстонннииииия что может делать кроме «нечего» .таллин убогая деревня ,был в прошлом году на рождество разбили заднее окно в машине и втащили чемодан с грязными трусами и носками…Рига всего в 300 км от Таллина но культура совсем другая люди как люди приветливые и не воруют и т.д.
«нужна ли вообще программа истребителей, которые в сегодняшних наполненных беспилотниками небесах кажутся делом прошлого»
Абсолютно точная фраза, четко акцентирующая современные тенденции развития всего транспорта, главное слово «беспилотники»!
Если беспилотники могут маневрировать с перегрузками, от которых пилоты дохнут, то остается только недоумевать, о каких воздушных боях грезят наши конструкторы?
Сейчас борьба должна быть сосредоточена на надежных каналах беспроводной связи и автономных искусственных интеллектах беспилотных роботов
будущее за летательными аппаратами типа муха, прилетает такая туча разными путями на территорию противника, собирается в бомбу и ка-а-ак жахнет.
Автор расхваливает пиндосские самолеты, тонко используя сравнения из которых можно сделать вывод, что Т-50 отстой и вчерашний день.
Хотя если кто в теме, то видно, что многое притянуто за уши.
— «Благодаря двухонтурной конструкции двигателя, Т-50 очень напоминает
прототип Raptor А-22 20-летней давности»
как-будто сейчас по прошествию 20-и лет раптор перестал быть двухдвигательным.
Но нет. Надо ведь написать именно так, что Т-50 кажется 20и летним старьём.
— «Россия не сравнивает Т-50 с F-35, предпочитая конкурировать с F-22, однако будущим ВВС Америки и её союзников является F-35»
ну да. Просто нет дураков, которые готовы купить за 350лямов это корыто.
При массе пустого F-22 под 20 тонн, на 350млн. можно купить 20тонн чистого золота.
— «Т-50 будет составлять костяк ВВС России – однако он не так скрытен как F-35, проектировщики Т-50 вместо скрытности отдали предпочтение маневренности»
Так это и к лучшему. Стелз не такой уж и невидимый. Радары в метровом диапазонее хорошо их засвечивают.
— «Хотя пик Т-50 в 1300 миль в час больше, чем у F-35 с его 1200 милями в час, американский истребитель может атаковать своими расположенными внутри корпуса ракетами и умными бомбами на скорости полёты выше скорости звука»
немного не так. Т-50 — 2600 км/час, F-35 — 1900 км/час
А вот про то что Т-50 может запускать ракеты на сверхзвуке умолчали.
Наоборот, вроде как у амеров с этим проблемы были.
— «Россия надеется охватить треть рынка стелс-истребителей 5 поколения, но F-35 предназначен быть истребителем союзников 21 века, и многие страны уже подписали заказ на его приобретение»
А многие уже отказались или уже думают отказываться. Пример: корея, австралия,…
— «Т-50 может взлетать с помощью относительно коротких взлетно-посадочных полос длиной в 300 метров, – но F-35 также имеет модель с коротким взлётом»
у F-22 длина разбега 915 м, сомневаюсь, что у F-35 на одном движке она меньше
— «а также модификацию с вертикальным взлётом»
а так же радиус действия 300 км. Так это авианосец надо практически к берегу подгонять. )))
Почему Т-50 не будет конкурировать с F-35? Да потому, что уродец F-35 ему и близко не конкурент — слабенькое, одномоторное, плохо летающее недоразумение, выглядещее как беременный таракан.
Как заявило Минобороны США здесь: «Это заняло у Локхида 15 лет и стоило налогоплательщикам $56 миллиардов изготовить 9 из 12 опытных образцов. За это время конгресс финансировал 115 самолётов, а получил всего 11». У всех F-35 обнаружились трещины в фюзеляже, проблемы с топливом, только половина софта бортовых систем работоспособны, двигатель провалил испытания и на версии для авианосца не поместился посадочный крюк, что требует полного изменения структуры фюзеляжа.
После 3-х задержек, первая серия F-35 теперь должна появиться не раньше 2019. Теперь понятно почему Канада, Австралия, Норвегия, Турция и другие «покупатели» либо сворачивают заказы, либо отказываются вообще.
Для читающих по-английски разгромный разбор этого «чуда» экпертами Air Power Australia . Вывод прост — любой, кто свяжется с этим «самолётом» потеряет преимущество в воздухе лет на 30. С чем США и поздравляем.
Материал забавный. Америка все больше напоминает одряхлевший СССР в свои последние годы перед кончиной. Когда при плохой игре приходилось выкручиваться, и поражения выставлять как победы.
Помните анекдоты, когда Брежнев с Картером устроили бег наперегонки, и Брежнев проиграл гонку Картеру. Наш ИТАР-ТАСС бодро сообщил об этом так:
«На соревнованиях между президентом США Джимми Картером и Леонидом Брежневым генеральный секретарь Политбюро занял почётное второе место. Американский президент пришёл к финишу лишь предпоследним.
Или после чернобыльской катастрофы:
— Скажите, какова сейчас ситуация с радиационным фоном?
— Уже понижается, хотя и нарастает.
Здесь все эти жалкие уловки во всей своей красе
to mike: Ну да, особенно утверждение о беспилотниках как оружии будущего стало актуальным после того, как даже далеко не самый развитый в технологическом плане Иран смог взломать и посадить новейший амерский беспилотник. Такое оружие трусов — для стран третьего мира. Над Афганистаном, над Африкой пиндосы запускают свои управляемые игрушки и убивают ими людей. Развитая в военном плане страна просто на хрен взломает весь ваш флот ВВС, если он будет состоять из беспилотников, и вы в один миг окажетесь без воздушной поддержки. А как воевать без ВВС? Это поражение.
Идиоты авторы наверное не читали исследований спецкомисии автралийского парламента о том, что F-35 не конкурент даже существующим сушкам — модернизациям Су27. Материалов на этот счет полным полно.
F-22 хоть летать может неплохо, хотя вообще ен способен работать по земле, а F-35 и летает как утюг и по земле работает слабо. Автралийцы пришли к выводу, что он намного уступает F-111 — сорокалетней давности самолету, который он вроде как должен был заменить.
Абсолютно верно. Вот и видео этого доклада:
0:00 > Американская реклама сообщает, что F-35 хоть и дорогой , но чудо-супер самолёт «Молния» последнего поколения и он обеспечит безопасность США и их союзников на десятилетия. Но когда поступили первые объективные обзоры, F-35 был повержен напрочь …
0:45 > Dr Carlo Copp (д-р технических наук, бывший лётчик и официальный консультант Австралийского Парламента по военно-техническим вопросам) – «Если Австралия купит F-35 (JSF), то австралийские ВВС станут неэффективными на следующие 30-40 лет …»
0:52 > Американский мозговой центр «Рэнд Корпорэйшн» подготовил анализ о готовности F-35 противостоять новым русским истребителям Сухой … результаты были ужасны. «F-35 вдвойне уступает современным русским (Су-30МК) и китайским (клон Су-27) истребителям в ближнем бою и имеет плохую ускоряемость, плохой набор высоты, плохую устойчивость на виражах … вывод – F-35 не может поворачиваться, не может набирать высоту, не может толком летать …»
1:23 > Австралийский сенатор Деннис Дженсен – « Я думаю это удручаеще и вполне ясно, что по сравнении с самолётами Сухой F-35 уступает вдвойне …”
1:40 > анализ «Рэнд Корп» был приготовлен на основе имитации воздушного боя (учений) Pacific Vision , где 5 австралийских военных принимали участие. В составе «Синих» участвовали F-22 “Раптор, F-35 “Молния” и F-18E/F, отражающие атаку «Красных» в составе Су-27СМ, Су-30 и Су-35 … Питер Гун (Head of Test & Evaluation at Air Power Australia) в докладе Минобороны отметил – «Результаты катастрофические … «Красные» доминировали учения против 2-х комбинаций «Синих», которых полностью разгромили … Это можно описать как убийство беззащитных новорожденных тюленят клюшками для гольфа …Можно сказать, что F-35 полностью бесполезен (против Сушек), а F-18 был побежден до уровня … тоже бесполезен. Сотни истребителей «Синих» были уничтожены в первые же 20 минут. Глубочайшее разочарование …»
3:00 > Видео «Красных» Сушек ..
Автор — мудак, тупой как либерал, люди тут вижу все расписали, осталось добавить только то, что недавно общался с одним летчиком вскользь, единственное что успел спросить — правда ли Т50 настолько хорошо — сказал что машина фантастическая, я спокоен за наши небеса как ВВП, хехе.
Я авиаконструктор и совершенно с вами согласен. Аффтар — технический идиот. Нет времени и желания опровергать его бред.
Ну да. Как я и подумал, журноламерша с британской фамилией Ли, собственной персоной:
http://www.businessinsider.com/author/eloise-lee
Да-да, этой бабе про пляжный секс корябать, хотя такую рожу на пляже увидишь, купаться не захочишь!
Люди, вы видели главную страницу сайта?! Там же написано переводные материалы интернета. Конечно американцы будут расхваливать свои самолеты, так же как и мы свои.
Я все-таки одного понять не могу. Чем плохи беспилотники?
Производство должно быть значительно дешевле, электроника сейчас дешева, а приборы и кабина не нужны, значит и вес ниже, расход топлива ниже. Конечно, связь с землей это их слабое место, но нужно это место защищать и совершенствовать. В конце концов делать автономные машины, отстрелялся и домой. Или сработал как камикадзе.
Скорость беспилотника и маневренность, я уверен, может быть на порядок лучше, чем у пилотируемой машины, человек имеет ограничения в перегрузках, а для беспилотника нужна только прочность корпуса.
Тем, что беспилотник можно использовать только против папуасов, в войне против нормального противника каналы управления им просто подавят РЭБ (ДПЛА ведь над вражеской территорией будет) плюс ещё и ракетой пальнут в пункт управления либо ретрансляционный центр.
А неупроавляемый, автономный беспилотник ещё не придумали, а придумают, так он баблища будет стоить немеряно — ена такой и зенитнубю ракету потратить не жалко.
Беспилотник-камикадзе есть со Второй мировой — Фау назывался….
Их слабое место именно в связи, понимаете? А связь, это и канал, который вполне можно взломать, софт, который можно заразить или вывести из строя, и железо вроде спутников или ретрансляторов, которые (взломав, сбив, взорвав или ещё каким-либо образом выведя из строя) разом лишают вас всех ваших ВВС.
Больше того что лишает, он вполне может (и скорее всего так и сделает) направить ваш же флот на работу по вашим объектам. И раскатает всю вашу группировку, тыл и оборону под орех.
А это почти гарантированный проигрыш. Таким образом, в конечно итоге, сила почти всех ваших вооружённых сил определяется навыком программистов противников — если они не смогут взломать беспилотные ВВС, отлично, но если у них получится, вам конец.
«В конце концов делать автономные машины, отстрелялся и домой.»
Ну здрасьте, а ПВО противника, а их ВВС? Как вы вообще представляете себе авиаудар? ВВС предназначены не только работать по душманам с калашами на ослах.
«Ну здрасьте, а ПВО противника, а их ВВС?»
Как раз об этом я и говорю, беспилотник может обладать маневренностью и скоростью, которые позволят расправляться с самолетами с кокпитами, также легко как пассажирский автобус можно обогнать на трассе на машине формулы-1.
Автономные летательные аппараты уже существуют и вытворяют невероятные вещи без помощи человека, можно погуглить.
Особенно мне нравится трюк с квадрокоптерами с теннисными ракетками
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Россия надеется охватить треть рынка стелс-истребителей 5 поколения, но F-35 предназначен быть истребителем союзников 21 века, и многие страны уже подписали заказ на его приобретение
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Многие страны уже отказались от приобретения его или серьезно урезали свои аппетиты, что еще сильнее подняло цену этого неимоверного попила бабла.
Эксперту в сад, учиться складывать кубики, на большее он все равно не способен
Странно, австралийские военные эксперты привели совсем другие данные, о полной ущербности американского F даже перед сушками, не то что с Т50.
http://www.ausairpower.net/APA-NOTAM-081109-1.html
Т50 по всем параметрам эффективности в бою в разы превосходит Ф лайтнинг. Сравнивать Т50 надо только с Ф22, но и Ф22 превосходит Т50 только по параметрам малозметности и только. В остальных же параметрах он или сравнивается с Т50 или чуть проигрывает.
А вообще все добровольно-принудительные «заказчики» Флайтнинга уже хватаются за голову и всеми правдами и неправдами пытаються избавиться от насильного навязывания американцами их ф35. Потому как боеспособность стран упадет до критического уровня если они примут слабый и дорогущий ф35 на вооружение.
Да эта автор-мерикосиха больная на череп, пишет всякую муть:
«Индия собирается поставить в российскую конструкцию двигательную систему…»
Хотя-бы сначала в «Мурзилку» пару статей чирканула, для пробы, а лучше-бы её почитала…
Прошло 4 года, до сих пор сравнивают Раптор с Т-50, которого , до сих пор нет.
1. Истребителя Т-50 не существует (есть опытные образцы);
2. Даже если-бы он был. Вы сравниваете Т-50 с Ф-22 именно как ближний бой истребителей. Но надо рассматривать общую тактику применения.
Американцы не собираются биться в ближнем открытом бою (как например сумасшедшие русские- очертя голову), это не ихняя тактика, это крайность которую нужно избежать. Гораздо приятнее находясь на огромном расстоянии, пользуясь своей малозаметностью и наводкой какого нибудь авакса незаметно подойти выпустить ракеты и смыться. Если не всё получилось повторить маневр.
Александр, в приведенных ссылках посмотрите дальности ракет воздух-воздух. Сухие будут сбивать рапторов за десятки километров до входа в зону возможного поражения.
Вообще-то по статистике, во всех конфликтах которые были до сих пор, дальний воздушный бой применялся мало. Во-основном ближний воздушный бой. Амеры уже один раз наступили на грабли, убрав авиапушку со своих самолетов в 60-х годах, считая что ближнего боя не будет. Расплачиваться пришлось жизнями своих пилотов. Теперь те же грабли. В ближнем бою ни у F-35, ни у F-22 нет шансов даже против Су-35.
Статью хохлы писали!
Война эгрэгоров. Каждый созданый апарат или машина, человеком, должна быть «подпитана» правильной энергетикой. Автор явно писал статью с злорадной ухмылкой на губах!
Он ошибается!!! Техника «русских» — техника сделаная с любовью! ))
Америкосам этого никогда не понять…
Храни Вас Бог. )
Да что вы накинулись на бедного автора? Он же не для вас писал, а для своих земляков! Наши переводчики перевели, что бы тупо нам поржать!
Граждане! Не будьте такими критичными!!!
Храни нас Бог от войны
Предполагаю, что беспилотникам можно заглушить сигнал управления. Может и перехватывать управление, направляя на таран на собственные стратегические объекты.
Вероятно, во время отсутствия связи он будет пытаться выполнять только базовую программу. В таком случае его можно попробовать «ввести в заблуждение», посылая ложные сигналы, по которым он должен ориентироваться.
«Лучшая победа это победа без боя». Нужно создать условия, чтобы враг не мог строить вооружения по причине отсутствия средств, техническим возможностям или был занят более важными мирными проблемами. «И волки сыты и овцы целы»
A кто из Вас видел тышку в деле….