Почему российский Т-50 никогда не будет конкурировать с F-35

Источник перевод для mixednews – molten

10.04.2012

Из истребителей, находящихся в производстве, которые обещают продвинуть военные истребители глубоко в 21 век, американские F-35, китайские J-20 и российские Сухой Т-50 ПАК ФА являются самыми-самыми.

Как и в случае с F-35, которые США продают своим союзникам, российские Т-50 будут предложены странам, ищущим альтернативу истребителю пятого поколения от Lockheed Martin.

Индия собирается поставить в российскую конструкцию двигательную систему; когда эта задача будет выполнена, и все шероховатости будут устранены, русские ожидают продать по всему миру около тысячи самолётов.

Но страны-покупатели не смогут начать тренировать своих пилотов хоть сколько-нибудь скоро. По данным Российского центра мировой торговли вооружениями, поставки для некоторых стран могут начаться не раньше, чем через несколько десятилетий. Малайзия получит свой заказ не раньше 2035 года.

И если американцы считают, что они одиноки в своих размышлениях о том, нужна ли вообще программа истребителей, которые в сегодняшних наполненных беспилотниками небесах кажутся делом прошлого, многие русские также озадачиваются такими вопросами.

«Для такого самолёта нет задач и противников», говорит российский оборонный аналитик Коновалов. «Было бы более целесообразно снабдить современной авионикой более старые поколения истребителей».

Военные самолёты разделяют на поколения, и самолётом ближайшего будущего является летательный аппарат пятого поколения

Единственным истребителем пятого поколения, находящемся на вооружении на данный момент, является F-22, но русские намерены ввести в эксплуатацию и свой Т-50

Благодаря двухконтурной конструкции двигателя, Т-50 очень напоминает прототип Raptor А-22 20-летней давности

Россия не сравнивает Т-50 с F-35, предпочитая конкурировать с F-22, однако будущим ВВС Америки и её союзников является F-35

Т-50 будет составлять костяк ВВС России — однако он не так скрытен как F-35, проектировщики Т-50 вместо скрытности отдали предпочтение маневренности

Хотя пик Т-50 в 1300 миль в час больше, чем у F-35 с его 1200 милями в час, американский истребитель может атаковать своими расположенными внутри корпуса ракетами и умными бомбами на скорости полёта выше скорости звука

Оба истребителя могут атаковать хорошо защищённые наземные цели, однако F-35 подходит для этого лучше — Т-50 больше приспособлен для воздушных боёв

Как говорят, у Т-50 отличные характеристики дальности стрельбы его вооружения, однако F-35 имеет три варианта модификации с учётом конкретных задач

Россия надеется охватить треть рынка стелс-истребителей 5 поколения, но F-35 предназначен быть истребителем союзников 21 века, и многие страны уже подписали заказ на его приобретение

Т-50 может взлетать с помощью относительно коротких взлетно-посадочных полос длиной в 300 метров, — но F-35 также имеет модель с коротким взлётом, а также модификацию с вертикальным взлётом

Программа Т-50 только-только отрывается от земли — первая партия самолётов поступила на стадию оценки в этом году, но F-35 уже имеет свою тренировочную школу для пилотов и обслуживающего персонала для всех трёх его модификаций

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