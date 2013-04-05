Так что стало с исчезнувшими жертвами терактов 9/11?

Спустя свыше 11 лет после катастрофического разрушения Всемирного торгового центра, правительство города Нью-Йорка наконец-то озадачило себя вопросом: что же такого могло произойти с 1116 исчезнувшей в нём жертвой?

Каждый раз, когда в истории происходило обрушение здания, все тела погибших извлекались из под обломков более-менее целыми. Причина в том, что в рушащихся зданиях человеческие тела раздавливаются, но не распадаются на мельчайшие частицы или исчезают без следа.

Однако 11 сентября 2001 года самое знаменитое «обрушение зданий» в истории каким-то образом привело к волшебному исчезновению более 1 тысячи тел жертв. Несмотря на тщательные усилия по «просеиванию и перекопке» не было обнаружено ни клочка кожи, ни обломка ногтя, ни осколка кости хоть одного из этих тел.

Но эта тайна – не единственная. Мало что осталось и от тех 1634 обитателей ВТЦ, которые не исчезли полностью. Бо̀льшая часть человеческих останков, обнаруженных и опознанных по ДНК, имела форму мельчайших, распылённых частиц, а не целых тел.

Что произошло почти с 3 тысячами человеческих тел, подвергшихся аннигиляции во время десятисекундных исчезновений 110-этажных Башен? Ответ: то же самое, что и с офисной мебелью, шкафами для хранения документов, телефонами, компьютерами и прочим содержимым небоскрёбов. Не было найдено практически никаких остатков и этих объектов. Они, как и тела людей, каким-то образом превратились в смешение крохотных осколков и менее чем 100-микронной пыли, отнесённое к морю и медленно осевшее в Атлантическом океане. Как отметил один из просеивателей-копателей, самым крупным фрагментом офисной обстановки, извлечённым с Эпицентра, был крохотный обломок телефонной клавиатуры.

Сегодня, более чем 11 лет спустя, правительство Нью-Йорка наконец-то признаёт существование тайны. В памятной записке семьям погибших в 9/11, нью-йоркский чиновник Кейси Холлоуэй объявил о том, что в этот понедельник, 1 апреля, Главный медицинский судмедэксперт города начнёт на свалке Фреш-Киллз на Статен-Айленд просеивание развалин конструкций Всемирного торгового центра, потребовавших для своего вывоза 60 рейсов грузовиков. По словам представителя города, они надеются отыскать останки хотя бы части из 1116 потерпевших.

К сожалению, шансы найти сколько-нибудь значительное новое количество погибших кажутся слабыми. В конце концов, обломки Башен-близнецов – которые по массе составили менее 50 процентов Башен (что случилось с остальной частью этой массы?) уже были тщательно просеяны и перекопаны более 10 лет назад. Решение города просеять обломки зданий, начиная с 1 апреля, несёт в себе отнюдь не мимолётное сходство с решением Джорджа У. Буша опуститься в коленно-локтевую позу, чтобы поискать под своим рабочим столом отсутствующее иракское ОМП. Неужели это какая-то жестокая первоапрельская шутка?

Отсутствие раздавленных, но целых человеческих тел, офисной мебели и техники, а также 50 процентов массы Башен наводит на мысль о том, что Близнецы не обрушились – они взорвались. Это может объяснить, почему вся крыша соседнего здания Дойче-банка, как было обнаружено в 2006 году, усеяна мельчайшими фрагментами человеческих костей. Не мог простой гравитационный коллапс, положенный в основу выводов официального правительственного отчёта NIST (Национальный институт стандартов и технологий; прим. mixednews.ru), разнести человеческие скелеты на осколки и привести к осаждению этих осколков по всей крыше соседнего здания.

Были ли Башни-близнецы и находившиеся в них тысячи людей взорваны на мелкие кусочки при помощи взрывчатки? Именно в это верят многие члены семей жертв 9/11. Роберт Макилвейн, чей сын Бобби погиб в Башнях-близнецах 11 сентября, сказал, что примерно половина членов семьи разделяет подозрение о том, что Башни были снесены при помощи взрыва в ходе теракта под чужим флагом. Известный герой 11 сентября Уильям Родригез, говоривший с сотнями тысяч людей во всём мире, является ещё одним представителем выживших в 9/11, утверждающих, что доказательства «управляемого сноса» являются секретом полишинеля.

Учёный Карл Саган однажды заметил, что «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия». Но иногда отсутствие доказательств является неоспоримым доказательством вины. Отсутствие целых тел, содержимого офисов и половины массы Башен-близнецов – это неопровержимое доказательство, подтверждающее то, что Башни были снесены взрывом.

Пропавшее содержимое и масса Башен-близнецов – не единственное загадочное «отсутствие», связанное с 11 сентября. В число других примечательных «пропущенных улик» входит:

▪ Отсутствие более 80 видеоматериалов американского правительства, на которых запечатлён удар по Пентагону, при этом некоторые из них были изъяты агентами ФБР буквально через мгновенья после теракта. Опубликованы были только несколько кадров, и на этих кадрах виден только взрыв в Пентагоне, но не большой авиалайнер.

▪ Отсутствие 100 тысяч кг пассажирского Боинга-757, который, как считается, врезался в Пентагон. Нет ни одной плёнки с этими 100-тонными обломками авиалайнера, или багажа самолёта и останков пассажиров, которых когда-либо убирали из любой из трёх далеко разнесённых друг от друга зон поражения Пентагона.

▪ Отсутствие 100 тысяч кг лайнера Боинг-757, который якобы ушёл в мягкий грунт под неглубоким кратером диаметром 15 футов (4,6 м.; прим.) в Шэнксвилле, Пенсильвания. Нет ни одного доказательства того, что на предполагаемом месте падения из-под земли извлекалось 100 тонн обломков лайнера вместе с тем, что осталось от пассажиров и багажа.

▪ Отсутствие у авиалиний официальных списков пассажиров, материалов съёмок камер безопасности, корешков от билетов, показаний работников авиалиний либо любых других фактических данных, свидетельствующих о том, что 19 молодых арабов, обвинённых в терактах 11 сентября, вообще были в самолётах.

▪ Отсутствие аудиозаписей личного состава FAA (Федеральное авиационное агентство), докладывающих друг другу о том, что они пережили 11 сентября. Эти записи были изъяты инспектором FAA, мелко разрезаны, а затем разбросаны по множеству далеко отстоящих друг от друга мусорных баков – чтобы их никогда нельзя было бы собрать и восстановить.

▪ Отсутствие неуничтожимых «чёрных ящиков» самолётов, которые врезались в Башни-близнецы. Американское правительство утверждает, что эти устройства фиксации лётной информации так и не были найдены, но из первых ответов следовало, что они имелись в наличии, когда их нашли и забрали агенты ФБР.

▪ Отсутствие самого важного доказательства, на которое ссылается правительство – аудио- и видеозаписей затяжных пыточных сеансов и написанные по сценарию ложные признания умственно отсталого «вдохновителя 9/11» Абу Зубейды и его «соратника»» Халида Шейха Мухаммеда. ЦРУ признаёт, что оно незаконно уничтожило эти записи, анонимные сообщения о которых приводятся из вторых рук в докладе Комиссии по 11 сентября как его единственная улика в подтверждение версии с 19 угонщиками.

▪ Отсутствие хоть какого-нибудь правдоподобного и невинного объяснения преждевременному сообщению BBC об обрушении Здания № 7 Всемирного торгового центра, признание Лари Сильверстайна о том, что он снёс ВТЦ-7 и (разумеется) явно контролируемый характер сноса этого здания.

В каждом из указанных случаев – как и в отношении 1116 пропавших жертв – отсутствие доказательств является неопровержимым доказательством вины.

Правительство США теперь сталкивается с полным отсутствием легитимности.

Источник перевод для MixedNews — josser (4 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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