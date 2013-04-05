Так что стало с исчезнувшими жертвами терактов 9/11?

Спустя свыше 11 лет после катастрофического разрушения Всемирного торгового центра, правительство города Нью-Йорка наконец-то озадачило себя вопросом: что же такого могло произойти с 1116 исчезнувшей в нём жертвой?
Каждый раз, когда в истории происходило обрушение здания, все тела погибших извлекались из под обломков более-менее целыми. Причина в том, что в рушащихся зданиях человеческие тела раздавливаются, но не распадаются на мельчайшие частицы или исчезают без следа.
Однако 11 сентября 2001 года самое знаменитое «обрушение зданий» в истории каким-то образом привело к волшебному исчезновению более 1 тысячи тел жертв. Несмотря на тщательные усилия по «просеиванию и перекопке» не было обнаружено ни клочка кожи, ни обломка ногтя, ни осколка кости хоть одного из этих тел.
Что произошло почти с 3 тысячами человеческих тел, подвергшихся аннигиляции во время десятисекундных исчезновений 110-этажных Башен? Ответ: то же самое, что и с офисной мебелью, шкафами для хранения документов, телефонами, компьютерами и прочим содержимым небоскрёбов. Не было найдено практически никаких остатков и этих объектов. Они, как и тела людей, каким-то образом превратились в смешение крохотных осколков и менее чем 100-микронной пыли, отнесённое к морю и медленно осевшее в Атлантическом океане.
Сегодня, более чем 11 лет спустя, правительство Нью-Йорка наконец-то признаёт существование тайны. В памятной записке семьям погибших в 9/11, нью-йоркский чиновник Кейси Холлоуэй объявил о том, что в этот понедельник, 1 апреля, Главный медицинский судмедэксперт города начнёт на свалке Фреш-Киллз на Статен-Айленд просеивание развалин конструкций Всемирного торгового центра, потребовавших для своего вывоза 60 рейсов грузовиков. По словам представителя города, они надеются отыскать останки хотя бы части из 1116 потерпевших.
К сожалению, шансы найти сколько-нибудь значительное новое количество погибших кажутся слабыми. В конце концов, обломки Башен-близнецов – которые по массе составили менее 50 процентов Башен (что случилось с остальной частью этой массы?) уже были тщательно просеяны и перекопаны более 10 лет назад. Решение города просеять обломки зданий, начиная с 1 апреля, несёт в себе отнюдь не мимолётное сходство с решением Джорджа У. Буша опуститься в коленно-локтевую позу, чтобы поискать под своим рабочим столом отсутствующее иракское ОМП. Неужели это какая-то жестокая первоапрельская шутка?
Были ли Башни-близнецы и находившиеся в них тысячи людей взорваны на мелкие кусочки при помощи взрывчатки? Именно в это верят многие члены семей жертв 9/11. Роберт Макилвейн, чей сын Бобби погиб в Башнях-близнецах 11 сентября, сказал, что примерно половина членов семьи разделяет подозрение о том, что Башни были снесены при помощи взрыва в ходе теракта под чужим флагом. Известный герой 11 сентября Уильям Родригез, говоривший с сотнями тысяч людей во всём мире, является ещё одним представителем выживших в 9/11, утверждающих, что доказательства «управляемого сноса» являются секретом полишинеля.
Учёный Карл Саган однажды заметил, что «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия». Но иногда отсутствие доказательств является неоспоримым доказательством вины. Отсутствие целых тел, содержимого офисов и половины массы Башен-близнецов – это неопровержимое доказательство, подтверждающее то, что Башни были снесены взрывом.
▪ Отсутствие более 80 видеоматериалов американского правительства, на которых запечатлён удар по Пентагону, при этом некоторые из них были изъяты агентами ФБР буквально через мгновенья после теракта. Опубликованы были только несколько кадров, и на этих кадрах виден только взрыв в Пентагоне, но не большой авиалайнер.
▪ Отсутствие 100 тысяч кг пассажирского Боинга-757, который, как считается, врезался в Пентагон. Нет ни одной плёнки с этими 100-тонными обломками авиалайнера, или багажа самолёта и останков пассажиров, которых когда-либо убирали из любой из трёх далеко разнесённых друг от друга зон поражения Пентагона.
▪ Отсутствие 100 тысяч кг лайнера Боинг-757, который якобы ушёл в мягкий грунт под неглубоким кратером диаметром 15 футов (4,6 м.; прим.) в Шэнксвилле, Пенсильвания. Нет ни одного доказательства того, что на предполагаемом месте падения из-под земли извлекалось 100 тонн обломков лайнера вместе с тем, что осталось от пассажиров и багажа.
▪ Отсутствие у авиалиний официальных списков пассажиров, материалов съёмок камер безопасности, корешков от билетов, показаний работников авиалиний либо любых других фактических данных, свидетельствующих о том, что 19 молодых арабов, обвинённых в терактах 11 сентября, вообще были в самолётах.
▪ Отсутствие аудиозаписей личного состава FAA (Федеральное авиационное агентство), докладывающих друг другу о том, что они пережили 11 сентября. Эти записи были изъяты инспектором FAA, мелко разрезаны, а затем разбросаны по множеству далеко отстоящих друг от друга мусорных баков – чтобы их никогда нельзя было бы собрать и восстановить.
▪ Отсутствие неуничтожимых «чёрных ящиков» самолётов, которые врезались в Башни-близнецы. Американское правительство утверждает, что эти устройства фиксации лётной информации так и не были найдены, но из первых ответов следовало, что они имелись в наличии, когда их нашли и забрали агенты ФБР.
▪ Отсутствие самого важного доказательства, на которое ссылается правительство – аудио- и видеозаписей затяжных пыточных сеансов и написанные по сценарию ложные признания умственно отсталого «вдохновителя 9/11» Абу Зубейды и его «соратника»» Халида Шейха Мухаммеда. ЦРУ признаёт, что оно незаконно уничтожило эти записи, анонимные сообщения о которых приводятся из вторых рук в докладе Комиссии по 11 сентября как его единственная улика в подтверждение версии с 19 угонщиками.
▪ Отсутствие хоть какого-нибудь правдоподобного и невинного объяснения преждевременному сообщению BBC об обрушении Здания № 7 Всемирного торгового центра, признание Лари Сильверстайна о том, что он снёс ВТЦ-7 и (разумеется) явно контролируемый характер сноса этого здания.
Правительство США теперь сталкивается с полным отсутствием легитимности.
Кратер или котлован на месте Всемирного торгового центра с оплавленной породой на стенках, — говорит о температуре во время обрушения зданий выше 1500 градусов. Облучение рабочих, занятых на разборе завалов, — говорит о ядерном взрыве. Всё вместе, с учётом того, что при строительстве подобных сооружений, разрешение не будет дано, пока строитель не предоставит план сноса сооружения, — граждане США поимели ядерный снос зданий.
Это откуда такое «облучение рабочих»?))))
))) Вранье все. Вот 4500 евреев работающих в башнях благополучно остались живы и невредимы. Правда они все взяли отгул вовремя или заболели масово грипом птичЬим но это чистая случайность. 🙂
У нас знакомые работали в южной башне, на тридцать… каком-то этаже (точно уже не помню). Официально работа начиналась в 9, но раньше 10 никто не приходил (работали с 10-11 до 18-20). В тот день рано пришла секретарша (что-то не успела сделать накануне). Ее благополучно вывели из башни, она остановилась внизу и стала смотреть вверх- получила чем-то по голове, и попала таки в госпиталь с сотрясением.
К стати про отсутствие тел- знакомые рассказывали про нашествие крыс сразу после катастрофы.
Описанные «теракты» были нужны владельцам планеты для того,чтобы вызвать у людей страх и чтобы они захотели,или по крайней мере,не протестовали против сокращения конституционных общечеловеческих свобод и,таким образом,внедрению методов тотального контроля/власти по отношению к населению планеты в целом.Вобщем,это была провокация подавляющих личностей для ограничения свободы социальных людей.
Зданий торгового центра было 3 три ! И все 3 три здания рухнули ! А самолётов было 2 два ! Как могло рухнуть третье здание в которое не врезался ни один самолёт ?
Если вы изучите материал, то и самолетов не было, был только подрыв
Бред сивой кобылы…
Читайте «Термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке» именно это и случилось.
…. да и были ли самолёты?
Многие детали авиадвигателей не просто расплавить и в муфеле, а просто при обрушении, или ядерном взрыве с закладкой заряда на 70 метров, — тем более не разрушишь …… Нету их. Остаётся только посочувствовать туповатым гражданам Америке, что повелись на такую примитивную ложь, и пожалеть себя, т.к. отечественный уровень интеллекта катится туда же.
Даже не ядерный, а термоядерный? Может для начала стоило бы поинтересоваться какими словами что называется и каковы минимальные мощности _термо_ядерного взрыва бывают? (Для особо одаренных — по сути это такая штука, где обычный ядерный взрыв служит лишь детонатором для начала реакции слияния, там счет меньше чем на мегатонны не идет как бы.)
О тексте — дурь несусветная, но почитать за завтраком забавно.
Это нужно было сделать. И это было сделано. Но, уж не исламистами — это точно.
Исламисты — это новое пугало для плебса. На самом деле антиисламисты и исламисты управляются из одного центра. Дурики.
О, читал. Хализов клевый писатель. Не Азимов, конечно, но зато в свои произведения органично вплетает разные исторические события из реальной истории. Правда стиль сюжета без героев не по мне.
Зато в этом цикле есть и про наш Чернобыль научно фантастическая мы книжка.