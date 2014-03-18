Сравнение военной мощи США и России в цифрах

Американские журналисты составили впечатляющую сравнительную таблицу военных ресурсов и живой силы двух стран гигантов — России и США.

Если будет противостояние, то на чьей стороне перевес?

США Россия (1 из 106) Текущее место по огневой мощи в мире (2 из 106) 316 668 567 Общая численность населения 145 500 482 145 212 012 Людских ресурсов доступно 69 117 271 120 022 084 Годны к военной службе 46 812 553 4 217 412 Население достигающее призывного возраста ежегодно 1 354 202 1 430 000 Кадров на действительной военной службе 766 000 850 880 Кадров в военном резерве 2 485 000 13 683 Всего самолётов 3 082 6 012 Всего вертолётов 973 13 513 Пригодных к эксплуатации аэропортов 1 218 8 325 Всего танков 15 500 25 782 Всего боевых бронированных машин 27 607 1 934 Всего самоходных орудий 5 990 1 791 Всего единиц буксируемой артилерии 4 625 1 330 Всего РСЗО 3 781 393 Судов гражданского флота 1 143 24 Основных портов и терминалов 7 473 Всего кораблей ВМС 352 10 Авианосцев 1 72 Единиц подводного флота 63 15 Фрегатов 4 62 Эсминцев 13 0 Корветов 74 13 Миноносцев 34 13 Патрульных судов 65 $15 930 000 000 000 Внешний долг $631 800 000 000 $612 500 000 000 Годовой бюджет на оборону $76 600 000 000 $150 200 000 000 Золотовалютные резервы $537 600 000 000 $15 940 000 000 000 Паритет покупательной способности $2 486 000 000 000 155 000 000 Всего рабочей силы 75 680 000 8 500 000 Добыча нефти (баррелей в день) 11 000 000 19 000 000 Потребление нефти (баррелей в день) 2 200 000 20 680 000 000 Доказанных запасов нефти (баррелей) 80 000 000 000 6 586 610 Покрытие дорогами (км) 982 000 224 792 Покрытие железными дорогами (км) 87 157 41 009 Водных путей (км) 102 000 19 924 Береговая линия (км) 37 653 12 034 Общих границ (км) 20 241 9 826 675 Общая площадь территории (км) 17 098 242

Исходя из данных, можно понять что американцы о России имеют не самые положительные мнения, военное соперничество дает о себе знать.

Источник перевод для MixedNews — molten (65 голосов, среднее: 4,06 из 5)

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