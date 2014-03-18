Сравнение военной мощи США и России в цифрах

Американские журналисты составили впечатляющую сравнительную таблицу военных ресурсов и живой силы двух стран гигантов — России и США.
Если будет противостояние, то на чьей стороне перевес?
|
США
|
Россия
|
(1 из 106)
|
Текущее место по огневой мощи в мире
|
(2 из 106)
|
316 668 567
|
Общая численность населения
|
145 500 482
|
145 212 012
|
Людских ресурсов доступно
|
69 117 271
|
120 022 084
|
Годны к военной службе
|
46 812 553
|
4 217 412
|
Население достигающее призывного возраста ежегодно
|
1 354 202
|
1 430 000
|
Кадров на действительной военной службе
|
766 000
|
850 880
|
Кадров в военном резерве
|
2 485 000
|
13 683
|
Всего самолётов
|
3 082
|
6 012
|
Всего вертолётов
|
973
|
13 513
|
Пригодных к эксплуатации аэропортов
|
1 218
|
8 325
|
Всего танков
|
15 500
|
25 782
|
Всего боевых бронированных машин
|
27 607
|
1 934
|
Всего самоходных орудий
|
5 990
|
1 791
|
Всего единиц буксируемой артилерии
|
4 625
|
1 330
|
Всего РСЗО
|
3 781
|
393
|
Судов гражданского флота
|
1 143
|
24
|
Основных портов и терминалов
|
7
|
473
|
Всего кораблей ВМС
|
352
|
10
|
Авианосцев
|
1
|
72
|
Единиц подводного флота
|
63
|
15
|
Фрегатов
|
4
|
62
|
Эсминцев
|
13
|
0
|
Корветов
|
74
|
13
|
Миноносцев
|
34
|
13
|
Патрульных судов
|
65
|
$15 930 000 000 000
|
Внешний долг
|
$631 800 000 000
|
$612 500 000 000
|
Годовой бюджет на оборону
|
$76 600 000 000
|
$150 200 000 000
|
Золотовалютные резервы
|
$537 600 000 000
|
$15 940 000 000 000
|
Паритет покупательной способности
|
$2 486 000 000 000
|
155 000 000
|
Всего рабочей силы
|
75 680 000
|
8 500 000
|
Добыча нефти (баррелей в день)
|
11 000 000
|
19 000 000
|
Потребление нефти (баррелей в день)
|
2 200 000
|
20 680 000 000
|
Доказанных запасов нефти (баррелей)
|
80 000 000 000
|
6 586 610
|
Покрытие дорогами (км)
|
982 000
|
224 792
|
Покрытие железными дорогами (км)
|
87 157
|
41 009
|
Водных путей (км)
|
102 000
|
19 924
|
Береговая линия (км)
|
37 653
|
12 034
|
Общих границ (км)
|
20 241
|
9 826 675
|
Общая площадь территории (км)
|
17 098 242
Исходя из данных, можно понять что американцы о России имеют не самые положительные мнения, военное соперничество дает о себе знать.
Если хотят сравнить ВОЕННУЮ мощь, то сравнивают военные самолеты и их характеристики. А так Ты прав Аркаша, твоя жопа шире!
Журналисты же сравнивали :)Им лишь бы текстик накатать и бабло получиь!
Чёт не видно количество МБР и их боевых частей,а ведь у них самое малое подлётное время.
Из описания понятно что Россия делает ставку на оборону (количество танков, прибрежных судов малой дальности) а США же напротив на наступление, это конечное отчасти обусловлено территориальным положением. С нами враждебная Европа которая за последние несколько веков не раз нападала на Россию в частности Германия, Франция, Великобритания на США же вообще никто никогда не нападал, кроме японцев один раз после чего они на них ядерную бомбу скинули.
Отсюда делаем вывод что США не сможет захватить Россию так как её ресурсы не способны вести длительные наземные бои, а Россия не сможет захватить США так как не в состоянии быстро переправить большое количество боевых единиц через океан.
Да Россия порвет всех! Вы лучше возьмите патриотизм. и почитайте историю! Мы ни когда не нападали, только защищались и наказывали всех, кто пытался наступить на наши земли! Я горжусь,что родился и живу в РОССИИ! Мы не сделали ни каких движений, а весь мир испугался, а это значит, что РОССИЯ стала СВЕРХДЕРЖАВОЙ! СЛАВА РОССИИ,СЛАВА!
а что вы в крыму сделали?! не напали первыми?! помните, суки, теперь у вас на 45 миллионов врагов больше! вы пришли и насрали к тому, кого называли братом, теперь даже русскоязычное население Украины хочет в Европу и НАТО.
Уже не 45, а на 2 меньше. И потом, кто тебе сказал, что ЮВУ за твою западенскую задницу, которую и так оплачивали шахтеры из Донецка и прочие русскоговорящие граждане и которых вы гнобили 23 года, пойдут воевать? Так, что помалкивай в тряпочку. Братья у нас на Украине не потомки тех, кто в спину нашим дедам стрелял и кто сейчас со свастикой марширует… Ну а для таких как ты организуем новый Нюрберг, благо материала уже порядочно!!!
серг надо учить историю(великой отечественной) по рассказам очевидцев, а не историю -прислугу правящего класса! кстати,ты слышал про загранотряды? это те кто сзади расстреливал тех,кто боялся идти вперед под танки,например! впереди немцы, а сзади загранотряд!
Мне один очевидец однаждs рассказывал что Бандера был немецкой шестёркой.
Про заградотряды советую почитать повнимательнее историю.. В СССР их ввели последними после Англии и Германии. Почитай воспоминания фронтовиков.. разомни жопу и сноси ее в библиотеку.. Заодним голова проветрится и если случится чудо, то возможно ты даже найдешь послевоенные издания где погорячему еще впечатлениями делились о том ужасе…
Развивайся Аня, читай более разнообразную литературу, думай!!
«впереди немцы, а сзади загранотряд»
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А еще было так — впереди РККА, а сзади заградотряд. )
Это называется заградотряд.
И это стандартная практика всех войн..
Стратег херов.. Не чего не знаете о войне, молчите лучше
Юго-Восток — будет воевать при необходимости, поверь мне. Сам с Юго-Востока Украины. Путина ненавидит вся Украина, кроме отдельных наркоманов. Но с учетом ваших имперских заявочек в сети, все больше украинцев начинает негативно относиться и к населению России.
Не мели ху**ню, быдло, с какого ты Юго-Востока, 90% у нас за Россию и за Россию всех порвут. И Путин для нас как отец родной, так что гуляй Бандера лесом!!!
«Васек» за путлера, даже то, как человек пишет своё имя может о многом судить. 100% зомби.
Очередная «дочь офицера»?
Не по Хуану сомбреро тебе от имени Ю-В говорить. Россия+Украина=братья. А бандерлогам и тридцатисеребренниковым пропиндосовцам — прятаться по норам и гадить кирпичами. Ибо грядет «ваше» время.
ну вот ещё одна я дочь офицера
быдло ты, а чо ваши грёбаные герои сейчас автобусами в Россию бегут, насрали разрушили и съёбуются, вот той кучки п …сов не было и Украина всегда бы нормально жила а все невзгоды из за вас и а ну ка напиши с какого ты города если ты с Востока
(sensored) все ровно все получите от нас))Кто к нам сунуться всем (sensored),однозначно !!!
Я с Днепропетровска (Юго-восток). И присоединяюсь к словам Александра
Да, и кстате, Донбас — это не Юго-восток, а Восток Украины, по территории чуть больше 1% Украины. Вот и вся, кто чуть-чуть поддерживают обратное, и то, только 25% населения
Из Запорожья. Тоже присоединяюсь. Те кто тут постит «Россия мы с тобой» — ребята, поверьте, никого уже не обмануть. Этот ваш «мир» нам не нужен. У нас и так хорошо. Не хватало еще чтобы как в Мариуполе ракеты «града» в девятиэтажки прилетали. Гореть в аду тем, кто осознанно стреляет по мирным домам.
Я с Востока Украины и говорю на русском. Но я НИКОГДА НЕ БУДУ ЖИТЬ В РОССИИ!Я поддерживаю новую власть Украины!
дочь Крымчанина очередная
+1
та з якої ти України, мамо казали, що такі як ти — звичайні падлюки!..
«Я с Востока Украины и говорю на русском. Но я НИКОГДА НЕ БУДУ ЖИТЬ В РОССИИ!Я поддерживаю новую власть Украины!»
Уважаемые Украинцы, нам больно смотреть как вы делаете ошибки России, но раздел влияния это достаточно частый процесс, сейчас у вас происходит то что происходило у нас в 17-е и 90-е годы, раздел власти, этот процесс всегда болезненный, сил вам пережить этот этап.
Самое больное это то что фашистам дали власть.
На счет Крыма:
Крым до вступления Украины в СССР был наш, так он просто вернулся никто ведь не заставлял их вернуться на родину, а учитывая фашисткие настроения то не мудрено и то что много народу возжелало вернуться
ПС: вы бы бандеровцев приструнили и вам бы стало легче.
На счет Востока нет не каких доказательств присутствия наших войск, как правило все докозательства типа кто то сказал а где фото видео и т.п.
Если бы ваши власти наказали поджигателей в Одессе, то проще было бы договорится с востоком Украины, сколько прошло времени кто наказан?
Смешные вы какие) тявкать на Россию пытаются) а сделать ничего не могут. У меня все эти высказывания против России ничего кроме смеха не вызывают. Как собачка мелкая… гавкает, а пнуть ее жалко..
Да, ты идиот, сам с востока Украины. Твои шахты, абсолютно все, находятся на дотациях из гос-бюджета. Современный враг Украины и всего мира один — это Россия, она показала себя «во всей красе», показала, что ей не выгодна демократическая, свободная, независимая Украина. Зомби, смотрящие путин-тв не поймут, их мозг уже отравлен.
Добрые люди Вы же славяне а вас тупо взяли и схелеснули олигархи от СМИ…. Путин и может быть плохой кому то но квартиры строит и стабильность в стране держит…за что не любить его россиянам….
А то что олигархи украинские зобмбирую народ и натравливают на Россию плохо, но будьте умнее. Мы один единый народ.
Жалко что украину хотят сделать мусорной свалкой просроченных продуктов из европы. Вы там нахер не нужны….. европе вообще нахер ни кто не нужен …им нужно сырье и отхожее место….. и чтоб получить это они идут на все…а главное стравить народ…сделать управляемый хаос.
Время рассудит…шелуха отпадет тогда когда к тебе придут домой голодные люди и попросят бабок и еды…а у тебя самого этого не будет и тогда отберут последнее. Да еще в мрду дадут и тогда поймешь что просить помощи не у кого теперь. С запада ни кто ни чего не даст кроме обещаний у них самих жопа. Я сам видел и пережил то что у вас творится в Венгрии и Сербии. Мне жаль что вас настраивают люди суваться туда где уже все голубые и вымирающие нищие. Там мужики между собой женятся и если Россия Китай и Индия выйдут из валютной зоны доллара то сразу Америке с ее станком печатающие долларовый мусор придет копец то и евро сразу рухнет….. потом то куда бежать? Не надо эмоций громких. Не враги а заблудившиеся братья. Если ты станешь «врагом» вдруг то тебя раздавят как вошь. Не забывай кто отказывается от своей веры и своей нации тот долго не живет…. почитай библию. Русские которые жили в киевской руси всегда были РАЗАМИ а не ВТОРАМИ. А делят политтехнологи сталкивая нас лбами…мы единый народ и история одна и предки живеут и там и тут и дети учатся в россии и на работу ездят туда же…. Какая нахер самостийность и не залэжность….. От своего мозга нэзалэжность и от своей истории. Дай бох вам Мира всем и не ищите врага а ищите друзей. Америка и запад может дать только сухпайки 🙂
Дааа, с юго-востока он, а пишет ТВОИ ШАХТЫ)))), точно крымчанка))))
Ну так че такие как ты теряют? отпустите «паразитов» с Ю-В с миром и живите на вал бабла с трудовой галичины.
И это.. ты валерьянки выпей..
Какая демократическая свободная украина? Свободная в том, что удут привлекать тех, кто призывает уклоняться от АТО? Или что все каналы ведут пропаганду? Конечно в рф в этом плане всё еще печальней, но это не повод вешать ярлык, что россия враг украине только потому, что их олигархи борятся за ресурсы с нашими.
Наши деды если бы встали, закололи тебя скота бы а дальше пошли бы с мацквой разбираться. Не трожь поганый имперо-кацап наших дедов!
Не злите РОССИЮ, а то получится как в 1945! Отхватите люлей вместе со своими друзьями из Европы!
Никто на вас не нападал. Надо было самим сдерживать своих фашиков и не доводить до крайности. А по поводу хотения русскоязычного населения в Европу..ты конечно заблуждаешься или может живешь где-нибудь во Львове. Да и Европе вы не особо нужны. Позвали вас в гейропу (да и не позвали даже) только чтобы дестабилизировать обстановку на границах России
Дебил, у нас нет фашистов. Как-же вы заколебали. Хватит смотреть путлер-тв.
Да они у вас по всюду,гонишь тут пургу,или ты хочешь сказать,что у вас там покой,никакой чумы нету,а мы тут накрутили себе,чтобы попросить помощи у России,ты ошибаешься,до последнего молчали,и если бы ваши варвары бандеры,нас бы не трогали,были бы мы Украиной,а так вы показали свое личико,сквозь овечью шкуру,Слава Богу,что нас спасла Россия,во главе с Путиным,Путина и Россию фашисткой называете?если бы не Россия в 45,сложно представить что было бы сейчас,фантазии даже не поддается,и по поводу Крыма,я с детства живу в Крыму и некогда не считал себя хохлом,а был всегда Русским,просто так вышло,что жил в Украине,все из за этого п-д-ра Хрущева,сделал подарок быдлоте,историческая справедливость восторжествовала,КРЫМ_РОССИЯ,пора смерится,как на халяву перепало,так и отвалило!!!!
Впнюшка,дурачок!При твоей ненависти к России,когда тебя трахнет в зад гнойный европидор,ты посчитаешь,что он тебя осчастливил,снизошёл до твоего недостойного дупла!
А как же пожар в Одессе 02.05? Это не фашизм?
а у нас европедик не показывает
мля, еще один фашистов в Украине нашел…
«а что вы в крыму сделали?! не напали первыми?! »
при нападении всегда есть жертвы, где они?
Крым сделал тоже самое что сделала Украина когда «сбежала» из СССР еще в 90 году.
Крым как ясный день сказал где он хочет жить.
А на счет братства, какой бы не был мой брат Я от него не откажусь даже если он мне в лицо плюнет и изо всех сил буду рвать любого кто мне будет предлагать даже просто забыть его.
Россия от Украины не отворачивается. Украина (и то не вся) стремится убежать от России и поскорее забыть о отрубить свои общие с ней корни.
жертвы есть (замученный пытками татарин, расстрелянный наш солдат, пропавшие люди), так что не бзди. И вообще поведение ваших военных подлое, низкое и противное. И вы за это заплатите
Николаев — юг Украины — против России!
Доказательства есть? обращайтесь в Гаагу. А пока бздуном будем считать Вас
Сынок Николаев (Миколаев) хороший горда и тащи свои эмоции за всех!!!!!!! То что в Николаеве есть здравые люди я знаю сам и что одержимые жадностью и самостийностью тоже но мало….
Россия не пугает ни кого и не собирается нападать…. Вам пугалки по ТV показывают чтоб народ настроить против. НЕ ВЕРЬТЕ!!!!!!! В России все с недоумением смотрят на то что массовое бегство с Украины продолжается. Неужели нельзя утихомирить своих фашистов и ебнутых политиков. Время пройдет щелуха отлетит и народ нормальный русский воссоеденится. И наберет силу и гордость. А Америка рухнет и европа сдохнет…. они ж пидоров поддерживают и взращивают…. они уже стали изгоями в этой цивилизации. Я думаю что уважающим себя славянам грех думать друг о друге плохо. Надо быть наоборот вместе. Надо истории читать больше… чтоб потом стыдно не было. Еслиб не Россия то украину давно превратили бы в Сербию..разорвали растоптали…. Просто у нас никогда брата не бросают пусть даже глупого и наглого (как сейчас)…. хоть плохой но ведь свой…кровь то одна.
Да представь себе не напали первыми. Это ваши фашисты умудрились так напугать людей, что они больше с вами баранами на одном поле срать никогда не сядут. Если ты хоть немного имеешь ума, то сможешь последовательно восстановить события в Крыму и увидишь что «вежливые» зелёные человечки в Крыму появились после обращения Крыма к России за помощью. И не пугай нас 45 миллионами, вас скоро и половины не останется. Россия к вам ещё не приходила, а вот америкосы у вас плотно обосновались, продались вы им, а они ваш золотой запас умыкнули и поделом, не будете вести себя как проститутки на панели — всё пытаетесь подороже себя продать, то в НАТО кидаетесь, то к России, то к Китаю. А реально вы нахер никому не нужны. Вы просто разменная монета в большой геополитической борьбе.
А среди тех кто на Украине разговаривает на русском истинно русские только те, кто понимает цели и задачи русского мира, и желает быть с этим миром в единстве навсегда, в любой ситуации. А остальне — это щирые русскоговорящие хохлы, это приговор на всю жизнь.
А остальне — это щирые русскоговорящие хохлы, это приговор на всю жизнь.
Вы ошибаетесь , это не приговор, это диагноз.Но болезни такого рода лечатся. Поверьте,пройдёт малость времени и многие выздоровеют, возможно и этот чёртик Серж поправится.
Это ты хочешь в гей-жопу с бандеровцами. Скатертью дорога!
А что Россия сделала в Крыму? Не дала свидомитам устроить кровавую баню? Ах какая плохая. С чего ты Серж взял , что врагов у Руси стало больше на 45 млн.? Если ты враг Руси, то не говори о всех. Украина , как государство — фантом, суть которого » АНТИРУСЬ». Оно создано только ради того что-бы стравить одну часть народа с второй его половиной , а потом добить выживших. Включи «моск», Эмоции- плохой советчик!
Потешный вы парень, Александр! Ну как Украина может быть «антирусь», если она и есть самая настоящая исконная РУСЬ (Киевская)? Из этого следует, что нынешнее государство Украина является прямым преемником давней Руси. И этот факт признает подавляющее большинство сведущих в этом вопросе людей всего мира. Эти люди — это историки, археологи, культурологи, искусствоведы, политологи, языковеды с литераторами, политики и т.д. Многие из них в своих английскоязычных статьях и монографиях так и пишут Ukraina-Rus` или Rus`-Ukraina. Они так пишут для того, чтобы не путать Русь с Российской империей. Так о каком фантоме-Украине может идти речь? Украина — вполне РЕАЛЬНОЕ государство, в котором живет нация, имеющая более, чем 1200-летнюю историю.
Не накаляйте отношения между украинцами и россиянами, — они и так чересчур пожарные…
слушай сюда,вы не имеете ни малейшего понятия о том что на самом деле происходит в вашей Украине,в нашей России и вообще в мире,ваше СМИ стала продажна,они наматывают вам всякую херню,и вообще Россия и Украина это братские народы,мы всегда были вместе,а сейчас это ваша вся гниль что на майдане была и сейчас по всей Украине,все эти придурки развалили украину..И еще хотел сказать,что немалый вклад во весь этот хаос немалый вклад внесла ваша «невинная и добрая» Америка,которая только усиляет развал страны,и Власть ваша теперяшняя контролируется США.Так что ты прежде чем п%здеть,разберись сначала что к чему
Сам ты сука, и негодяй, и к Крыму ты не имеешь никакого отношения, потому как если бы имел ,то радовался как все крым ча не,что закончились 23 года об вор ов ы вания Крыма, ведь хохлы только брали отсюда,жрали свое сало приведенное из жмеринок,за пор иж ь и т.д. Ничего. В крыму не построили,хотя у себя к евро 2012 и стадионы т.д. Не вкладывали сюда не копейки,потому как знали воровитые собаки, что Крым-не ихнее. Так что закрой скворечник, и думай лучше чем семью кормить будешь и где греться приговаривая кто не мерзне той москаль.
Да хер вам, врагам, в дупу! Кому вы, нищета, нужны в Европе! Там и своих педерастов хватает
Идёт травля народов развалившегося СССР друг против друга.Для этого его собственно и «разалили».И Зная историю кровавых войн науськивают недорослей со свастикой ущемляя и унижая нашу вечную память о великой победе.Ещё с 15 века франция и стерва англия от зависти с пеной у рта давились своей желчью когда Русь приобретала всё новые земли, справедливо присваивая их себе за 300 лет татарского ига.И переехав в «новый свет»до сих пор давятся завистью. Диву даёшься когда смотришь на людей из братских стран ненавидящих Русь. Легко манипулировать теми кто не знает своего рода, истории. Не нужно Руси ваше уважение. Русь СВЯТАЯ она всё простит, только не военной обиды. Вот поэтому вы «быдло» её и не любите и боитесь. Я горжусь своими прадедами. И как бы моя держава не называлась Киевская Русь, Русь Московская, Российская Империя, СССР, Российская Федерация она всегда будет оплотом вековой мудрости , смирения , кротости и необътно
Нападение в Крыму? Охренеть. По одному раненому, по одному убитому с каждой стороны. Причём ранены и убиты все одним отморозком, который непонятно куда делся. Крым ОТДАЛИ. Просто — отдали. Сколько воинских частей там было украинских, кораблей, баз? Дохрена. Что они сделали? Ничего. Совсем. При тех же захватах военных судов достаточно было очередь по курсу судна дать чтобы намекнуть — подойдёте ближе — будем стрелять на поражение. Говорили — «мы не хотели спровоцировать конфликт». Наши недавно так турецкий сейнер отогнали. Где конфликт? Нету. Никто ничего не заметил. Сделано хоть в одном случае? Не-а. Так что никакого «захвата» Крыма не было. Была вялотекущая передача Крыма. Попробуйте сейчас обратно Крым забрать — жертвы будут с первых же минут, десятками. Потому что мы его отдавать не собираемся.
взятию КРЫМА предшествовали события о которых ты БАНДЕРЛОГСКИЙ -СУЧИЙ-НАЦИК наверное подзабыл;—нацистский переворот, попытка нагнуть всех рускоязычных,зверство нацистских ублюдков на ДОНБАСЕ,сожжение людей в ОДЕССЕ,и многое др.Поэтому совсем скоро всех ваших нациков будут уничтожать как тараканов, и в УКРАИНЕ, и влюбой другой стране,куда-бы они не ускакали,и…..в АМЕРИКЕ их достанут!!!. -Так ,что готовтесь СУЧЬИ МРАЗИ!!!?!…………………………
Деточка, мне особо нравится про «брата». Неужели у вас там действительно думают, что вам хоть что-то простится- забудется? Мы могли простить поверженных немцев — они были чужие. Но ваше окаянство прощать никто не будет. Вам ведь не случайно ваши кураторы впарили фашизм в качестве общенациональной идеологии. Ведь могли обойтись банальной руссофобией, как в Прибалтике. Но впарили именно фашизм. И именно для того, чтобы вы были просто уничтожены. Ибо фашизм это цивилизационная чума, лечится только через повешение всяческих гебельсов-герингов и мосийчуков-аваковых.
Согласен с тобой! Россия очень сильная страна, многие виды оружия никому не известны чтобы сравнивать с кем либо, тем более с Америкосами. Я живу в другой стране но всегда за Россию! И что самое главное Россия мирная страна и никогда согласно истории не нападала первой, и никакой угрозы не представляет для других стран, если только в случае защиты своих границ и интересов. Это некоторые страны не буду называть их просто АХ..ЛИ со своей политикой, вот их надо ставить на место любым путем. Думаю Америке нечего сравнить с Россией ни вооружением ни опытом ведения войны.
Что ж Россия Чечню то бомбила? Почему Крым может отделиться потому что люди хотят, а Чечня нет?
а про то как эти твари чеченские наших русских резать там у себя средь бела дня начали все забыли у вас там на украине? все тока помнят наши АДЕКВАТНЫЕ меры.
А у них не принято это помнить, они помнять только то, что им выгодно помнить и о чем нравится говорить и думать!
Как для какого-то Саида, что-то ты уж больно подозрительно грамотен в русском. Я так думаю, ты с какого-нибудь Залупинска под Саида канаешь, лапоть.
О чем ты говоришь?! разве мое имя мне может помешать быть грамотным в русском я зыке? или это запрещено? скорей всего из залупинска ты Ascold, я из Казахстана! А родился я в великом СССР!
А ты для Аскольда тоже больно подозрительно грамотен… Может лучше размовляться?
кратко, всего в несколько слов. В любой войне, особенно в суперсовременной решающую роль играют два фактора: человеческий потенциал и технологии. Сравните это и делайте свои выводы, ребята. В мгновение ока Россия понесет непоправимые потери в живой силе и технике. В этом сомнений нету ни в кого. Очередная шапкозакидательская кампания вызывает лишь горький смех и сожаление.
Хорошо, а что ты скажешь про историю захвата территорий Центральной Азии? Это ты назовешь защитой?
Вы либо новости не смотрели с начала второго тысячелетия, или умышленно лукавите. Раньше Россия в великих войнах была на стороне правды с большинством держав. Сейчас РФ играет в другую игру, а в союзниках Северная Корея, Сирия, Армения, Бразилия и так еще несколько.
поцреот ты тупой, историю не знааааешь, а как же война с япошками? смотри на мир реально, наши призывники забавляют контрактников США, ИДИ Фапай на пак фа, больше недельки рашка не продержиться.
Вот таких вот дебилов как Миша в Раше расплодилось не мерено.
В России мем КРЫМНАШ сменился на НАМКРЫШ.
Нет, конечно, есть еще такие, которые громко мечтают об импортозамещении в деревне Каково Нижегородской области и строительстве Большого адронного коллайдера в Ширяево Самарской области. Однако, все, кто что-то еще соображает на той облучаемой территории, просят «остановите коллайдер — я сойду». У страны, которая, согласно новому закону о запрете мата, обязана переименовать село Хреновое в Воронежской области в Инновационное, а Хренище той же области в Сочинской Олимпиады — с будущим полные Пиндуши (Медвежьегорский район, Карелия). Реалисты понимают, что курс Путина пролегает прямиком в Ебуново Алтайского края, откуда к нам стремился престарелый кизяк, задержанный пограничниками. С учетом того, что российские СМИ массово переезжают в зону приоритетного развития Облянищево Можайского района, то хозяйственный итог путинских пятилеток — поселок Разбитый Котел в районе Сочи — становится все более осязаем. Поэтому популярное в по-настоящему, кстати, продвинутой и богатой на маленькие речки Кировской области краеведческое выражение «За Суну, за Тужу, за Пержу и за Вою» приобретает в наши дни какое-то новое звучание.
«Мы ни когда не нападали, только защищались и наказывали всех, кто пытался наступить на наши земли!» — вы конченные российские ублюдки , на вас , кровь мирных жителей и солдат Украины. БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ! Вас никто не боится , а уже все ненавидят , считают захватчиками и фашистами…
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%!!! Все бы так относились к своей Родине! Благополучия и здоровья таким людям как Вы!
ето ты историю учи малец !! не нападали а на Украину ?? на на ПОЛьшу во 2 мировой ! Ты выдно историю вообще не знаеш, Холодная война закончилась распадом СССР. Первая мировая тоже проиграна !! МАЛЕЦ УЧИ ИСТОРИЮ А НЕ ПРОСТО БАЛАБОЛЬ!!!
да, ну очень страшные. Когда будете всех «рвать» смортите портки не надорвите, а то голым задом уж точно супостата напугаете.
Чем Вы гордитесь? Тем, что в самой богатой по ресурсам стране самые хужие в мире дороги? Или тем, что самые нищие пенсионеры? А может быть тем, что Россия захватывает чужие земли и террористам оружие поставляет?
А вы чем гордитесь? Тем, что ходите по миру побираетесь? То Порось в Вашингтоне, то Яценюх в Европе, то с миру по нитке на нищую армию собираете, а потом «активисты-волонтеры» новые машины покупают. На всех собраниях да самммитах занимаетесь попрошайничеством-дайте денег,оружия,солдат,газа..ДАЙТЕ,ДАЙТЕ,ДАЙТЕ
Тем, что вам Союз оставил 4-ю по мощи армию в мире, которую за 20 лет вы же сами разворовали да превратили в сборище бомжей? Вот ведь досада, и нет теперь москалей, на которых можно вину скинуть. Впрочем, вы все равно скидываете.
Тем, что за 20 лет вашей незалэжности так и не смогли выстроить хоть сколько-нибудь нормально функционирующее государство и экономику, когда за 20 лет прирост вашего ВВП составил 0 процентов? Тем, что Украину в мире знают только по их девушкам? Наверное, нет в мире борделя, где не было бы 1-2 украинок…
Что вы смогли показать миру за 20 лет вашей самостоятельности? Ваша государственность рассыпается на глазах, и происходит это не из-за плохих людей во власти, а из-за вашей мелочности в душе типичного хохла. Потому и без толку у вас новых людей во власть назначать — потому что воровать как в последний день, будут все. И вы это понимаете. И единственная отрада в этом положении, это сходить поглазеть на дохлую корову соседа.
Вы ведь такой не один из Укры, кто приходит и раздувает мелкие проблемы России — то дороги, то коррупция, то алкоголизм. Это в менталитете малоросса — пытаться собственную мелочность и ущербность компенсировать за счет проблем соседа. Нет для хохла большего счастья, если у соседа корова подохла. У вас ваши национальные праздники на форумах так не празднуют, как какие-нибудь неудачи в России. День Конституции? Та ни… Лучче отпразднуем день падения ракеты-носителя в России, это ж как всем хохлам сразу полегчало.
Слава РОССИИ!!!мы её любим какой бы она ни была в глазах и поганых языках. Понос Навального и дрестун Немцова любят англо-американцы …порвем всех на куски- кто полезет на РССИЮ а майданутые лучше бегите к своим породителям . Нас много и мы поддержим Путина!!!
Экий вы, батенька, рвун!
В Афгане вы тоже защищались?В Чехословакии?
В Афгане и Чехословакии воевали ВС СССР. Украинцы в том числе.
Какой патриотизм?!
Кругом нищета возносящая к небу своих властителей от губернаторов до вовки.
Вы лохи. Сначала о своей семье надо думать а не о вове чтоб ему хорошо было.
Патриот = лох!
Хорошо кричать про патриотизм из- под мамкиной юбки и сося её титьку) ты сначала со своей » рашкой» и Путиным на жизнь попробуй заработай, и сына наркомана вырасти
Чечня победила непобедимую Россию, о чем дальше говорить!
Браво Миша!!!!! Ну даёшь!!!!Это Ливония нападала на Ивана Грозного,это Турция нападала на Россию за весь18 век.а может многочисленные народности Сибири и Дальнего Востока начиная с 17 века нападали на Россию,это народы Средней Азии предки нынешних таджиков,туркменов,узбеков,казахов,это прибалтийские народы латыши,латвийцы,эстонцы непрерывно нападали на Россию,это народы Кавказа Молдавии тоже непрерывно нападали на Россию ,а она бедная защищалась,защищалась…Еще раз браво Миша,!!!!!!!!!!Маладец!!!!!!! Только вот с историей, Миша , как видно ,ты сильно не в ладах.
А Русско-Японская война при Николае ll-мы(Россия) первыми напали и проиграли! Также Афганистан, внутренние конфликты
Да, Миша, Серж прав на 146%, это я тебе говорю, как русскоязычный Украинец, проживающий на том самом Юго-Востоке… Теперь братьев у меня нет к сожалению.. и как то тянет в НАТО… Хотя ещё пол года назад Россию считал вторым домом.
А что случилось? Почему такое горе? Лишили возможности вывозить доходы из Крыма? Но ведь это не ваши доходы и вам из них всё равно ничего не доставалось.
Родственников у Вас там нет, иначе вы присоединились бы к ликованию крымчан. Ну так порадуйтесь вместе с ними просто так.
Я худею с вашей страны. Нагло отобрали часть моей родины и хотите чтоб мы вас любили и радовались?
Ну коли любовь прошла, настало время возвращать подарки.
http://www.zerkalov.org.ua/files/ky-.jpg
Ну а заявление о том, что Крым коим-то образом был частью Вашей Родиной звучит, по меньшей мере, абсурдно.
А еще просмотрите этот ролик, который делался явно не в России. Найдите там свою Родину. И прочитайте как на самом деле она называется. Правильно — Russia. Такова суровая правда жизни. Мне жаль, если она посягает на прекрасные иллюзии, но тут уж ничего не поделаешь.
http://video.bigmir.net/show/453693/
Видимо, не может существовать никакой Украины — у вас было достаточно времени, чтобы построить государство. Но ведь не сумели?
Еще одной попытки вам в здравом уме уже никто не даст — это слишком опасно и для вас самих и для всех ваших соседей. Поэтому нам придется решить этот вопрос. Варианты выбирать вам: раздел на несколько частей с полной потерей идентичности и суверенитета или вхождение в состав России с потерей суверенитета, но с сохранением остатков идентичности.
Просто подумайте над сказанным.
А ты кто такой, чтоб нас ставить перед выбором??? Мы будем жить как хотим в своей страны! А вы сюда даже и не суйтесь!
всё.. накрылась рашка…
да здравствует Сибирская Народная Республика!
Хватит кормить москву, долой олигархов!
обычный бандеровец, который косит под жителя Юго-Востока
Быстро ты ориентируешься. Хорошо что в другую сторону. Россию он считал вторым домом…Рускоязычный украинец значит. Ну-ну.
Хваленая и дутая мощь армии США, столкнувшийсь с армией РФ, будет бежать и бросать вооружения как это делала вскормленная американцами армия Грузии. Не пойдёт американский солдат на самопожертвование, не воспитывают в них такого чувства. Любовь к себе но не к ближнему, вот этого у них не отнять. А русский солдат идёт умерать с улыбкой на устах. У нас и пословицы соответственны: Семь смертям бывать. одной не миновать. Сам погибай, а товарища выручай!
с улибкой? когда это ислам был принят?
У каждого своя правда. Но скажите мне, накуя великий русский брат поставил нам в хохляндию такого долбодятла как Янукович, поумнее никого не нашлось? Или таки да — специально? И было бы все чудесно, и вашим, и людям. А так муйня изначально. А теперь давай спорить до всрачки!!! Спецслужбам ведь глубоко ложить, на то какой народ на какой другой натравить. Задумайтесь и не лейте масла в огонь, хоть в нете.
Ну и здорово же вам всем прополоскали мозги! Ну нахрена нам был ВАШ Янукович! Наши лишь промолчали во время выборов, тогда казалось, что хуже Юли и Ющенко быть ничего не может. А гадить этот выбранный ВАМИ фрукт начал нам сразу после избрания, вспомните хотя бы косу Тузла.
Скажите лучше, что очень жаль что русские спецслужбы не работали на Украине и что вовсю работали американские, которые собственно и натравливают.
Россия не дает спокойно жить украинцам! нагло напали в трудный момент. поступили, как последний сволочи! так еще и гордятся этим и говорят, что они — мирная страна! а че ж ваш Киселев угрожает всем ядерным оружием? я думала, что только власти России — шизофреники. но к сожалению, многие его соотечественники не далеко от него ушли по умственному развитию.
Россия не даст спокойно жить фашистам и будет расправляться с этой сволочью везде.
Если вы думаете, что это к вам не относится, — съездите во Львов.
Момент у вас действительно трудный, но прошу учесть два момента:
1. Крым — не Украина и никогда ею не был, как стало ясно по результатам референдума (для сведения: явка — более 80%, за соединение с Россией — 97.5%)
2. Свои трудности вы создали себе сами. Получив после развала богатейшую республику, вы прожрали, просрали и потырили по карманам всё наследство. Попробуйте жить теперь своим умом. Мы уж точно вам мешать не станем. Это не относится к бандеровцам, эту сволочь вызжем калёным железом, не мы так, поляки.
PS Кто такой Киселёв? У нас президент заявил, что не будет ни на кого никак нападать, не говоря уж о ядерном оружии. Может это тот Киселёв, который в компании с Шустриком полощет вам мозги? Так этот скорее ваш, у нас его выгнали давным давно.
Я во Львове была многократно. Это очень красивый город с прекрасными людьми! И «фашистов» вижу очень часто — кстати на Майдане есть несколько палаток с российскими флагами. И там все друг друг уважают и поддерживают! И вобще, какое дело вашей России до наших «фашистов»? Не лезьте, куда не просят! Сами тут разберемся! Весь мир уже с России в шоке! Нормальные демократические страны так не поступают! Референдум и его результаты — это полный на*б! Если нет, то почему же никто в мире его не признает, а??? Свои проблемы мы решим сами! Еще раз повторяю, не лезьте куда не в свое дело! А поляки нас всегда поддерживают. Это наши настоящие братья, не то что вы! Аа, теперь вы Киселева не признаете? ну так открой википедию — он коренной москвич! У нас такой швали точно нет))
а почему с америки никто не (censored)? потомучто америка хорошо смазывает очко перед тем как вставить
Твой текст отлично показывает уровень IQ. Оч жаль. С таким огромным потенциалом Россию ждет великое будущее!Удачи))
Лиля, вы удивительное создание, ей богу. Представьте себе, что в соседней квартире вашего дома сначала слышны выстрелы, потом вы увидели убегающего оттуда, ну скажем, квартиросъемщика, потом одна комната в той квартире срочно заявила о своем отделении от тамошних жильцов, а в замочную скважину (потому как там новые хозяева окна и двери для соседей закрыли) вы видите, что там бегают с бутылками с зажигательной смесью, постреливают друг в друга, еще в одну комнату направили бойцов для наведения там порядка; а турецкая субподрядная компания уже в одном углу выгораживает загон колючей проволокой для незаконных жильцов….. и оттуда все время раздаются крики, что виноваты во все именно вы! вы предлагаете нам делать вид, что это сугубо соседское дело. а это не так. Это впрямую касается и нашей безопасности тоже. Я не хочу, чтобы в моей квартире случилось то же самое. НИ при каком раскладе. И есть вам нравится этот шабаш в вашей квартире, вы- удивительное создание!
Нету такой страны — Россия. Пора бы уже возвратить ее название к ее же истокам, как они любят упоминать при случае и без повода. Нет и никогда не было. Все это больная фантазия полутатарина-полумонгола Петрухи — сифилитика с Московии. Московией она была два столетия и пришла пора вернуть ее прежнее название опять. Мо-ско-вия, страна малограмотных, вечно пьяных, вшивых и грязных народцев и полудиких племен былой Золотой Орды.
ой (censored)
страна малограмотных, вечно пьяных, вшивых и грязных народцев и полудиких племен?Что ж здесь делают МИЛЛИОНЫ твоих соотечественников? И особенно возмущает,что ваши «артисты и творцы» приедут сюда,бабла покосят,а потом едут в хохляндию,и там воняют!Да ты поезди по России,уже и мелкие городки,как Белгород,Курск выглядят в разы лучше Харькова и Сум,не говоря уже о сравнении Москвы и Киева!А сравнить зарплпаты и пенсии-смех один-в четыре раза в России выше!Когда надоест американский шлямбур сосать,звоните,рассмотрим!
Ascold, если вы человек разумный, то сможете поразмышлять на тему чистоты крови. Вы рефреном повторяете распространенное на украинских форумах утверждение о татаро-монгольских корнях россиян. Очевидно, это означает некую кровную чистоту украинцев от упомянутой татаро-монгольской крови. Но если оглянуться на 100 лет назад, то Украина, она где была?и, главное, из кого? Как вы думаете, кто построил город Николаев? уверяю вас когда Потемкин строил черноморский флот, на украине точно не было корабелов. Когда строился Екатеринослав (нынешний Днепропетровск) для защиты от татарских набегов с Крыма, вы верите, что он был населен местными украинцами??? ну не смешите, подозреваю, вы просто не знаете историю. Почитайте повесь временных лет. Ее написали наши общие предки в 1100 году. до монголов и татар:-)) ……поэтому , пытаясь, как вы надеетесь, обидеть русских монгольским корнями, вы думайте, пожалуйста, каждый раз, когда пишете это, о скольких миллионах своих сограждан можно утверждать то же самое.
его не пронять аргументами
Страна Россия была и есть, а вот слова «Нету» в русском языке нет)))
Делить надо Украину на Восток и Запад, как Чехию и Словакию ибо разные по генетике народы живут там, жалко хохлов, все это напоминает басню про Слона и Моську.
Очень хорошо описывает жителей Западной Украины следующее высказывание: «Горишь сам спали соседа», это не изменить!
Защитили жителей Юго-Востока и Крыма, честь им и хвала
Не буду спорить с ура закидательством — типа россия встала с колен , гордо подняла голову и не вжизь ни на кого не нападала , элементарное незнание истории просто умиляют , но не покидает ощущение , что мировая история уже это проходила и не раз . Безосновательное и гипертрофированно-болезненное восприятие мира с точки зрения собственного комплекса недооцененности при пониженной планке социальной ответственности и уровня культуры и превалирующей идиологии — пучка -т.е ( антифашизм , он же фашизм , не путать с национал-социализмом ))))) ) приводит только к вирождению сознания на примитивный уровень и невозможности правильно реагировать адекватно на изменения в мире ( мир то не статичен ). Последствия — самоконсервация общества от остального мира — как следствие упадок с дальнейшим взрывом в таком обществе ( отложенным в перспективе ) . Вы хоть правильно сможете прочитать без запинки то что написано ура патриоты ? ))) Я уже даже не спрашиваю о понимании вышеизложенного .)))) Хотя может парочку и найдется . Удачи Вам в стремлении разрушить все и вся , не поперхнитесь .
Ты сам то понял,что написал? Горе политолог.Завышенная самооценка своей значимости в мире, тоже приводит к плачевным результатам.Я думаю,что еще придется нам быть свидетелями этого феномена,а Вам придется с этим согласиться.Все течет,все изменяется в этом Вы правы.Только за основу должна быть взята историческая справедливость,а не некое желание группы людей жить лучше,да еще за счет других.По большому счету лично мне плевать,что Вы там хотите и что делаете,с кем спите и под кого ложитесь.А Крым оставте в покое,он не для Вас и Вам не по зубам.Кстати,идеология при умелом использовании,очень страшная штука.Психически здоровый человек еще может разобраться где правда,а где вранье,а шизофреник едва ли.А происходящее не что иное,как коллективная шизофрения,по моему даже в учебниках описана. как когнитивный диссонанс.Почитайте на досуге,иногда помогает отделить зерна от плевел.Удачи.
ваша претензия на недостижимую для россиян планку культурно- исторического сознания, (свойственная, очевидно украинцам?) выглядит достаточно убого перед лицом фактов, изложенных в международной прессе. нет там того единства в попытках изолировать Россию. Вы знаете, что резолюция ООН, осуждавшая Россию, была принята всего 4 голосами свыше необходимого минимума? т.е. если бы перед угрозами США накануне голосования сумели устоять всего 4 африканские страны, то резолюции бы не было! не обманывайте сами себя… а теперь о терминологии. кто-то называет это: «встала с колен», вы можете назвать по другому, но факт заключается в том, что впервые с 1991 года, с развала СССР, на планете нашлась страна, которая не убоялась заявить о своем мнении, вопреки официальной Европе и США. .. но в 1812 году, например, Россия также не согласилась с общеевропейским мнением, что отсталая и некультурная Россия не имеет права жить самостоятельно. Очевидно, это и есть наша врожденная черта- упертость в непризнании этого «общепринятого в мире» мнение. я бы очень хотел, чтобы жители Украины тоже начали думать сами, без оглядки на «доброжелателей Европы и Америки».
Днепр, как же Ваш текст понять, коли Вы, так безграмотно пишите?
Давайте я Вас поправлю немного, может кто-то что-то и поймет:
1.Россия пишется с заглавной буквы.
2.Слова «вжизь» нет в русском языке, может в польском? Видимо, тут нужно употребить «в жизни».
3.Слово «идиология» пишется через «е», от слова – идея.
4.Вирождение, наверное – вырождение, если Вы, не имели в виду «вира» – вверх
Ну и конечно, стилистически, излишнее использование сложносочиненных прилагательных, является завуалированной формой паранойи — страхом невозможности выразить мысль просто и лаконично. В итоге даже форма становится размытой и недостаточно определенной в отношении своего содержания. Тем не менее, отбросив все вышесказанное, я с Вами во всем согласен, но это наш особый путь, и Ваш путь, кстати, тоже.
Думается, что эти ошибки были сделаны скорее преднамеренно, т.к. слишком явные, с целью акцентирования на том, что человек пишет не на своём родном языке, а также не является гражданином РФ. А так то да, с посылом согласен. Только надо учитывать, что большинство в России думает совсем иначе и для них всё выше сказанное выглядит заумно, и вместо того чтобы подумать и что-то сделать полезного просто пойдет чего-нить скоммуниздит и/или забухает, предварительно послав того кто это скажет «белоленточным червем», «либерастом», «гей-ропейцем» и т.п.
А як Ви здогадались ? )))) Дякую .
Цифры фигня. Россия всегда проигрывала по показателям — Шведы были сильнее (под Полтавой по харе получили), Французы при Наполеоне были сильнее (обломались), Немцы в 1-ю мировую были сильнее (Еле ноги унесли), а во 2-ю Фашистов боялся весь мир — Россия и в технологиях и в силе проигрывала (Однако в 45-м над рейхстагом наш флаг весел). Да у них больше мощи, и и то что то сомнительно. НО МЫ РУССКИЕ и этим всё сказано.
Да-а Лиля проболталась ты -«поляки нас всегда поддерживают». А вот Тараса Бульбу, защищавшего русскую землю, они сожгли. Да только нельзя его победить, даже сожженного, понимаешь ли ты майданутая? А что до фашистов, то дело до них есть, потому что не буди ты лиха, пока оно тихо. А если латиничному Аскольду не нравятся «полудикие племена» и «нету такой страны -Россия», которая вышла из Киевской Руси, то ты, раб позорный, настоящий ари-и-ец! Слышали уже такое. Что ж ты поляков уничтожать не начинаешь, холоп? «Нормальные демократические страны» уже, понятно ли вам недоумкам, без всяких референдумов разделили Украину на олигархический восток и нацистский запад, мол, теперь деритесь, а вы запидэнцы — на самом деле жертвы аборта переворота, сделанного на деньги Запада, иуды, поэтому вы и рады гнобить трудяг и нищих. Не жрите на своем майдане щи с наркотиками, умалишенные. Берите пример с Беларуси, пока без порток не остались. А так, сами жить не хотите, так хоть не мешайте другим, трудягам.
Жора, такого бреда даже Киселев еще не придумал! подай ему идею — вы по уровню ума подходите друг другу. уж если я майданутая, то ты — просто *банутый! сиди в своей великорусской *опе и не высовывайся!потому что ни в одной нормальной стране мира тебе рады не будут. а нас поддерживают ВСЕ!
Ошибся немного Человек, развонялась тут, ты не майданутая, ты просто купленная проститутка поседевшим пидонегром.
только на словах) ни одного цента вы еще не увидели с запада, а если бы увидели то об этом все ваши новостные новости вещали бы ,вы ведь как петушки любите покрасовться))) в ЕВРОПУ смогли? )))
А ты почитай новостные ленты — сегодня подписываем часть Ассоциации. США и Евросоюз дают нам 11 млрд долларов. а петушки тут как раз вы!
Лиля, Ваше мнение о Вашей умности ошибочно. Вы говорите лозунгами Майдана, а не фактами. Деньги Украине не дали, а обещали рассмотреть такую возможность. Даже 1,6 лярда от ЕС — только обещание. Поэтому вся поддержка — сплошной треп США и шавок из ЕС под их давлением. Более того, если бы Вы прочитали хотя бы текст Соглашения (он переведен на украинский и русский), Вы бы поняли, что и членства в ЕС, ни безвизового режима для Украины не предусматривается, но будут равные условия для Запрожца и Мерседеса. Кто победит? А в приложениях вообще соблюдение условий ВТО (квоты и пошлины для Украины сохраняются и вводятся новые). Один факт того, что стандарты ЕС должны начать вводиться ДО ратификации соглашения Радой, говорит о том, что ЕС просто вытирает ноги об Украину. Если бы до Вас дошло, что продавать продукты с подворья будет запрещено (в том числе и сала), Вы бы в ЕС не рвались. А если бы у Вас было хоть немножко ума, Вы бы поняли, что послы и политические деятели тусовались на Майдане потому, что ЕС и США нужна Украина, а не наоборот. Думать надо, а не лозунгами бросаться.
Эти деньги пойдут в банки на списание ваших же долгов,а в руки вы их не получите. Читайте прессу внимательнее.
ты глупая маленькая фашистка дни украины сочтены.ваша армия убивает детей,стариков,женщин.
Читаю коменты и удивляюсь тролям. Согласен с многими, скажу кратко я с Украины а именно Донецк. Все против войны, 9 из 10 боятся Бандеры и беззакония Киева. 8 из 10 уважают путина, 6 из 10 хотят примкнуть к россии либо сделать федеративную украину. И не слушайте не читайте в серьёзно тех кто пишет что все знает никто ничего не знает, все боятся.
Лиля, если ты майдонутая, то чего злиться на то , что ты за майдан?
А если ты не майдонутая, то чего обижаться на то, чего нет «ни в одной нормальной стране мира»?
Зло до добра не доведет, а на обиженных воду возят.
Я на вас не обижаюсь. Мне как-то все равно.Я удивляюсь вашей логике. Вы продолжаете жить в совке, а мы будем жить в демократической стране.
http://m.youtube.com/watch?v=4Bk5QGz8mf4 демократическая страна ёпта, скоро и на Украине.
http://www.youtube.com/watch?v=GlKMVFtPsFI
Поверю, когда вам ВСЕ отменят визы, а вы устроите такой же майдан в Варшаве и Нью-Йорке.
В Нью-Йорке майдана не будет никогда — там нет американского посольства.
Разве все забыли, что Россия объединила Украину в единое государство?? А Польша которая так хотела владеть Украиной на 300 лет вообще перестала существовать, как отдельное государство.
Крым был вашим 23 года по факту после развала союза. А до этого все жили и значения не придавали, к какой республике относиться территория. Примерно, так как сейчас мне без разницы как границы соседних областей проходят внутри страны, по тому, что это одна страна. Всегда считал и считаю русских, украинцев и белорусов братьями, но братья так себя не ведут: То с трубой мудрите, то из Севастополя выгоняете, то в ЕС лезете, а потом в НАТО. Воевать с вами россияне не хотят, но и беспредела не допустим. Вся «справедливая» европа поет под дудку «демократической» америки даже германия. Ливия, Ирак, Сирия, Египет … страны где очень «демократично» штаты режимы недавно сменили. Я горжусь тем, что РОССИЯ единственная страна в мире, которая может сказать америке НЕТ (Сирия, Украина). Спасибо Путину за Крым! Попользовалась украина чужим имуществом и хватит!
PS. За санкции спасибо ЕС и США, займемся своей промышленностью и банковской системой.
А какая вам разница, беспредел у нас или нет? сами без вас разберемся!Лезть в дела независимого государства- это преступление.
Разница большая. Ваш бардак Ярош хочет перенести к нам. Нам это ни к чему. А насчет лезть к вам — так Вы просто слепы. Вы не видите, что Америка влезла к вам еще 30 лет назад и натравливает вас на нас. Поэтому Вам и кажется, что мы к вал лезем. На самом деле Россия 15 лет помогала братской Украине дешевым газом, а до информационной войны руки не доходили. А американцы вели информационную войну и в результате братская Украина забыла все хорошее, полученное от России, и рвется в экономическую петлю, приготовленную Западом. Но все равно вы нам братья, хоть и уродливые. Да ведь в семье — не без урода.
Как показывает практика сами вы только газ из трубы воровать умеете. Ваша счастливая жизнь европу не интересует. Если уж реально смотреть на вещи, то если не позиция России у вас уже стояли бы войска нато и румыния с польшей уже пограничные столбы переставляли. Независимое государство Украина ни когда не существовало, так как и нет не зависимой европы. Независимость очень дорого стоит и не все ее себе могут позволить.
PS. Попросите своих американских друзей нас еще из ВТО выгнать в наказание.
Сдается мне, что эта Леля, она же Лиля, кадровый цереушник. Во-первых, его интересует логика, а женщин она не интересует. Во-вторых, он все время профессионально и демагогически жужжит стереотипами — «сами без вас разберемся», «лезть в дела независимого государства — это преступление», «ни в одной нормальной стране мира», «мы будем жить в демократической стране» и др. лапшой. В-третьих, подобные ему провоцируют оскорбления, чтобы посеять рознь. Постоянно меняет окраску, чтобы казаться своим, прощупать настроения и разрушить любые разумные аргументы. Поэтому метать бисер перед такими свиньями безполезно. Вот она информационная война против Украины, наших братьев, да и против всех. Украину «ведут» провокаторы. Ей руководят жулики в правительстве и регионах, убийцы народа в нынешней СБУ. Действует римский принцип «разделяй и властвуй». Надо находить общий язык между собой, пресекать насилие и понимать, что эта власть — банкрот, надо собирать силы для мощного протеста против хищной колонизации и объединяться.
А у этой Лели уже не один прокол в комментариях.От такого мусора нужно сразу избавляться.Лучший способ не обращать внимания на тявканье,сама утихнет.Правда насчет фразы «ни в одной нормальной стране мира».я бы поспорил.Дюже мне интересно.Нормальная страна мира это как?И это где?
А че ты комментируешь, если не надо на такое обращать внимание? По логике вещей — сам тявкаешь! Флаг тебе в руки. Нормальные страны — это члены G7, как минимум.
Ага,страны восьмерки(нас еще ни кто не исключал,и не исключат,боятся они этого),а «незалежной» там явно не хватает,для того,чтобы восьмерка в ужасе разбежалась.
Нормальные страны- это те, чье население входит в «золотой миллиард», в нем по-определению ни России, ни Украине места не отводится)) если уж глаза так и не разулись до сих пор..
Создание ЕС- проект США ( +Германия — со второй мировой — давно полуколония матрасников). И в нем изначально не предусматривается равноправия стран-:»Нормальные «» в ЕС обеспечивают себе процветание за счет «ненормальных»- типа Кипра, Болгарии, Венгрии, Румынии и пр. Построение экономики по принципу конкуренции означает только- что Германия и Франция в силу более мощных экономик могут поддерживать своих производителей, а в остальных полный развал экономики их используют только как рынки сбыта основных производителей. Задайте себе вопрос- почему- Швейцария- самая что ни на есть Европа и Англия так и не вошли в ЕС? Просто потому- что это- «тихая гавань»для мирового капитала семеек, построивших Фед.резервную систему США). Вас тупо разводят уже 20 лет. Говорю это не с целью оскорбить ВАс как-то- я много лет занималась ИСО-ками, ВТО, техрегламентами в Казахстане и напрямую работала со «спецами» с ТЮB- рейланд- групп, Си-Джи-ЭС, Би-Эс-АЙ, да и с бизнесменами с Карлсберга. Только первые 2 года можно обольщаться и верить в их «благородные намерения» по- поводу вашего бизнеса и экономики. Все структуры и НПО Запада- работают только на свой интерес.
Спасибо Юля просветила,а то я в свои 54 года не знал.С этой бандой экономических бандитов знаком не понаслышке с советских времен.С этим явлением нужно,и можно бороться их же методами.Правда происходит это не так быстро как хотелось бы,но тем не менее.Жаль только,что в» незалежной «не у кого ума не хватит с этим справиться.Так и растащать страну.
Дорогие Россияне, назовите хотябы одну страну мира (кроме Венисуэллы и Гондураса), которая бы уважала вашу родину. Вас ваши власти и киселевщина с таким проффесионализмом поставили раком, что вам это нравится.
Президент Афганистана Хамид Карзай поддержал крымский референдум и присоединение полуострова к России. Такое заявление политик сделал на встрече с делегацией из США, пишет газета The Guardian.
Карзай отметил, что Афганистан уважает свободную волю жителей Крыма и их право определять собственное будущее.
Помимо Афганистана, присоединение полуострова к России ранее признали власти Белоруссии, Казахстана, Аргентины, Венесуэлы, Сирии, Северной Кореи, лидеры африканских стран и др.
Даж незнаю с чего начать, столько сказано!!! Ну в общем я с Украины,Днепропетровской обл., до недавнего времени я был обеими руками за Россию, но мнение изменилось, щас обьясню почему! В действительности мне стыдно просто за Украину, особенно за власть. Включаеш новости там показывают как депутаты собрались друг другу морды побили и разошлись так нечего и не зделав для НАРОДА , и так длится много лет , страна в разрухе заводы закрываются , а они там только и выясняют хто что зделал и хто больше наворовал( как говорится меряются у кого длинен, иначе не назавеш) . Но просто я много читал коментариев и разочаровался в высказываниях скажим так… Вот выше говорилось хто и как воевал с фашистами, зачем кидатся словами у меня один Дед умер на войне в первые месяцы, другой до Берлина дошло , не стоит гребсти всех под одну гребенку, я не отрицаю что были и твари позорные которые переходили на сторону фашистов и много другое но это ж не только на Украине было а везде хватало! Многие вот к примеру говорят что Украинцы гада тырят газ , вот я Украинец и за газ как и все люди проплачиваю , хто не знает как обясню стоит счетчик снимаеш показание и плотиш по ним, вы говорите про газ так как буто хто то зашло к вам домой включил плиту газовую и набрал в бутылку, как всегда какойто алигарх потсосал у ваших алигархов газ . Или вы действительно думаете что народ Украины прибежал к газотрубе с дрелью нахерячил дыр подключил шлангу и пользуются халявой???? Не ужели такая страна не может конкретно выяснить как и кем ето было зделано и предпринят соответственно меры, хотя че гемороится проще ведь сказат что Украинцы ворюги какието!!! Тут надо не тыкать пальцем в небо , и не говорить что все тут бендеры, хохлы и прочие. Лично у меня мнения разделяется , вот к примеру Темошенко наша страдалица на инвалидном кресле за 10 дней в Германии стала на ноги , да так Иисус лечил говоря » встань и иди» впрям чудеса творят врачи, посмотреть как она отбывала срок , можно ток позавидовать впрям как в Артеке побывала! Возможно патриотизма у меня такого нет , и плохо это или хорошо незнаю, у меня просто свою точка зрения. Но и Руским надо делать правильные выводи и думать над своими словами, хоть во многом я согласен. Я полностью согласен что НАТО подсосники, и вместе с Америкой как шакалы. И вот в кометарии я прочитал что Русский идет с улыбкой в бой , это когда в Россие был принят ислам? Я соглашусь с тем что намного храбрее чем американцы, но с улыбкой что б это перебор…
Эх, всё-таки получили америкосы большой геополитический плюс — стравили украинцев и русских. И это при том, что не найдёшь украинца без русских родственников и наоборот, не найти русского без украинских предков. Когда-то в 1991-м я очень удивился отсоединению Украины, думал как же они позабыли про Сибирь, ведь осваивали её вместе (будучи единым народом), как же они теперь без гигантских её запасов собираются жить ? И как видите не получилось. Что же теперь ? Запад со США во главе получает к НАТО гигантскую плодородную страну и миллионов 40 ПУШЕЧНОГО МЯСА против России. Будущее видится очень плохим. Представляются жуткая напряжённость на границе, взаимные обильные жертвы, ракеты в Сумах и Чернигове, также как во всей Восточной Европе вся промышленность будет разорена. И трудно понять, где Россия допустила ошибку — никто не думал, что весьма небольшая бандеровская закваска с западных областей так изменит огромную 45-миллионную Украину. И ведь странно, почему они хотят быть на подчинённых ролях у Запада (ведь здесь перспективы для народа Украины ужасающие, экономика вещь упрямая), и повторюсь Западу они нужны исключительно как пушечное мясо против России. а возможно им нужна свежая кровь, чтобы обновить свою дряхлую Европу, так украинцы очень ценны для них как свежий прекрасный генетический арийский материал. Но неужели украинским парням понравится, если миллионы прекрасных украинских девушек будут спасать от вырождения дряхлую Европу (где-то читал. что половина молодых французских женщин бесплодны)?
И почему бандеровцам так важно 20%-отличие от русских и совершенно наплевать на 80%-родство с русскими ? Почему для них 80 меньше 20 ? Как же России заинтересовать их на сотрудничество с собой, почему они хотят быть шестёрками в Европе и не хотят быть равноправными братьями в огромной стране от Карпат до Камчатки ? Ведь сколько этнических украинцев занимают важные посты в России ? От Валентины матвиенко, Козака, Мутко и др.
самое мощное, маневренное и неуязвимое оружие на сегодняшний день (после атомного) — это авианосные группы. у сша их 10, у россии 1, причем авианосец допотопный. вот и делайте выводы.
что касается золотовалютных резервов, тут есть один нюанс. золотовалютный резерв состоит из нескольких частей. в том числе: валюты, ценных бумаг, золота. так вот доля золота в звр сша составляет 70% (8133 тонн), россии — 8% (1035 тонн). думаю, не надо объяснять, что если, например, произойдет обесценивание доллара, россия со своим резервом, где большая доля валюты и малая золота, окажется в невыгодном положении. то есть, российский звр гораздо более уязвим, нежели американский
По поводу авианосцев. В этом отличие военных доктрин США и России. У США наступательная, у России оборонительная. При войне США с Россией авианосцы им применять не удастся, просто негде. При попытке зайти в Черное море с целью атаки на Россию авианосной группы, жить ей останется 20 мин.
Статья как статья. Строго по доктрине. Только вот одна х..ня малята.
473 Всего кораблей ВМС 352
итак
РСФСР-корабельный состав ВМФ России за последние 10 месяцев пополнился ракетным корветом(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) в сентябре в Петербурге был спущен на воду «Юрий Иванов» — большой разведывательный корабль (судно связи) пр. 18280.
И….
29 октября 2013 года на верфи Bath Iron Works (шт. Мэн) был спущен на воду эскадренный миноносец USS Zumwalt (DDG-1000). Стелс-корабль, о котором так много говорят на протяжении 10 лет, наконец, перестал быть научной фантастикой и воплотился в реальность в виде 14500-тонного стального монстра с ракетами и крупнокалиберной артиллерией.
Новейший корабль речного флота Московского царства КРВ «Сообразительный» пр.20380 2011г. Это писец какой то…..
Дорогие украинцы и россияне! Почему драку устраиваите? Ал не видно что американцы любо дают чтобы вы не жили дружно? 25 лет назад один поганец с царапиной на голове разрушил ваш общий дом, потом другой , вечно хмелной , доразрушил забор и все поганное войско(Blackwater) к вам собралось погулять! Враг у вас сейчас в Киеве, в теремах сидит , на американском пайке закусывает и приказы дает чтоб друг в друга стрелял! Вот такое дело творится, и почему ети 45 милиона не уразумевают почему беда ??? Спросите меня — иже 25 лет живем как скот , в Европу. Приманили нас червонцем и барахлом , а потом и ковра из под нас унесли. Не в Европу вам надо, а домой! Дом надо сделать , и забор по-крепче! Иначе возмут у вас и Донбас, и все что имеете!
к чему хамство? никто никого не спрашивал и спрашивать не будет. захотят — вступят в НАТО.
Проблемы геополитические решаются. А вы оскорблять друг друга. Поэтому везде — и в России и на Украине —
творится бардак. А ваши раздоры только американцам на руку и местным олигархам.
У тебя папа, мама был?
Чего же ты такой злой?
в спорах не рождается истина, рождается раздражение…
У нас в сибири все хотят ехать убивать бендеровцев и мы будем вас убивать везде где поймаем нас здесь много руские, буряты ,хакасы,якуты вас в 45 пожалели всех не убили сейчас такую ошибку софершать нельзя нет такой нации украинцы Вы выкидыш руского народа
Да вы быдло русское ! Надоели со своей злостью и завистью! Разберитесь в своей стране ! Алкота поганая, сами то при первой возможности валите в европу со своей поганой рашки, вся ваша родина дерьмо где вы сами себя не уважаете !У вас молодеж свастику рисуют во дворах и скины избивают бедных мигрантов! Путинососы поганые ! Не чего как распался СССР так вы вы попляшите тупой, нищий, злой народ! Мне вас жаль…
Вероника, откуда столько злости? Не получилось свалить в Европу из прекрасной украшки?
Она не злая, она просто глупая.
Где у нас алкоголики? Может в деревнях только, на улицах не встречал, трезвые люди.
Адекватная молодеж вообще ни чего не рисует, а если рисует, то антифишистские символики. Могу по городу погулять и нафоткать кучу примеров. И это правильно, ибо не бывать собакам на нашей земле.
Скины? Да она сказки выдумывает. А мигранты в каждом уголке мира есть. И ни кто их не бьет тут, они сами себя не культурно ведут. Некоторые. Не все.
И кто тут еще из нас тупой и злой народ?? 😀
Дама, видимо, не замечает, что все укропы поголовно чмо ссыкливые, и умеют только поносить всех подряд, и Россию — великую, ибо подстилки они, и злятся)
Вероника, это тебя нам очень жаль) Не злись ты так сильно, а то неприятности себе на голову притянешь) Где вас таких рожали та только озлобленных и тупыыых, что ужас просто) Надо головой СВОЕЙ думать, а не чужой) СМИ — врут, а ты и веришь) Любую информацию можно предоставить зрителю в любой манере, какой только будет выгодно) Почитай умные книги, в конце концов, может ума наберетесь) По истории почитайте, в особенности) Только поторопись, а то этими книгами придется печку топить, газа та нет больше, капут)))
Доброго времени суток!
Как то удивительно все, что здесь написано. Я не против украинцев, не против русских, не против вообще всех других народов населяющих нашу планету. Я не хочу ни кого убивать (даже тех же Правосеков и нацистов) хотя был , как сейчас говорят в четырех горячих точках и во всех странах Европы и Ближнего Востока. Так вот жить я не хотел бы ни где ни в какой другой стране кроме России. Вы знаете не прельстило ничего…. Что хорошего находят люди в той Европе я не знаю. Но я не об этом хотел сказать. Мне недавно попался на глаза любопытный документ, называется «Протоколы сионских мудрецов». Так вот вся нынешняя геополитика, там описана. Вкратце скажу: Есть такая организация Масонская ложа , так вот у них в руках сосредоточены все мировые финансовые запасы. О чем это говорит? Это говорит о том что все мировое управление сосредоточено в их руках. И что бы там ни делали политики США, России, Европы, будет так как запланировали масоны. А поливать грязью друг друга дело не хитрое и ни к чему не приводящее. Да и не красящее человека, особенно женщину. Кстати о женщинах. Вы посмотрите на внешнеполитическое ведомство США или ЕС . Тетки в нем представленные на столько же умны на сколько и красивы. Создается впечатление, что за свою ущербность они отыгрываются на России и Украине. У нас то девчонки ух…кровь с молоком, огонь в глазах. Видать из зависти эти заокеанские тетки и гнут такую политику. Мало того что половина населения мужиков голубые, так нормальная половина на них без подступающего к горлу тошнотворного комка смотреть не может. Вот и мстят всему белому свету за неудовлетворенность. Причем с каждым годом все изощреннее и с более садистскими наклонностями.
В конце повествования хочу спросить у таких же простых украинцев которые поддерживают нынешнюю киевскую власть (хотя какая она власть если она всего боится) : Назовите мне хоть одно государство в котором после вмешательства США люди стали жить счастливо и наступила мирная жизнь?
Лично я считаю,что может не стоит ВСЁ упрощать до Массонства, ребята.Лучьше, наверно, принять то, что Штаты сейчас лидируют, и всячески стремятся укрепить (или хотябы сохранить) свои позиции там, где это пока им позволяют.Впринципе это не уродство.Подумай—это нормально.
Наша Россия сейчас полна решимости уравновесить МИР,мы вновь заявили о себе.Я акцентирую— мы только заявили о себе. А сильнейшие в мире Штаты уже в панике.
Вытоге, похоже, в Штатах мозгов много, но все не свои.А за эти «несвои» скоро будет расплачиваться простой Джонни, как сейчас расплачивается Янис в Греции. И этого уже начинает бояться Ганс.
Зачем чего то сравнивать? И в первой и второй мировой силы были не равны Но Россия всегда побеждала. За кого Бог! Там и победа!
Не Россия побеждала а СССР.
Вы так говорите, буд-то украинцы не воевали.
Не надо забывать историю.
http://korrespondent.net/ukraine/politics/1150443-nu-ns-putin-unizil-pamyat-millionov-pogibshih-ukraincev
Именно русские отдали миллионы своих жизней. Больше, чем кто ни то другой. Но спасибо за помощь, конечно.
Может мы по численности слабее но по характеристиками и мощи мы лучше
Всё что происходит сейчас на Украине идет по американскому сценарию который готовился заранее, Россия ведет себя правильно почти по всем проблемам. США проиграют эту игру потому как они будут делать ошибки из-за эмоций (и уже делают). У России есть козырь который она покажет когда наступит время. Если США начнет войну с Россией опять же потому что не выдержит поражения, то и в этом случае проиграет, потому как выпрашивает давно, и не живется им спокойно и тихо в мире, тогда будет много жертв и возможна гражданская война, но добро победит. Украинцам и Русским не надо ругаться и говорить лишнее, этого и ждут по сценарию злодеи. Кто злится тот не прав, если оба злятся то оба ошибаются и спорят о пустом и ненужном! Путин молодец, дай Бог ему сил со всем справиться!
ПУТИН увеличил золотовалютные резервы в 48 раз! • вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3(!)). • Национализировал 70% нефтяной промышленности и 95% газовой. • Поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия, уже 5 лет подряд, занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте). • Увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии — в 14 раз. • Ну и уж совсем мелочь: Путин (!) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.!!!! (а на данный момент, этот процесс ускорился и приобрел уже положительную динамику прироста населения) • кроме того, запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, погасил огромный внешний долг — 400 (!!!) миллиардов долларов, провел лучшую в истории победную Олимпиаду. Ну и… вернул Крым….
Россия стала лидером во внешней политике и одной из самых мощных военных держав. (А политический рейтинг Путина, выше всех в мире). 4) Путин потихоньку трясет олигархов, заставляя раскошелиться. А несогласных воров, отправляет в места не столь отдаленные, или, вынуждает сбежать, оставив часть наворованного (Ходорковский, Березовский , Гусинский). Кроме того, он не побоялся, что его деньги и деньги всей элиты, размещенные в европейских банках, конфискуют. (Крымские санкции запада). Это говорит о его патриотизме и о твердой, независимой позиции, ну и, наверное, об отсутствии средств на зарубежных счетах… И, наконец, конкретные цифры: • За 12 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы — в 30 раз, ВВП — в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места — на 6-ое),
Полностью поддерживаю Путина — я казах — и я понимаю, что в этом мире нет демократии — в Штатах и поверьте мне — там пропаганда похлеще чем у нас на Хабаре или России 24. Не будьте наивными, если бы Путин не взял Крым, то там бы уже стояли войска НАТО. Казахстан для США как Афганистан, если бы не Россия с нами бы уже давно разобрались, как с Сирией или Ливией. У Штатов нет друзей — есть только национальные интересы — им все равно что будет с простыми людьми где-то в Сирии, или в Казахстане, или в Крыму, в Украине и.т.д.
И я согласен с этим на 100 процентов, откройте глаза и одумайтесь, а то не заметите как станете голубыми…
До первых морозов у них желание играть на волосатой дудке пендосов. Песенка поменяется, когда язык прилипнет к пустой газовой трубе и придут снова в дядьке Вовке просить включить трубу, «прости нас мы попутали»
Америка хватит свою дебильную власть показывать на весь мир!!!!!!!!!!!!! РОССИЮ НА КОЛЕНИ НЕ ПОСТАВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЯНКИ ГОУ ХОМ ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!! ОБАМА ДЕБИЛОИД!!!!!!!!!!!!!!!! Америка кого вы в президенты выбирали у вас вообще мозгов не хватает??? Обама черножопая обезьяна — он же НИГЕР!!! Единственный ПО НАСТОЯЩЕМУ умный и порядочный на это время это — ПУТИН!!!!!!!!!!! ВОТ ОН СИЛА И МОЩЬ!!!!!!!!!!! ОН наша надежда и опора!!!!!!!!!!!! Америкосы уроды хватит Украину трогать своими грязными лапами!!!!!!!!!!!!! руки прочь от Украины!!!!!!!!!! ОБАМА НАЦИСТ УЖЕ ПОСТАВИЛ ВСЮ ЕВРОПУ НА КОЛЕНИ — А РОССИЮ ЕГО ПУП НЕ ВЫДЕРЖИТ, НЕ НА ТОГО НАРВАЛАСЬ ОБЕЗЬЯНА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это вы кацапы уберите свои ручонки от Украины.Украина не Россия и никогда ею не была.То что половина населения разговаривает на русском это ещё не значит что мы украинцы с вами кацапами кровные братья.Это всё равно что заставить жить в одном доме кошку и собаку и приговаривать им какие они родственники,ведь живут вместе рядом и сколько у них из за этого общего.Мы разные и генетически и по мировоззрению и по многому другому.Даже Донбасс это всё равно не Россия и тому есть факты.А по поводу США то если обвалится доллар и США уйдёт в небытие, то просто сменится мировой жандарм и агрессор на другого.Угадайте на кого?
Извини, но ты потерянный дебил, Олег. Может американцы или педики европейцы твои кровные братья? Славяне они и есть славяне, потому что кровь течет одна. Но мозг разный, увы. В вас, тупоголовых, ненависть разжигают к России, а вы и горазды.
Доброй половине России вообще поебеням до Украины твоей. А ты все в орешь и в грудь себя бьешь — «руки прочь от Украины!». Тьфу на твою маленькую и убогую Украину, раз вас так легко развернуть против друзей! «Сильная, независимая, свободная и демократическая Украина» — сейчас разрыдаюсь от умиления. Какие же вы все наивные там и с переизбытком чувства горделивости.
Я русский,жена,тоже,мне 62,
Живу на Украине 40 лет…Украина имеет свой менталитет типа моя хата с краю,народ работящий,трудолюбивый,весёлый,приятный фольклёр,миролюбивый,но за то чтобы болел каждый за своё.настоящее ,развитое ГОСУДАРСТВО я что-то не заметил .Ну не везёт с правительством и всё тут.Понятие демократии не сравнимо с понятием «Российской»….Кто смотрел «Убить дракона» это прототип Росийской демократии»
Россия -это кровь Афганистана,Чечни,Прибалтики,Тбилиси,Чехословакии,Украины….
Спросить ребят (кто это прошёл)-за что воевал? …..Родственники с Москвы признают что живут хорошо ,но по принципу «молчание золото»….
Что нам делить ?…..Сатана правит ,бал…ММы это все потом покаемся,но это будет …потом….но потерянного не вернуть…..
Сильнейший страх парализовал мозги европейцев. И теперь, никогда особо не отличавшиеся склонностью к анализу информации, они совсем утратили способность думать и размышлять. Им страшно верить в бред своих и американских политиков, но еще страшнее узнать правду. Я думаю если они узнают правду их просто стошнит и вырвет, как показывают они в своих фильмах, когда там убивают людей. Я русский человек, я никому не желаю смерти, но если смерти желают мне, я начинаю ненавидеть до белой ярости всю эту поганую свору.
Я заметил одно в соц сетях!! Со стороны Украины более 90% настроены агрессивно против России, а русские, наоборот!! Процентов на 60 пытаются успокоить наглецов, раскрыть глаза!! Вот это я понимаю реально братское отношение!! Когда тебя обсыпают, а ты в ответ, обнять пытаешься, успакоить! Всеравно время все расставит на свои места! Я уверен, если не это поколение, то следующее, может поймет, как они ошибались.
Россия не вставала с колен, она просто завязывала берцы.
Мне 30. Коренной русский. С глубоким патриотизмом в душе и верой в свою страну. И я благодарен что живу в век когда моя страна становиться по настоящему единой. Мои друзья перестают пить и начинают заниматься спортом, рожают детей, перестают быть равнодушными и живут по этому принципу — http://www.youtube.com/watch?v=3J1KDtW9NgQ#t=27.
Относительно Украинцев скажу так, у меня есть друезья «хохлы» (западники) но не один, слышите, не один, не был против воссоединения Крыма и России, и они Украинцы (30-35 лет) , сами ясно понимают что они западу нужны как «биомасса» и кладовая ресурсов, а не как партнеры. И вообще сейчас разговаривал с один «хохлом» по телефону он мне новую кричалку сказал «Кто не скачет, тот замерз» ))))
P.s. Как говорит моя Мама «Только б небыло войны. Но если придется, будем драться до последнего.» Под таким девизом она воспитала нас 3 сыновей.
Я с Кыргызстана,мой народ с Россией.И многие страны СНГ тоже,так что по придержите коней,Великая Держава Советского союза развалена но это не означает то что она не может воссоединиться снова.Все помнят и чтят мил-ны жизней отданых во имя защиты от Гитлера фашиста.
Все кто хаит ВВП и Россию просто признаются в своем бессилии перед могучей страной и её президентом!!!! Причем Президентом с большой буквы, а не так жалкими шавками которые готовы подставить ради своего кармана собственный народ. Я сам Крымчанин и горжусь тем что я сейчас гражданин России!!!! Действительно горжусь! И что у меня и у миллионов крымчан президент Путин а не Парашенко — фу!!!
Привет. Конечно все эти цифры не факты. Но хочу сказать что не правильно будет сравнить США с Россией на данный момент. Щас США сильнее чем Россия. А 30-50 лет назад было наоборот.
А что Россия потеряла в Абхазии, в Осетии, в Приднестровии, и наконец на Украине? Почему вас, русских все ненавидят. Не задумывался? А зря.
Ненавидят слабоумные и слепые зомбированные людишки..Виват Россия!
сколько вам лет, ктретины?только честно. жду.
За всю историю своего существования человечество так и не изменилось .Воины’ вражда,завоевания,превосходство одной нации над другой,мы не стали умнее,да правда у всех своя…………..Знаю только одно, Россия Великая страна и люди у нас удивительные….Я думяю у нашей страны огромное будущее в предотвращении зла в этом мире…
О военной мощи…Какие сравнения могут быть в вооружении,если у обеих стран ядерного потенциала хватит,чтобы разнести всю планету раз ….цать.Об Украине и России…Это беда славян,пока поебеням не надаюсь всем,не поймут,кого действительно нужно иметь,а когда поймут,поимеют всех как это было много раз.Населению России глубоко покер отношение украинцев к нам,мы просто ждём и готовимся к тому,когда к нам прийдут те,кто сейчас разваливает Украину.Нет ненависти к народу Украины,нет любви и менее высоких чувств.Вы для большей части России далёкая страна,учитывая территорию,которую Россия покрывает.В Украине идёт открытый геноцид населения руками самого населения.А народ России смотрит на всё это дело с тревогой и думает,бля,хоть бы к нам эта зараза не пришла,вот и все мысли.Отдельные территории Украины России даром не нужны,вы посмотрите на карту мира,в России на большей её территории,чтобы увидеть живого человека надо проехать по 500км,накера нам огрызки уркаинские,своего добра девать некуда.Историю украинскую за 20 лет наверно уже раз 10 переписали,при том,что в российской как была Киевская Русь,так и осталась,как было подробное происхождение от неё в дальнейшем Российской Империи,так оно и есть.Славяне всегда остаются славянами.Русь(Киевская)Матушка была и есть.Границу по глобусу провели,всё бля,мы украинцы,а вы русские,детский бред.Я потомок чалдонов,переселенцев времён киевских,живу в Сибири,таких миллионы по всей России,так какие мы москали или кацапы?Как не крути,происхождение одно.Так мы сеем да пашем,как и всегда,а в Украине тем же самым славянам мозги моют уже 20 лет,мол за восточным бугром враги ваши притаились.А мы такие отвлеклись от своих дел,мол епа,о чушь-то несут,да и дальше своими делами занимаемся,посмотрим,чего ещё выкинут.Главное совсем там не епанитесь.Славян мало,а занимают вон какую территорию,выреж всех да и шикуй.И покую где они живут,в Украине ли или в России.Дальше носа смотреть надо,а не колупаться в нём…Умные люди итак всё понимают,а не умные поймут позже…
1. Мы «индоевропейцы» (арийцы — после гитлера так говорить не принято) по днк не чем не отличаемся, в «индоевропейцы» входят англичане, французы, испанцы, славяне и пр. пр. из азии иранцы которые освоили европу около 2 тыс. лет до н.э. в принцепе так сложилось вначале после египта и междуречья (иран-ирак) состоялась греция а далее могушественная римская империя (и африку охватила и азию и европу вплот до англии) но только не славян т.к. славяне жили река-лес-поле да и на севере востоке с другой стороны китай и индия то же как бы не доставали до славян только «арабский мир» (хотя на тот момент и не был арабский) и то только немного торговли а в основном славяне контактировали с степными народами на юге
но мы существовали — типа город (огород) — деревня под управлением князя и дружины и крестьян вокруг это как бы один народ рядом другой город — другой народ но народ только в названии от рода а язык культура традиции уклад жизни не чем не отличался
потом чехи создали княжество но маленькое в это же время и поляки тут же и русские но русские с размахом от царь града до севера под единым именем русс (здесь много гипотез и теорий)
все мы в том числе и европа да и обе америк и австралии — христиане
но разных конфессий, в первую очередь изначально католики и православные это произошло из за того что рим и царь град разьеденились по сути
поэтому у нас с поляками и чехами и не недопонимание а с сербами которые по сути состоялись и за походов на юг — один к одному по сути один народ да вобше все мы почти на одном языке говорим с общей историей а вот украина (окраина) и белоруссия да и россия состоялись после татаро-монгольского нашествия и ига при этом белорусы (белые руссы — как звучит) — лесные жители — вот дествительно — чистокровные руссы — и не кому их не завоевать как проявили себя во время войны все отдыхают
но на россию татары и монголы не оказали влияния по большому не было у нас с ними браков — мы их поганками считали они в принцепе то же в нашу религию не лезли дань — по сути налог где то сем процентов кстати в китае где то 2 процента и они у себя сидели в основном по сути только ярлыки раздавали обидные для князей а
украина (окраина) после завоевания 1 русским царем Иваном распавшихся после золотой орды ханств (казанское асртаханское сибирское) при екатирине и крымское стало отходить к россии как малороссия так как с поляками они — католики и православные при том и козачки помогли а казаки (по сути не признаный народ — из русских и православных но свободолюбивых) которые и на русси образовались и на окраине речи посполитой — запорожье кстати это ранее примерно — донбас
поэтому поляки злобу страшную затаили, потом и на москву ишли и под наполеона прогинались в результате за место империи по сути постепенно были поделены между россией и германией а потом и при гитлере то же самое а как и на че если братства не признают да и перед войной больше с англичанами ежкались
англия и франция продержались месец против гитлера по сути поляки 3 месяца надо было бы злобы не тоить да не предавать то геманию разбили бы мы быстренько да но мы вас все равно спасли от полного уничтожения по пути на берлин а дальше все было разделено между россией и америкой но не оккупация это а сфера влияния при этом мы последнюю рубашку вам отдавали лиш бы вы не воняли
после распада советского союза где мы совершено утратили все вы прете и прете на нас под руководством сша
ребята крым исконо русская земля там в крыму все русские они не россией они и есть россия один народ че вы все претесь на нас на русских мы вас не трогаем дождетесь во братку так получите
донбас он самостоятельный и то же русский они подохнуть но русскими останутся кстати их путин не признал хотя гуманитаркой помогает а вот все мы русские в россии считаем их признать и помочь
не признания трусость путина а там дети гибнут
ну ничего скоро медведь проснется и настало слово сказать всем казакам
подождите достанется и вашим и нашим мы широкие не мелочимся
Прошло больше года с событий на украине, вернулась недавно из Германии, как они ненавидят фашистов на украине, почитала и смешно стало, как украинский народ тявкает,а толка нет, в итоге-нищие вы лохопеды, може тявкать дальше, ничего не изменится как были ничтожеством так и останетесь! СЛАВА РОССИИ!!! МИРОВАЯ ДЕРЖАВА!!!
Читаю коментарии и как-то все больше меняю свое отношение к украинцам не в лучшую сторону. Жаль, раньше я к вам лучше относился. А теперь только и слышу ругательства в наш адрес. Год не могут одолеть юго-восток свой, а еще на Москву что-то вякают ) напомните, на каком месте в мире ваша огневая мощь?
Называется «сравнили». Тупо в инете набрали. Какая страна в своем уме будет рассказывать налево и направо про свою армию? Тем более делали американские, АМЕРИКАНСКИЕ журналисты!
Люди, не грызитесь! Оглянитесь кто вас стравливает.
Может вы любите Януковича и считаете его честным человеком?
Так Майдан был против коррупции и ее царя Януковича. Все началось с того что по приказу его власти избили и изувечили студентов, которые участвовали в 100% мирной демонстрации за ассоцию с Евросоюзом.
Возможно это было сделано по настоянию спецслужб России. Спасибо ему что сбежал вместо того чтобы развязывать крупномасштабную бойню граждан Украины.
Если вы вспомните освещение Украины российскими СМИ до 2014 года, то вы вряд ли найдете упоминания о нетерпимости между украинцами, русскими, евреями, татарами.
А теперь согласно преобладающей российской пропагаде, все 40+ миллионов украинских граждан либо фашисты либо безмозглые бараны, поддерживаюшие их.
Бред! Граждане Украины против коррупции и совка, а не против России.
Ассоциация с Евросоюзом дает шанс развивать бизнес по общепринятым правилам, а не «по понятиям». Это их выбор который надо всем уважать.
Только контора Путина НКВД/КГБ/ФСБ (которая при Иване Грозном называлась «Опричники»), сросшаяся с развитой криминальной сетью, не привыкла считаться с чьим-либо мнением.
Не забывайте о миллионах замученных невинных людей в репрессиях, голодоморaх, и о жертвах Великой Отечественной Войны, когда на одного погибшего гитлеровца приходилось 14 погибших красноармейцев (из-за репрессий командирского состава и неадекватной подготовленности к войне.)
Путинский режим ударил Украину ножом в спину в трудную минуту. Украинцы ведь на полном серьезе считали Россию братским народом (может быть за исключением меньшинства с Западной Украины, чьи деды боролись с НКВД в 40-х годах.)
«Стрелять в русских военных? Нет. Может на верхах разберутся, договорятся?»
Путин все время выстраивал иерархию прямого подчинения себе вместо развития демократических институтов и систем сдержек и противовесов.
Он очень достойно себя вел в международных отношения в первые два президентских срока, но в России разростались коррупция и бюрократия, сращивание гос. апарата с криминалом.
Пришел момент когда даже после супердоходов от супердорогой нефти экономика России пошла на спад.
Чтобы отвлечь внимание от этих проблем, потребовались внешний враг, война, пропаганда ненависти.
Посмотрите кто реально страдает в результате:
1. Несчастные граждане Украины в Донецкой и Луганской областях. Особенно те кто немощен и те, кто считает себя гражданами Украины.
2. Вся Украина терпит огромные потери: убитые и покалеченные люди, разрушенные города и села, подорваная экономика.
3. Народ Росиии (опять таки в первую очередь немощные и слабообеспеченные) — из-за санкций, ослабленного внимания к их проблемам, и перераспределения бюджета в пользу военных расходов и информационной войны
Кто получает прибыль и дивиденды:
1. Путинский режим: поддержка населения выше 80% — они рады что отобрали Крым и долбят «нациков» («забывая » или не понимая что долбят украинцев, чьи деды вместе с россиянами боролись с гитлеровским фашизмом.)
2. Головорезы (типа Мотороллы) и мошенники типа бывшего МММ-шника Пушилина — для них это крутой социальный лифт и самореализация.
3. ВПК России — больше заказов, больше денег.
Может власть Украины получает дивиденты? Нет, так как если бы не было необходимости отстаивать законные територии Украины с оружием, то соостветствующие средства могли быть потрачены на развитие экономики и социальную сферу.
Может жители Крыма получили выгоду? Многие сторонники воссоединения с Россией не понимают что главная цель Путинского режима — сделать из полуострова военную базу.
«Севастополь — город славы Русского оружия» звучит как мед в уши.
В реальности это значит что НАТО пришлось бы воевать на территории Крыма, прежде чем они могли бы оказать существенное военное воздействие на Россию с Юго-Запада.
Т.е просматривается подход «мы вас защищаем прикрываясь вами же.» Это не считая последствий международной изоляции и непризнания.
Браво Алексей!! Тебе бы с амвона «исторические» лекции читать.Начал за здравие а кончил за упокой.Что вы кроме как угрожать умеете? Я одному проповеднику такому как ты посоветовал;- чем угрожать лучше бы поднимали свою экономику,культуру,тогда ваши соседи(да и не только они) сами потянутся к вам.Еще вопрос на засыпку.Если вы так ненавидите Европу и США почему ваши богатеи (да и не только они)предпочитают отдыхать и лечиться на европейских курортах?Почему наворованные деньги(доллары не рубли)держат в банках ЕС и США?Почему инвестиционный фонд России находится не в Москве а в Нью-Йорке?Почему в США 6 000 000 км шоссейных дорог а в России в десять раз меньше?Таких почему могу перечислить не одну страницу.
Не убедили.
Тихо девочки , не сорьтесь, вы разосрались тут только из за тупых политиканов , которые возомнили что могут стравливать нас, народ. Опомнитесь , мы все с одной земли , с Руси , Киевской .Мы не так должны себя вести , Американцы только наживаться на конфликте нашем будут ,мы должны вновь в советский союз объединиться , хер кто пискнет тогда , все славяне должны объединиться. Это ведь как пьянка и друзей туда всегда зовут.
Я даже не понимаю,как украинские школьники продолжают троллить каждый русский сайт или видео.Говорят что типо «Украина сильнее России» «Крым наш и не какая русская хуета не отберёт крым» «Украина на 2 место,а не Россию».Хотя сами живут по нищебродски.В Украинской армии 80% армейского бюджета уходит только на содержание личного состава.Один военнослужащий получает 1000 гривен в год,а лейтенант около полутора.Не готова к боевым задач 40% бронетанковой техники и артиллерии,70% авиации и 70% кораблей.Средняя же зарплата в стране 2700 гривен что очень плохо для такой страны.Еслиб не Янукович и Порошенка то страна бы избежала такого провала,но нет все таки во власти эти олигархи упыри которые постепенно погружают страну в хаос,а народ превращают в нацистких сосунков!
Привет всем.. По ВВС данные брехливые. Сравнивал по трем источникам.. Разрыв примерно в 2 раза, не в 4-5.. У РФ примерно данные указаны верно, но всеравно завышены немного.. У США они просто сказочно завысили. Вертолетов у США около 2 тыс и самолетов около 3 тыс (и это, опережаю, с транспортными, заправщиками, учебными и БПЛА).. Дело в том, что США 80-85% своих ЛА продают за рубеж.. Может они туда суммарный выпуск включили, а не стоящие на вооружении
Для сравнения пройдите на вики.. Один из самых достоверных источников. Они там только ударные вертолеты действущие не все учли, а так все верно по США. А это просто сказочный дол..изм.. Интересно кто автор этой хохмы? кстати танков у РФ не 15500, а 13500 примерно сейчас.. Это в подтверждение брехливости данной таблицы
И люди.. Это же 2014 год.. Какие 15 трлн долга у США? Более 17 трлн долларов долга тогда, сейчас уже к отметке в 20 трлн долг подходит.. Короче по таблице надо все цифры проверять. Почти все ложь.. Кораблей ВМС по флотам тоже говоря грубо по одной сотне меньше
Уважаемые ! Украинцы и Россияне братья. Мы из одной семьи, мы одной веры, мы христиане
Враг со своей задачей успешно справился — поссорил нас между собой
Никто из нас не виноват, мы жертвы провокации заокеанских чертей, уродов и настоящих истинных ублюдков
Дурак…. Русские это блять финн смешанные с чурбаками и культурой хохлян. А хохлы это балкарцы смешанные с кавказцами и примесью грека. О каком «Братске» может идти речь?
Всем привет.
Читаю ваши коменты и понимаю что Россия потеряла Украину навсегда. Я зритель со стороны. Могу сказать что русские и украинцы очень близки мне. Отчим с Челябинска родня на Украине.Но трудно объяснить зачем хаить запад . А потом туда ехать на отдых,на шопинг .Дочь Путина до недавнего времени жила в Голландии. Пока ее не попросили. Это значит ваш лидер посылает своего ребенка жить туда где плохо?И он не единственный . Господин Соловьев журналист хаит запад во все дыры. Отдыхает в Нице с сынишкой. Как это объяснить? Россия боится что на нее нападут и за ресурсов. Катар имеет нефти я думаю не меньше и армии там толком нет 10000 человек и на них некто не нападает,странно да? Значит пудрить людям мозги кому то выгодно?
Не надо о таких вещах судить по анонимным комментариям в интернете. Поверьте, всё что происходит последние 24 года на территории бывшей российско-советской империи — краткосрочная смута. Не раз мы это преодолевали и снова преодолеем. И, конечно, Украина снова войдёт обратно в состав империи. Может не через 5 лет и не через 10, но по историческим меркам — скоро.
Дело не в количестве,дело в качестве.Если старый Су27 смог заглушить всю электронику на эсминце Джеймс Кук, приведя боевой состав в ужас, и консультациям с психологом .То про новейшее российское вооружение,я молчу.
В целом, если суммировать количество всех названных выше боевых самолетов, включая находящиеся на хранении, получим в результате около 3900 самолётов. Но реальный потенциал ВВС европейских стран–членов НАТО и Канады не превышает 3000 самолётов с тенденцией к дальнейшему сокращению (следует напомнить, что на момент окончания холодной войны указанные страны имели в строю не менее семи тысяч боевых машин
в википедии другие цифры по самолётам НАТО, откуда 13000 шт? не поленитесь посмотрите сами.
ну и что. у наполеона было 500000 войско у русских окало 365000. ничего в польшу наполеон вернулся с 10000 человек. у гитлера армия была гораздо лучше оснащена .но русские выравняли положение.из 33000 армии паульса под Сталинградом в германию вернулись и то не сразу окало 15000 . в америке афро американцы и белые и тем более евреи гораздо дальше чем русские и чеченцы.русские не умеют устроить нормальную работу бизнеса и выбрать нормальное руководство страны которое создаст нормальные законы для тех кто хочет честно работать и приносить пользу Родине .а не выкачивать миллиарды на процветание чужих наций НО! у русский гораздо толковее организована инфраструктура и жизнь на случай агрессии. им не надо 90 процентов того что надо американцам чтобы выиграть войну и самое главное когда у русского офицера спросили что самое сложное в службе ? он ответил НЕТ ТАКОГО.
надо сравнивать не количество и качество
а у кого больше развита инфраструктура в восполнения техники
Больше всего смешно от комментариев русских, которые пишут, что Россию на колени никто не поставит, что Путин святой.
Откройте глаза, Россия с колен никогда не поднимается. Мы были величайшей державой, но сейчас по всем показателям, уровню жизни в разы хуже, чем в той же сша, германии. Экономика на дне, зарплаты мизерные, инфраструктуры нет, образование скатилось, бесплатная медицина убогая, дорог нет, во власти одни воры, а сам народ привык поклоняться этим ворам, молчать в тряпочку. 15% Россиян живут за гранью бедности, ещё столько же чуть выше этой грани. Жизнь в России нормальная только в крупных городах, в мелких все очень печально и плохо, люди работают только на еду, жилье и небольшой отдых раз в год.
Делайте выводы по уровню жизни, а не по количеству самолётиков.
Ну сравнивать бессмысленно, мы может солдат кидать, не кормить, и посылать в бой без оружия, чисто на фанатизме и вообще зарашить врага мясом, как было например в вов. а солдат сша откажется идти в глупую битву при прогнозе больших потерь, они трусы, та и вообще если будет война россии с сша, то сюда к нам прилетят не такни и солдаты, а авиация и беспилотники,
мы даже в Великой Отечественной Войне победили хотя у фрицев техническая часть была лучше и живая часть тоже
нашу волю к победе не сломить
Более всего прикалывает сравнение золотовалютных резервов :))) Золотовалютные резервы России по большей части — это доллары США и ценные бумаги США. Поэтому Россия является зависимой от США территорией., как бы руськие патриоты не старались доказать, что Россия крута :))). Кроме того из сказаного видно, что США — это единственная сверхдержава, способная к доставке своих войск в любую точку мира очень быстро и эффективно, кроме того она может вести боевые действия сразу в нескольких точках мира (благодаря огромному количеству самолетов и обладанию аж 10 авианосцами), тогда как Россия — это региональная держава и не более того.
«Дочь Путина до недавнего времени жила в Голландии. Пока ее не попросили. Это значит ваш лидер посылает своего ребенка жить туда где плохо?» — подтвержденная ли информация? Во -вторых, дочь то уже совсем самостоятельная. Могла ли она сама выбрать место жительства. Мож там ейный муж живет?
«И он не единственный . Господин Соловьев журналист хаит запад во все дыры. Отдыхает в Нице с сынишкой. Как это объяснить?» — это разнообразие! В России все повидал. Теперь смотрит Европу.
«Россия боится что на нее нападут и за ресурсов. Катар имеет нефти я думаю не меньше и армии там толком нет 10000 человек и на них некто не нападает,странно да?» — нет. В Катаре военные базы США. И контроль над нефтью за крупнейшими госкорпорациями США.
Я одного не могу понять если хотят украинцы в Европу почему их русские так отговаривают на уровне угроз кстати сам я Белорус из Беларуси а не из белоруссии
Я например считаю что в Европе живут лучше и богаче и поэтому совершенно естественно что люди хотят для себя лучше а не хуже что тут непонятного