Сергей Лавров как лицо России в мире

Лавров был и остаётся одной из самых влиятельных фигур. Механизмы Совбеза ООН глава российского МИД знает лучше, чем кто-либо другой. Он мастерски умеет заставить международную бюрократию служить интересам России.

Возможно, никогда за свою долгую карьеру Сергей Лавров не привлекал такого внимания как сейчас, когда он ведёт постоянные переговоры по поводу украинского кризиса с американским коллегой (по заявлениям, и другом) госсекретарём Джоном Керри на фоне резкого обострения отношений между Россией и США.

Те, кто близко общались с Лавровым, единодушно признают этого ветерана дипломатии умным, весёлым, обаятельным и очень интеллектуальным. В то же время он, как известно, может быть критичным, жёстким и даже холодным как лёд. Из-за столкновений, неоднократно срывавших планы бывших госсекретарей Хиллари Клинтон и Кондолизы Райс, его прозвали «министром Нет».

Лавров не один год занимал пост представителя России при ООН. С 2004 года он как главный представитель президента Путина на международной арене разными путями добивался поставленных целей в российской внешней политике. После недавнего присоединения Крыма Лавров проводит линию ставшего гораздо более напористым правительства, чьи усилия вернуть своё место в мире довели до предела администрацию Обамы и большую часть Европы.

Харизматичный виртуоз

Лаврова трудно не заметить. Так, бывший начальник бюро информационного агентства «Рейтерс» Эвелин Леопольд назвала его «несомненной звездой Совета безопасности ООН».

Заядлый курильщик, Лавров открыто пренебрегал распоряжением тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, желавшего запретить курение в штаб-квартире организации. Он также большой ценитель шотландского виски.

Нет сомнений, что Лавров был и остаётся одной из самых влиятельных фигур. Как полагает освещающий работу ООН журналист «Foreign Policy» Колум Линч, механизмы Совбеза ООН Лавров знает лучше, чем кто-либо другой. Он охарактеризовал главу российского МИД как очень проницательного человека с энциклопедической памятью, помнящего все резолюции по Ближнему Востоку, Косово, Балканам. По словам Линча, Лавров мастерски умеет заставить международную бюрократию служить интересам России.

Например, взять ту же Украину. Линч полагает, что ООН и администрация Обамы намеревались сделать ООН основным посредником между Киевом и Москвой. Однако Россия пресекла эти попытки на корню, быстро осознав, что в этом случае кризис привлечёт более широкое внимание мирового сообщества и СМИ. По словам Линча, Лавров проследил за тем, чтобы роль посредника отошла ОБСЕ, хорошо известной, но не обладающей авторитетом ООН организации.

Лавров не менее искусно выходил и из других сложных ситуаций. Так, в бесконечных переговорах по сирийской проблеме он сумел сохранить интересы Москвы, выступив с предложением передать химическое оружие страны под международный контроль с последующим уничтожением. Между тем, широко распространено мнение о том, что Россия продолжает вооружать сирийского президента Башара Асада, правительство которого вполне устраивает Москву.

Отношения с Путиным

Лавров является одним из ключевых сотрудников Путина в этот столь тонкий и напряжённый момент истории. Как известно, Путин убеждён, что распад Советского Союза был трагедией, не только ударившей по величию России, но и оставивший миллионы русских людей за пределами родины.

Специалист по России Анжела Стент уверена, что Лавров также поддерживает восстановление статуса России на мировой арене. Глава российского МИД часто говорит о значимости России и её подъёме из бездны политической и экономической безнадёжности 1990-х годов, когда тогдашний президент Борис Ельцин чуть не потерял контроль над властью.

Леопольд рассказала про показательный случай, говорящий об отношении Лаврова к недавнему прошлому:

Он как-то сказал членам Совета безопасности, что ожидает инструкций от своего правительства, а затем еле слышно добавил: «…если у нас вообще есть правительство.

Я думаю, он был рад, когда Путин задал ясное направление действий, чего так не хватало при Ельцине и министрах иностранных дел, которых он назначал

«Настоящий Лавров»

– добавила она.

Лавров определённо останется в центре внимания, учитывая возможные планы России на территории Восточной Украины, где действуют пророссийские активисты.

По нему не скажешь, что работа ему в тягость. Лавров, опытный стратег в жизни и закулисных переговорах, определённо увлечён дипломатической игрой

– уверен Пит Хайнлайн, руководитель одного из африканских подразделений «Голоса Америки» и бывший корреспондент при ООН.

Покидая свой пост в ООН, Лавров пригласил нас к себе домой. И генерального секретаря, и постоянных представителей. Почти все уже разошлись, он сидел в мягком кресле, курил одну сигарету за другой и благодушно рассказывал о том, как дипломаты работают и об их неформальных отношениях», – вспоминает Хайнлайн. – «Выглядело так, как будто он был расположен даже к своим самым стойким противникам. Это был красивый момент, когда можно было разглядеть настоящего Сергея Лаврова.

Источник перевод для MixedNews — Наталья Головаха (26 голосов, среднее: 4,81 из 5)

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