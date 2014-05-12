Льняное масло, получаемое из семени льна, является богатейшим источником важной для сердца альфа-линоленовой кислоты (АЛК), относящейся к омега-3 полиненасыщеным жирным кислотам. Лён также содержит лигнины, обладающие антиоксидантными и даже противораковыми свойствами, хотя не все соглашаются с этим.
Лечебные и полезные свойства
Некоторые исследования говорят о том, что льняное масло, как и измельчённое льняное семя, способно понизить уровень холестерина, уменьшив риск сердечных заболеваний. Льняное масло также защищает от стенокардии и повышенного давления. Кроме того, как показало исследование, проводившееся в течение пяти лет учёными из бостонского колледжа Симмонса, льняное масло может быть полезно для предотвращения повторных сердечных приступов.
Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление, возникающее при этих заболеваниях. В случае волчанки льняное масло также снижает уровень холестерина, который может повыситься в результате заболевания. Приём льняного масла при подагре может облегчить часто возникающие внезапные сильные боли в суставах, а также снять их припухлость. Кроме того, способность омега-3 повышать усвояемость йода (недостаток которого часто наблюдается у женщин, страдающих фиброзно-кистозной мастопатией) делает его ценным средством для дополнительного лечения этого заболевания.
Богатое клетчаткой измельчённое семя льна может облегчить запоры, геморрой и дивертикулярную болезнь. В случае последней оно также помогает очистить желудочные мешки и предотвратить развитие возможной инфекции. При заболеваниях кишечника семя льна снимает воспаление и восстанавливает желудочно-кишечный тракт.
Благодаря наличию незаменимых жирных кислот (НЖК) льняное масло оказывает исцеляющее действие на кожу. Красные зудящие пятна экземы, псориаза и розацеа часто поддаются противовоспалительному и общему успокаивающему действию НЖК. Благодаря льняному маслу кожа может быстрее восстановиться после солнечных ожогов. НЖК также способствуют снижению выделения секрета сальных желез, который закупоривает поры.
Обилие омега-3 в льняном масле стимулирует рост здоровых волос. И напротив, недостаток этих жирных кислот приводит к сухости и тусклости волос. Проблемы с волосами, вызванные псориазом или экземой кожи головы, поддаются противовоспалительному восстанавливающему действию льняного масла. НЖК также укрепляет хрупкие ломкие ногти, предотвращая их расслоение.
НЖК положительно влияют на передачу нервных импульсов, устраняя онемение и покалывание в конечностях. Масло может быть полезно для лечения болезни Паркинсона, дегенеративного заболевания нервной системы, и предотвращения повреждения нервов при диабете и рассеянном склерозе.
По-видимому, лигнины играют некоторую роль в предотвращении рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы и возможно, рака кожи. Хотя необходимо дальнейшее изучение, проведенные в университете Торонто исследования показывают, что льняное семя может принести пользу женщинам с раком молочной железы, независимо от степени прорастания опухоли в окружающие ткани. Лигнины также способны замедлить процесс старения.
Наличие лигнинов способствует нормализации гормонального баланса. Льняное семя также улучшает функцию матки, помогая решить проблемы с бесплодием. НЖК предотвращают образование простагландинов, вызывающих сильное кровотечение во время менструации.
Содержащиеся в льняном масле НЖК могут предотвратить отёк и воспаление предстательной железы, которые особенно часто случаются у пожилых мужчин. НЖК также способствуют лечению мужского бесплодия и импотенции.
Как принимать льняное масло?
Жидкое льняное масло удобно в использовании. Для лучшего усвоения его рекомендуется употреблять с пищей. Льняное масло хорошо сочетается с соками и другими напитками, творогом, йогуртом и многими другими продуктами. Им также можно заправлять салаты. Готовить на нём не следует, так как нагревание не просто лишает льняное масло полезных свойств, но и делает его вредным для здоровья.
Если вы предпочитаете использовать льняное семя, надо отметить, что его рекомендуется молоть или покупать измельчённым. В первом случае лучше сохраняется аромат и полезные свойства, но второй удобнее. Хранить его следует также в холодильнике. У льняного семени приятный ореховый привкус, им посыпают салаты или приготовленные овощи.
Польза и вред
Применение льняного масла неуклонно растёт, но многие люди не знают о возможных побочных эффектах этого продукта. Ниже приведен ряд возможных побочных эффектов, некоторые из которых могут быть серьёзными.
- Жидкий стул, иногда переходящий в диарею. Зачастую это связано с небольшим превышением доз. Вздутие живота и метеоризм, как правило, не встречаются.
- Серьёзные аллергические реакции с такими симптомами, как сыпь, крапивница, зуд, отёки, нарушение дыхания и так далее.
- Проблемы со свёртывающей системой крови.
- Возможно взаимодействие с лекарственными препаратами. Это относится к тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, понижающие уровень сахара или холестерина в крови и так далее. В подобных случаях перед приёмом льняного масла необходимо проконсультироваться с врачом. Не используйте льняное масло, если вы принимаете слабительные.
Из-за того, что льняное масло содержит фитоэстрогены, которые могут действовать как гормон (эстроген), оно не рекомендуется при беременности, а также и людям с гормональным дисбалансом. Исследования на животных показали, что потребление льняного масла во время беременности может повлиять на плод. Пока неизвестно, относится ли это к человеку, так как исследования на людях не проводились.
Однако, другие специалисты не соглашаются с такой точкой зрения, считая безопасным дозированное употребление льняного масла во время беременности и кормления грудью. Мнения противоречивы, поэтому в подобных случаях лучше консультироваться с врачом.
Противопоказания
Несозревшие льняные стручки могут вызвать отравление. Кроме того, сырые семена льна содержат очень небольшое количество соединений цианида. Правда, человеческий организм способен нейтрализовать определенное количество этих соединений. Как утверждают правительственные учреждения США, 2 столовые ложки льняного семени вполне безопасны и достаточны для укрепления здоровья. Некоторые исследователи, которые ежедневно употребляли до 6 столовых ложек, утверждают, что и это количество безопасно.
Некоторые исследования подтверждают наличие вышеуказанных побочных эффектов, другие отвергают их. Так что всё же лучше использовать льняное масло в соответствии с рекомендациями врача и строго придерживаться предписанных доз. Считается, что большинство возможных побочных эффектов вызывается чрезмерным употреблением продукта.
Напоследок, интересный отрывок передачи «Жить здорово» о льняном масле:
Использованные источники:
Healthy Fats — University of Michigan Health System
Is flaxseed oil a good source of omega-3 fats?
А можно ли применять льняное масло в капсулах ребёнку которому 12 лет
При диабете можно использовать это масло?
НЕ просто можно, а этим маслом даже лечат диабет.)
Не верила — проверила.
После 2х нед. приема масла : пропали скачки сахара ,снизился апетит,
похудела на 4кг, улучшилось состояние кожи и ногтей!
Через неделю проверю холестерин, уверенна, снизится до нормы.
Рекомендую.
Р.S. осторожно у кого проблемы с желчным, имеет желчегонный эфект.
Употребляйте в салатах.
А каким образом принимали???
плохо что снизился апетит ) апетит быть должен ))
Пью льняное масло по чайной ложке на тощак с утра уже больше месяца, ничего подобного не происходит. Удивительно, что за 2 недели вы добились таких результатов???!!!
Надо пить по столовой ложке, 2 раза в день — не удивительно, что Вы не заметили.
а как принемать?
Мне его вкус нравится) ореховый такой
небольшое превышение дозы и туалет необходимо держать вблизи — даже страшно стало, когда прихватило
как его правильно употреблять?
А сколько раз надо пить его и в каких количествах?????
Насчёт НЖК в переводе, полагаю, надо сделать поправку:
НЖК в данном случае правильно следует расшифровать как НЕНАСЫЩЕННЫЕ жирные кислоты.
НЕЗАМЕНИМЫЕ — это аминокислоты. Интернет всем в помощь, из достойных источников 😉
Незаменимые жирные кислоты (essential fatty acids) — группа полиненасыщенных жирных кислот растений, которые не могут быть синтезированы в организме человека и большинства других позвоночных и, следовательно, должны поступать в них с питанием; к Н.ж.к. относятся арахидоновая, альфа-линоленовая, линолевая, …
Кормящим можно принимать ?
В можно ли принимать льняное масло при нарушениях функций щитовидной железы ?
Долгие годы был грибок на ногтях. Никакие экзодерилы и прочие рецепты от дерматолога не помогли. От таблеток страшнейший зуд был. После года примерно приёма молотых семян заваренных натощак всё прошло. Вуаля! Принимаю регулярно и масло и молотые семена, чувствую общее улучшение в организме.
После 3-х недель использования льняного масла натощак по 1-ой десертной ложке ,появилась сыпь,попробую употреблять реже,где-то 2 раза в неделю.
А можно ли применять препарат при лактации?
Можно принимать кормящих
Принимаю масло месяц,по 2 столовых ложки утром натощак.чувствую себя хорошо
Скажите пожалуйста, в каких дозах правильно принимать льняное масло ? И сколько раз в день?
Льняное масло больше, чем другие, содержит жирные кислоты Омега3, легко усваивается и не вызывает аллергий. Творог же содержит высокий уровень сулфопротеинов. Бадвиг обнаружила, что эта комбинация творога и
> >> льняного масла делает последнее водорастворимым, т.е. легче усвояемым организмом. Употребление лишь одного льняного масло безвредно, но бесполезно. Масло обязательно должно быть смешано с творогом.
не вводите в заблуждение людей по поводу аллергии , в побочных проявлениях- везде пишут что возможна аллергия? У моей мамы например аллергия на само семя льна
Аллергия не на продукты, а на корень (причину) , вообщем на паразитов, для которых многие аллергики являются пищей.
Девочки, а я, в прошлом году пила льняное масло по столовой ложке перед сном целых пол-года. Похудела, похорошела, настроение всегда в норме было, в общем, все прекрасно… Сделала перерыв на осенне-зимний период… А с середины февраля опять стала его принимать…. И ТУТ НАЧАЛОСЬ!!!! Неделю назад была на приеме у гинеколога. Было УЗИ и все дела. Ставят мне диагноз — гиперплазия эндометрия. И говорят, что в моем возрасте она бывает только у беременных. Беременности врач не видит, поэтому предполагает внематочную… Иду я домой, захлебываясь от слез и за сутки, по совету врача делаю ТРИ теста. Все — отрицательные!!Лезу в инет, читаю и плачу, плачу и читаю, отчего такая бяка могла со мной случится… Во втором часу ночи понимаю, что пора пить масло и ложиться спать. И руки пишут в гугле запрос «Льняное масло и эндометрий»!!! Боже, сколько же ссылок мне сразу выскочило!!! Оказывается, дамы с тонким эндометрием специально пьют его, чтоб этот эндометрий нарастить!!! Но у меня-то там было все хорошо!!! А то самое «замечательное» льняное масло, которое так помогло мне с фигурой так негативно отразилось на моем здоровье! Я — к врачу!!! Спрашиваю — а льняное масло могло так на меня повлиять? Я думала — она меня стукнет! Сказала, что масло это содержит много гормонов и без консультации врача его принимать нельзя!!!!:((((((((((((((Теперь вот, сижу дома, пью дуфастон, ставлю свечи — пытаюсь восстановить свой гормональный фон… Так, что девочки, аккуратнее — это не шутки…
ну вот под конец страшилка такая
А я думаю, что надо пить небольшими курсами, по 2 недели и перерыв…и все будет хорошо