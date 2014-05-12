Льняное масло, получаемое из семени льна, является богатейшим источником важной для сердца альфа-линоленовой кислоты (АЛК), относящейся к омега-3 полиненасыщеным жирным кислотам. Лён также содержит лигнины, обладающие антиоксидантными и даже противораковыми свойствами, хотя не все соглашаются с этим.

Лечебные и полезные свойства

Понижение уровня холестерина, защита от заболеваний сердца и нормализация повышенного давления.

Некоторые исследования говорят о том, что льняное масло, как и измельчённое льняное семя, способно понизить уровень холестерина, уменьшив риск сердечных заболеваний. Льняное масло также защищает от стенокардии и повышенного давления. Кроме того, как показало исследование, проводившееся в течение пяти лет учёными из бостонского колледжа Симмонса, льняное масло может быть полезно для предотвращения повторных сердечных приступов.

Снятие воспаления при подагре, волчанке и фиброзно-кистозной мастопатии

Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление, возникающее при этих заболеваниях. В случае волчанки льняное масло также снижает уровень холестерина, который может повыситься в результате заболевания. Приём льняного масла при подагре может облегчить часто возникающие внезапные сильные боли в суставах, а также снять их припухлость. Кроме того, способность омега-3 повышать усвояемость йода (недостаток которого часто наблюдается у женщин, страдающих фиброзно-кистозной мастопатией) делает его ценным средством для дополнительного лечения этого заболевания.

Борьба с запорами, геморроем и дивертикулярной болезнью. Полезно для похудения.

Богатое клетчаткой измельчённое семя льна может облегчить запоры, геморрой и дивертикулярную болезнь. В случае последней оно также помогает очистить желудочные мешки и предотвратить развитие возможной инфекции. При заболеваниях кишечника семя льна снимает воспаление и восстанавливает желудочно-кишечный тракт.

Лечение угревой сыпи, экземы, псориаза и солнечных ожогов

Благодаря наличию незаменимых жирных кислот (НЖК) льняное масло оказывает исцеляющее действие на кожу. Красные зудящие пятна экземы, псориаза и розацеа часто поддаются противовоспалительному и общему успокаивающему действию НЖК. Благодаря льняному маслу кожа может быстрее восстановиться после солнечных ожогов. НЖК также способствуют снижению выделения секрета сальных желез, который закупоривает поры.

Здоровье волос и ногтей

Обилие омега-3 в льняном масле стимулирует рост здоровых волос. И напротив, недостаток этих жирных кислот приводит к сухости и тусклости волос. Проблемы с волосами, вызванные псориазом или экземой кожи головы, поддаются противовоспалительному восстанавливающему действию льняного масла. НЖК также укрепляет хрупкие ломкие ногти, предотвращая их расслоение.

Улучшение передачи нервных импульсов

НЖК положительно влияют на передачу нервных импульсов, устраняя онемение и покалывание в конечностях. Масло может быть полезно для лечения болезни Паркинсона, дегенеративного заболевания нервной системы, и предотвращения повреждения нервов при диабете и рассеянном склерозе.

Снижение риска заболевания раком и замедление процесса старения

По-видимому, лигнины играют некоторую роль в предотвращении рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы и возможно, рака кожи. Хотя необходимо дальнейшее изучение, проведенные в университете Торонто исследования показывают, что льняное семя может принести пользу женщинам с раком молочной железы, независимо от степени прорастания опухоли в окружающие ткани. Лигнины также способны замедлить процесс старения.

Облегчение симптомов менопаузы, менструальных болей, женского бесплодия и эндометриоза

Наличие лигнинов способствует нормализации гормонального баланса. Льняное семя также улучшает функцию матки, помогая решить проблемы с бесплодием. НЖК предотвращают образование простагландинов, вызывающих сильное кровотечение во время менструации.

Борьба с заболеваниями простаты, мужским бесплодием и импотенцией

Содержащиеся в льняном масле НЖК могут предотвратить отёк и воспаление предстательной железы, которые особенно часто случаются у пожилых мужчин. НЖК также способствуют лечению мужского бесплодия и импотенции.

Как принимать льняное масло?

Жидкое льняное масло удобно в использовании. Для лучшего усвоения его рекомендуется употреблять с пищей. Льняное масло хорошо сочетается с соками и другими напитками, творогом, йогуртом и многими другими продуктами. Им также можно заправлять салаты. Готовить на нём не следует, так как нагревание не просто лишает льняное масло полезных свойств, но и делает его вредным для здоровья.

Надо иметь в виду, что льняное масло в капсулах быстро окисляется под воздействием света или воздуха. Покупайте масло в непрозрачной пластиковой ёмкости, обязательно проверяйте срок годности на этикетке, держите его в холодильнике. Если масло издаёт резкий запах, выбросьте его.

Если вы предпочитаете использовать льняное семя, надо отметить, что его рекомендуется молоть или покупать измельчённым. В первом случае лучше сохраняется аромат и полезные свойства, но второй удобнее. Хранить его следует также в холодильнике. У льняного семени приятный ореховый привкус, им посыпают салаты или приготовленные овощи.

Польза и вред

Применение льняного масла неуклонно растёт, но многие люди не знают о возможных побочных эффектах этого продукта. Ниже приведен ряд возможных побочных эффектов, некоторые из которых могут быть серьёзными.

Жидкий стул, иногда переходящий в диарею. Зачастую это связано с небольшим превышением доз. Вздутие живота и метеоризм, как правило, не встречаются.

Серьёзные аллергические реакции с такими симптомами, как сыпь, крапивница, зуд, отёки, нарушение дыхания и так далее.

Проблемы со свёртывающей системой крови.

Возможно взаимодействие с лекарственными препаратами. Это относится к тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, понижающие уровень сахара или холестерина в крови и так далее. В подобных случаях перед приёмом льняного масла необходимо проконсультироваться с врачом. Не используйте льняное масло, если вы принимаете слабительные.

Из-за того, что льняное масло содержит фитоэстрогены, которые могут действовать как гормон (эстроген), оно не рекомендуется при беременности, а также и людям с гормональным дисбалансом. Исследования на животных показали, что потребление льняного масла во время беременности может повлиять на плод. Пока неизвестно, относится ли это к человеку, так как исследования на людях не проводились.

Однако, другие специалисты не соглашаются с такой точкой зрения, считая безопасным дозированное употребление льняного масла во время беременности и кормления грудью. Мнения противоречивы, поэтому в подобных случаях лучше консультироваться с врачом.

Противопоказания

Несозревшие льняные стручки могут вызвать отравление. Кроме того, сырые семена льна содержат очень небольшое количество соединений цианида. Правда, человеческий организм способен нейтрализовать определенное количество этих соединений. Как утверждают правительственные учреждения США, 2 столовые ложки льняного семени вполне безопасны и достаточны для укрепления здоровья. Некоторые исследователи, которые ежедневно употребляли до 6 столовых ложек, утверждают, что и это количество безопасно.

Если вы не желаете рисковать, используйте льняное масло. После отжима цианогенные гликозиды становятся неактивными.

Некоторые исследования подтверждают наличие вышеуказанных побочных эффектов, другие отвергают их. Так что всё же лучше использовать льняное масло в соответствии с рекомендациями врача и строго придерживаться предписанных доз. Считается, что большинство возможных побочных эффектов вызывается чрезмерным употреблением продукта.

Напоследок, интересный отрывок передачи «Жить здорово» о льняном масле:

Использованные источники:

Flaxseed oil

Why not flaxseed oil?

The Extraction of Linseed Oil

Healthy Fats — University of Michigan Health System

Is flaxseed oil a good source of omega-3 fats?

Источник перевод для MixedNews — Наталья Головаха (164 голосов, среднее: 4,04 из 5)

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