7 причин перестать есть хлеб

Более 70% людей, которые резко исключают хлеб из своего рациона, теряют в весе в течение первых двух недель. Хлеб был неправильно помещен в основание пищевой пирамиды, которую дети изучают в школе с раннего возраста.
Некоторые их этих детей в будущем могут стать профессиональными диетологами и будут проповедовать такую же ерунду насчет хлеба. Обработанные зерна, из которых делают хлеб, не нужны и даже иногда опасны для некоторых типов метаболизма. И вот почему:
1) Цельнозерновой хлеб может поднять уровень сахара в крови больше, чем батончик «Сникерс»
Цельнозерновой хлеб на самом деле не содержит цельных зерен. Мука производится в процессе измельчения зерен, которые превращаются в порошок. Именно благодаря порошкообразной форме организму легче переварить хлеб и позволить выработавшейся глюкозе попасть в ток крови. Это повышает гормон усиливающий синтез жиров, известный как инсулин. У цельнозернового хлеба гликемический индекс выше даже, чем у шоколадных батончиков, таких как сникерс.
Крахмал, содержащийся в хлебе, быстро расщепляется в пищеварительном тракте и попадает в ток крови в виде глюкозы. Это вызывает резкий скачок уровня сахара в крови, а инсулин в свою очередь усиливает аппетит. Это превращается в замкнутый круг : еда, затем чувство голода, затем снова еда.
Это оборотная сторона высокоуглеводной диеты, которую так часто пропагандируют плохо осведомленные источники.
2) В хлебе содержится много глютена
В пшенице содержится большое количество белка, который называется глютен.
Глютен состоит из веществ, по своей консистенции напоминающих клей (от англ. glue- клей), благодаря которым тесто становится упруго-вязким.
Когда мы едим хлеб, который содержит глютен (пшеничный, из спельты, ржаной и ячменный), иммунная система в пищеварительном тракте начинает «атаковать» глютеновые белки.
Чувствительность к глютену часто связывают с некоторыми случаями шизофрении и мозжечковой атаксии (и то и другое серьезные мозговые нарушения).
Вероятнее всего глютен опасен для большинства людей, а не только для тех, у кого диагностирована чувствительность к глютену или глютеновая болезнь.
Единственный способ проверить чувствительны ли вы к глютену, это исключить его из вашего рациона на тридцать дней, а затем вновь начать его употреблять и посмотреть есть ли у вас побочные эффекты.
3) Современная пшеница -опасна
Как только агропромышленные предприятия начали выращивать высокоурожайные зерновые, пшеница стала настолько гибридизирована, что по своему генетическому коду совсем не напоминает пшеницу, которую выращивали в незапамятные времена. Вся пищевая ценность современной пшеницы в естественном необработанном состоянии обесценилась на 30% по сравнению с генетическими данными ее предшественников. Баланс и соотношения полезных элементов в пшенице, созданные самой природой , были изменены. А организм и психология человека не могут так быстро адаптироваться к новым изменениям.
4) Современный хлеб содержит консерванты и химические вещества
Как и большинство современных пищевых продуктов, подвергшихся технологической обработке, большинство современных видов хлеба содержат сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
Большая часть зерновых также содержит фитиновую кислоту (это одна из главных проблем сои). Фитиновая кислота — это вещество, которое связывает такие важные для организма минералы, как кальций, железо и цинк, и не позволяет им попадать в ток крови. Сторонники употребления сои потребляют намного больше допустимой нормы фитатов (соли фитиновой кислоты) через соевое молоко, сыр тофу, зерновые и многие другие пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке. Соевое масло и соевый лецитин довольно часто встречаются в хлебе.
Вот состав большинства современных видов хлеба:
Состав: пшеничная мука из цельного зерна, вода, пшеничный глютен, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мед, патока, дрожжи. Содержится 2% или меньше: пшеничные отруби, соевое масло, соль, сульфат кальция, разрыхлители теста (стеароиллактилат натрия, этоксилированные моно и диглицериды, диоксид кальция и/или диамид азоугольной кислоты), соевая мука, питательная добавка для роста дрожжей (хлорид аммония, сульфат аммония и/или монофосфат кальция), уксус, пропионат кальция (для сохранения свежести продукта), сыворотка, соевый лецитин. Содержит пшеницу, молоко и сою.
5) Хлеб не является питательным продуктом
Несмотря на количество калорий цельнозерновой хлеб содержит меньше питательных веществ, чем, например, овощи.
Пшеничная клетчатка помогает организму быстрее использовать запасы витамина Д, тем самым вызывая его недостаток, что в некоторых случаях может привести к раку, диабету и даже смерти.
6) Связь между пшеницей и диабетом
Директор по лечебной части Клиники традиционной медицины г. Саусбери, штат Коннектикут доктор Эндрю Рубман говорит, что потребление пшеницы (особенно глютена, который содержится в пшенице, ржи, ячмене) может вызвать развитие диабета среди людей с генетическим риском такого заболевания. Также он добавляет, что исключение глютена из рациона может быть полезно людям, которые уже страдают диабетом. Доктор Рубман предлагает соблюдать безглютеновую диету в течение четырех — шести месяцев и проверить улучшиться ли показатели сахара в крови. Если ответ будет да, то такую диету следует соблюдать пожизненно.
7) Генно-модифицированные энзимы
Энзимы (зачастую генно-модифицированные) добавляют в муку и тесто для того, что буханки хлеба были больше и оставались мягкими на протяжении нескольких дней, а то и недель. Однако согласно недавним исследованиям один из таких энзимов — трансглутаминаза, которую применяют в пищевой промышленности и выпечке, может превратить некоторые белки клейковины из пшеничной муки в вещества токсичные для некоторых людей.
Производители часто продают так называемые «элитные» сорта хлеба, содержащие омега-3, инулин, фолиевую кислоту и т.д. Но если не следить за ингредиентами в основном составе булки хлеба, то наш рацион будет напоминать всего лишь промышленные отходы с питательными веществами.
Статья направлена на людей страдающих от ожирения, но не имеет ничего общего со здравым смыслом.
Первое предложение статьи и пункт 5 противоречат друг другу. Дальнейшее имеет к собственно хлебу весьма отдаленное отношение. Если в чай добавлять радиоактивные вещества, то чай также не будет полезен, проверено британскими разведчиками.
основное свойство хлеба-неприедаемость! то есть его едят каждый день и он не надоедает, основной источник глюкозы, практически до 21 века без хлеба нельзя было прожить во время смут и войн, тк хлеб основной источник питания. Проблема в том что в одном бик маке 2500 каллорий, а народ их есть по 3-4 на дню, вот и ожирение…
идиот. думай!
Очень смешная статья для российских читателей (ИМХО).Достаточно представить блокадный Ленинград. Авторы хотят продвинуть тему, чтобы потом развить все это в какой нибудь проект. Для денег. Себе любимым. Радение о несчастных людях, отравляющих себя хлебом, лучше бы все ели сникерс))))))))) он полезнее,чем хлеб.
В блокадном Ленинграде выжили, в том числе, и благодаря людоедству. Окружён же был — других вариантов питания на время продолжительной блокады практически не было…
Совершенно с вами согласна.. давайте теперь людей есть…
Ага, особенно порадовал глютен в ржаном хлебе. да будет известно автору, что ржаная мука не образует глютен или клейковину по нашему, поэтому любой ржаной хлеб делают опарным способом. В пшеничной же муке содержание клейковины около 30%, поэтому ее иногда добавляют в ржаную и часто в цельнозерновую. А вот этот перл про цельнозерновую муку я не осилил:
«Цельнозерновой хлеб на самом деле не содержит цельных зерен. Мука производится в процессе измельчения зерен, которые превращаются в порошок»
Покажите мне человека, который считал, что цельнозерновой хлеб делается из цельных зерен)))) Дурилка, отличие цельнозерновой от обычной муки лишь в способе помола. В цельнозерновой смалывают все зерно, включая зародыш, содержащий основную часть питательных веществ и оболочку, содержащую клетчатку. Хлеб из цельнозерновой муки не пользуется широким спросом, тк клетчатка препятствует развитию клейковины в процессе замеса теста, благодаря которой мы получаем красивый пузырчатый хлеб, но зато обладает гораздо более питательными свойствами, чем из муки 1,2, высшего или экстра сортов, поэтому цельнозерновой в основном кушают любители здорового но не сильно вкусного образа жизни.
Насчет добавок скорее соглашусь, в этом посоветовал бы самим делать хлеб, чем я например и занимаюсь, такой хрустящей корочки и аромата не получить из покупного, да и поле для фантазий просто необъятное. Одно плохо — это довольно заразно, начав делать хлеб, остановиться уже невозможно. Поверьте моему горькому опыту)))
Как человек, болеющий целиакией ( аутоимунное заболевание вызываемое глютеном) со 100% уверенностью заявляю — в ржаной муке содержится глютен!
А еще, помимо очевидной манки и пшеничной каше, в перловке,и во всех злаках, кроме пшена, кукурузы, риса и гречки.
Да и те частенько заражены глютеном.
А еще в большей части приготовленных продуктов и ингридиентов.
И даже надпись «не содержит глютен» — ни о чем, лабораторные исследования показывают обратное.
Очередной, достаточно коряво переведённый с английского, бред!
Единственные правильные мысли: 1. Непереносимость глютена (примерно 1 на 700-800 человек, но лактозу молока не усваивает на проядок больше взрослых людей). Но зачем всем отказываться от хлеба?
2. Компонентами Нормального хлеба являются мука, вода, дрожжи и совесть хлебопека. Если что-то добавлено или отсутствует последнее, это уже не хлеб.
Самое конечно «ужасное» по-мнению автора, что хлеб утоляет чувство голода. Без комментариев.
А вы окунитесь в тему молока)) и поймёте, что лактоза на молоко- это полный бред, придуманная отговорка, молоко взрослым людям пить вообще нельзя.. Если всё что вы знаете о молоке — это то что от него может быть лактоза, то вы просто не владеете инфой…так же и с хлебом… изучите…ток не повехностно, как молоко)) и всё поймёте… будьте здоровы!!!