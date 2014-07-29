7 причин перестать есть хлеб

Более 70% людей, которые резко исключают хлеб из своего рациона, теряют в весе в течение первых двух недель. Хлеб был неправильно помещен в основание пищевой пирамиды, которую дети изучают в школе с раннего возраста.

Некоторые их этих детей в будущем могут стать профессиональными диетологами и будут проповедовать такую же ерунду насчет хлеба. Обработанные зерна, из которых делают хлеб, не нужны и даже иногда опасны для некоторых типов метаболизма. И вот почему:

1) Цельнозерновой хлеб может поднять уровень сахара в крови больше, чем батончик «Сникерс»

Цельнозерновой хлеб на самом деле не содержит цельных зерен. Мука производится в процессе измельчения зерен, которые превращаются в порошок. Именно благодаря порошкообразной форме организму легче переварить хлеб и позволить выработавшейся глюкозе попасть в ток крови. Это повышает гормон усиливающий синтез жиров, известный как инсулин. У цельнозернового хлеба гликемический индекс выше даже, чем у шоколадных батончиков, таких как сникерс.

Крахмал, содержащийся в хлебе, быстро расщепляется в пищеварительном тракте и попадает в ток крови в виде глюкозы. Это вызывает резкий скачок уровня сахара в крови, а инсулин в свою очередь усиливает аппетит. Это превращается в замкнутый круг : еда, затем чувство голода, затем снова еда.

Повышенный уровень сахара в крови может стать причиной гликирования на клеточном уровне, когда сахар крови вступает в реакцию с белками в организме, что является одной из составляющих процесса старения.

Это оборотная сторона высокоуглеводной диеты, которую так часто пропагандируют плохо осведомленные источники.

2) В хлебе содержится много глютена

В пшенице содержится большое количество белка, который называется глютен.

Глютен состоит из веществ, по своей консистенции напоминающих клей (от англ. glue- клей), благодаря которым тесто становится упруго-вязким.

Согласно последним данным значительная часть населения чувствительна к глютену.

Когда мы едим хлеб, который содержит глютен (пшеничный, из спельты, ржаной и ячменный), иммунная система в пищеварительном тракте начинает «атаковать» глютеновые белки.

Чувствительность к глютену часто связывают с некоторыми случаями шизофрении и мозжечковой атаксии (и то и другое серьезные мозговые нарушения).

Вероятнее всего глютен опасен для большинства людей, а не только для тех, у кого диагностирована чувствительность к глютену или глютеновая болезнь.

Единственный способ проверить чувствительны ли вы к глютену, это исключить его из вашего рациона на тридцать дней, а затем вновь начать его употреблять и посмотреть есть ли у вас побочные эффекты.

3) Современная пшеница -опасна

Самый популярный злак в мире — еще и самый смертельный. Согласно мнению кардиолога и ведущего специалиста по пшенице доктора Уильяма Дэвиса современная пшеница — это вовсе не пшеница, «превосходный, постоянный яд».

Как только агропромышленные предприятия начали выращивать высокоурожайные зерновые, пшеница стала настолько гибридизирована, что по своему генетическому коду совсем не напоминает пшеницу, которую выращивали в незапамятные времена. Вся пищевая ценность современной пшеницы в естественном необработанном состоянии обесценилась на 30% по сравнению с генетическими данными ее предшественников. Баланс и соотношения полезных элементов в пшенице, созданные самой природой , были изменены. А организм и психология человека не могут так быстро адаптироваться к новым изменениям.

4) Современный хлеб содержит консерванты и химические вещества

Как и большинство современных пищевых продуктов, подвергшихся технологической обработке, большинство современных видов хлеба содержат сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Большая часть зерновых также содержит фитиновую кислоту (это одна из главных проблем сои). Фитиновая кислота — это вещество, которое связывает такие важные для организма минералы, как кальций, железо и цинк, и не позволяет им попадать в ток крови. Сторонники употребления сои потребляют намного больше допустимой нормы фитатов (соли фитиновой кислоты) через соевое молоко, сыр тофу, зерновые и многие другие пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке. Соевое масло и соевый лецитин довольно часто встречаются в хлебе.

Разрыхлители теста, состоящие из диамида азоугольной кислоты, только недавно были поставлены под сомнение.

Вот состав большинства современных видов хлеба:

Состав: пшеничная мука из цельного зерна, вода, пшеничный глютен, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мед, патока, дрожжи. Содержится 2% или меньше: пшеничные отруби, соевое масло, соль, сульфат кальция, разрыхлители теста (стеароиллактилат натрия, этоксилированные моно и диглицериды, диоксид кальция и/или диамид азоугольной кислоты), соевая мука, питательная добавка для роста дрожжей (хлорид аммония, сульфат аммония и/или монофосфат кальция), уксус, пропионат кальция (для сохранения свежести продукта), сыворотка, соевый лецитин. Содержит пшеницу, молоко и сою.

5) Хлеб не является питательным продуктом

В хлебе НЕТ питательных веществ, которые вы можете получить из других продуктов в гораздо больших количествах. Пшеничный хлеб из муки цельносмолотого зерна даже может замедлить всасывание питательных веществ из других продуктов. Глютен, повреждая слизистую кишечника, замедляет процесс всасывания организмов других питательных веществ.

Несмотря на количество калорий цельнозерновой хлеб содержит меньше питательных веществ, чем, например, овощи.

Пшеничная клетчатка помогает организму быстрее использовать запасы витамина Д, тем самым вызывая его недостаток, что в некоторых случаях может привести к раку, диабету и даже смерти.

6) Связь между пшеницей и диабетом

Директор по лечебной части Клиники традиционной медицины г. Саусбери, штат Коннектикут доктор Эндрю Рубман говорит, что потребление пшеницы (особенно глютена, который содержится в пшенице, ржи, ячмене) может вызвать развитие диабета среди людей с генетическим риском такого заболевания. Также он добавляет, что исключение глютена из рациона может быть полезно людям, которые уже страдают диабетом. Доктор Рубман предлагает соблюдать безглютеновую диету в течение четырех — шести месяцев и проверить улучшиться ли показатели сахара в крови. Если ответ будет да, то такую диету следует соблюдать пожизненно.

7) Генно-модифицированные энзимы

Энзимы (зачастую генно-модифицированные) добавляют в муку и тесто для того, что буханки хлеба были больше и оставались мягкими на протяжении нескольких дней, а то и недель. Однако согласно недавним исследованиям один из таких энзимов — трансглутаминаза, которую применяют в пищевой промышленности и выпечке, может превратить некоторые белки клейковины из пшеничной муки в вещества токсичные для некоторых людей. Даже органический хлеб, изготовленный на крупных промышленных предприятиях может содержать такие вещества.

Производители часто продают так называемые «элитные» сорта хлеба, содержащие омега-3, инулин, фолиевую кислоту и т.д. Но если не следить за ингредиентами в основном составе булки хлеба, то наш рацион будет напоминать всего лишь промышленные отходы с питательными веществами.

Источник перевод для MixedNews — Мария Александрова (12 голосов, среднее: 4,67 из 5)

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