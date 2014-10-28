Гуманитарная помощь России другим странам

Чтобы ответить на вопросы, поднятые в статье сингапурского журналиста Тан Чак Лим «Политика «мягкой силы» в отношении России бесполезна», необходимо сообщить некоторые сведения о той гуманитарной помощи, которую Россия оказывает другим странам. К сожалению, жители Сингапура не смогут найти этой информации в западных СМИ.
В прошлом году Россия оказала гуманитарную помощь 22 странам, в том числе Сирии, Кубе, Китаю, Никарагуа и Филиппинам. Одни только центральноазиатские государства получили 4,5 миллиарда долларов.
Что касается эпидемии лихорадки Эбола, Россия профинансировала приобретение медицинских модулей с лекарственными средствами для Гвинеи и Сьерра-Леоне, которые позволяют оказать помощь примерно 60 тысячам человек. Аналогичные модули будут направлены в Бенин. С самого начала эпидемии в Гвинее работает группа российских врачей. Для диагностики используется российская мобильная вирусологическая лаборатория.
На прошлой неделе российское министерство иностранных дел сообщило, что Россия выделяет 19 миллионов долларов для борьбы с вспышкой заболевания в Западной Африке. Президент Владимир Путин также отметил, что российские эксперты изучают возможность предоставления специальной оснащённой медицинским оборудованием авиации для транспортировки больных.
После цунами 2004 года Россия развернула в Индонезии полевой госпиталь с бригадой докторов – это было единственное на тот момент подразделение, работающее в автономном режиме. Медицинскую помощь получили 2400 жителей, был привит 2171 ребёнок. Позже госпиталь был передан в дар Индонезии. Российская спасательная команда также работала в пострадавшей провинции Ачех.
Остаётся только надеяться, что сингапурские журналисты начнут работать в России для выпуска непредвзятых новостей о стране.
Об авторе. Дмитрий Ряховский – пресс-атташе российского посольства в Сингапуре.
мне 54 года я врач стоматолог …..живу в Санкт-Петербурге уже 31 год… гражданин России …..носитель арабского языка ……в данное время не работаю …….Вопрос подскажите пажалуеиста как могу стать каким нибудь членом команде гуманитарной помощи России тем более если будут в Арабскии мир например в Иемен
спасибо …………….Аббас Алейвич
пидарасы власти РОССИИ -когда русским и народам россии то хот бы мешать не будут и грабить-не то что помогать-эту власть пора либо на рею- либо она должна думать о людх населющих россию