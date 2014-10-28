Гуманитарная помощь России другим странам

Чтобы ответить на вопросы, поднятые в статье сингапурского журналиста Тан Чак Лим «Политика «мягкой силы» в отношении России бесполезна», необходимо сообщить некоторые сведения о той гуманитарной помощи, которую Россия оказывает другим странам. К сожалению, жители Сингапура не смогут найти этой информации в западных СМИ.

В прошлом году Россия оказала гуманитарную помощь 22 странам, в том числе Сирии, Кубе, Китаю, Никарагуа и Филиппинам. Одни только центральноазиатские государства получили 4,5 миллиарда долларов.

Что касается эпидемии лихорадки Эбола, Россия профинансировала приобретение медицинских модулей с лекарственными средствами для Гвинеи и Сьерра-Леоне, которые позволяют оказать помощь примерно 60 тысячам человек. Аналогичные модули будут направлены в Бенин. С самого начала эпидемии в Гвинее работает группа российских врачей. Для диагностики используется российская мобильная вирусологическая лаборатория.

Кроме того, российские специалисты разработали вакцину против вируса Эбола и успешно провели её доклинические испытания. Ожидается сертификация вакцины ВОЗ.

На прошлой неделе российское министерство иностранных дел сообщило, что Россия выделяет 19 миллионов долларов для борьбы с вспышкой заболевания в Западной Африке. Президент Владимир Путин также отметил, что российские эксперты изучают возможность предоставления специальной оснащённой медицинским оборудованием авиации для транспортировки больных.

После цунами 2004 года Россия развернула в Индонезии полевой госпиталь с бригадой докторов – это было единственное на тот момент подразделение, работающее в автономном режиме. Медицинскую помощь получили 2400 жителей, был привит 2171 ребёнок. Позже госпиталь был передан в дар Индонезии. Российская спасательная команда также работала в пострадавшей провинции Ачех.

Многие годы Россия является активным участником восстановительных работ в Газе. Она обучает палестинских гражданских специалистов, направляет врачей и гуманитарную помощь. Свой вклад вносят также бизнес и частные лица. Так, российские мусульмане по всей стране собирают помощь жителям Газы. Российский фонд «Солидарность» регулярно организует гуманитарные миссии.

Остаётся только надеяться, что сингапурские журналисты начнут работать в России для выпуска непредвзятых новостей о стране.

Об авторе. Дмитрий Ряховский – пресс-атташе российского посольства в Сингапуре.

Источник перевод для MixedNews — Наталья Головаха (6 голосов, среднее: 4,83 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x