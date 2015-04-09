Мир был бы лучше, если бы Германия победила в Первой мировой?

Некоторые историки любят тренировать свой интеллект, погружаясь в альтернативную историю, то есть предполагая, что было бы, если бы определённое историческое событие имело противоположный результат: победа Англии в войне за независимость США, победа Конфедерации в Гражданской войне в Америке или победа Наполеона в России. Теоретическое изменение результатов исторических событий и размышление над дальнейшим ходом истории — это один из способов подчеркнуть всю значимость произошедшего.

Интеллектуальной забавы ради и с учетом того, что скоро западный мир будет отмечать сотую годовщину начала Первой мировой войны, можно выдвинуть следующее предположения: переход Соединённых Штатов на сторону союзников — Англии, Франции, России, Италии и Японии, который сыграл решающую роль в поражении Союза центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции) — был крупнейшим дипломатическим просчётом 20 века. В контексте этого предположения, для мира и хода истории было бы лучше, если бы США остались в изоляции, и Германия победила в войне.

Причиной такого суждения могут служить в основном результаты Первой мировой войны, каждый из которых имел огромное значение.

Во-первых, четыре великие империи Центральной и Восточной Европы – Россия, Турция, Австро-Венгрия и Германия – пережили свержение правительства, что привело каждую из стран к войне. Турция стала светским мусульманским государством, Австро-Венгрия исчезла, Германия постепенно превратилась в нацистское гитлеровское государство, а Россия принесла миру коммунизм.

Ещё одним результатом войны было обретение Францией господства на континенте. Однако в результате войны Франция была ослаблена и потрясена возникновением фашистской Италии и нацистской Германии. Стремление Германии, особенно Гитлера и нацистов, аннулировать Версальский договор повлекло за собой Вторую мировую войну в Европе, породившую ужасы Холокоста.

Другим значимым последствием Первой мировой войны была большевицкая/коммунистическая революция в России, которая привела к семидесятилетней борьбе Советского Союза и Запада. Коммунизм стал катастрофой для народов России и Китая.

В данном случае, игнорируя трагическую историю Китая, стоит задуматься над тем, что за первые 30 лет Советского Союза более 27 миллионов человек оказались в тюрьмах или погибли: в период с 1918 по 1920 годы 4 миллиона погибло в гражданской войне и от эпидемии тифа; 5 миллионов умерло от голода в 1921-1922, в то время как 10 миллионов попало в тюрьмы при коллективизации сельского хозяйства 1928-1933 годов, а 8 миллионов в результате репрессий 1935-1938 годов. При этом не учитываются 29 миллионов граждан СССР, погибших во время Второй мировой войны.

Таким образом, победа союзных войск в Великой войне оказалась катастрофой, поскольку она дала дорогу образованию Советского Союза, Второй мировой войне, Холокосту, Холодной войне, а также войне в Корее и Вьетнаме.

Такое предположение может вызвать вопрос, какими бы были результаты Первой мировой войны, если бы Соединённые Штаты не вмешались в братоубийственную войну в Европе?

Скорее всего, большинство учёных ответит, что без вмешательства Америки Союз центральных держав одержал бы победу, и Германия получила бы господство над Европой.

Конечно, Германия бы заключила с союзниками строжайшее соглашение; характерным в этом плане является Брест-Литовский мирный договор, подписанный Германией и Россией после поражения последней. По Брест-Литовскому договору Россия лишилась огромных территорий, в том числе Польши, Украины и стран Балтии, которые имели статус независимых государств под протекторатом Германии.

В 1916 году, в соответствии с военными целями Германии на Западе, Бельгия должна была оставаться независимой, но быть протекторатом, и внести небольшие, но значительные изменения в границу с Францией. Австрия должна была получить господство над Балканами, а колониальные территории в Африке были бы разделены в пользу Германии.

Также Германия планировала создать европейский таможенный союз, в котором бы доминировала немецкая экономика. И, наконец, были бы выплачены определённые репарации. Германия получила бы господство над Европой.

Хотя Европа под немецким господством, возможно, была бы не самым оптимальным результатом, рассмотрим, каких событий при таком исходе почти наверняка удалось бы избежать: во-первых, не было бы Второй мировой войны, поскольку у Франции не было бы сил даже попытаться выступить против победы Германии.

Во-вторых, хотя в немецком обществе и присутствовал антисемитский компонент, консервативная природа правительства Вильгельмины никогда бы не позволила нацистским убийцам присвоить власть. Не было бы ни призыва аннулировать Версальский договор, ни серьёзной угрозы прихода к власти коммунистов, ни серьёзной инфляции, которая наступила в 1923 году – факторов, использовавшихся в качестве оправдания захвата власти нацистами. Без нацистов не было бы и Холокоста.

И наконец, по окончании войны на Западе немцы разгромили бы большевиков в России и «белый» режим оказался бы победителем, вследствие чего Россия избежала бы боли и страданий советского правления, не говоря уже об ужасных последствиях Холодной войны, и распространении коммунизма в Восточной Европе, Китае, Вьетнаме и на Кубе.

Европа под господством Германии, но никакой Второй мировой, никакого Холокоста и, скорее всего, никакого коммунизма — неплохой вариант в обмен на победу Германии в Первой мировой войне.

В начале 20 века союзные державы, особенно Великобритания, приняли участие в Первой мировой войне, чтобы не допустить немецкого господства в Европе. Есть основания полагать, что для Европы и всего мира было бы лучше, если бы Германия победила во Второй мировой войне. Ирония истории в том, что в конце 20 века Германия стала доминирующей державой Европы и лидером Европейского союза, который по сути является таможенным союзом, сходным с замыслом немцев по реализации их военных целей в ходе Второй мировой войны.

Об авторе. Джеймс Симмс младший является почётным профессором истории России и современной истории Европы, а также директором Программы исследований национальной безопасности Центра Уилсона в Хэмпден-Сидней-колледже.

Источник перевод для MixedNews — Анастасия Букина (13 голосов, среднее: 2,00 из 5)

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