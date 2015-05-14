Неприятная правда о том, каким образом была выиграна Вторая мировая война

Со стороны западных лидеров было неблагодарностью бойкотировать военный парад в Москве, приуроченный к 70-летию победы Советского Союза над фашистской Германией.

Исторические события — это факты, которыми политики не должны манипулировать в соответствии с последними модными политическими «тенденциями».

Недовольство Россией по поводу украинского кризиса ни в коей мере не преуменьшает славу, восхищение и благодарность, причитающиеся русскому народу за героизм, проявленный во время Второй мировой войны. Американцам и канадцам нравится верить в то, что они выиграли войну в Европе, не особо признавая решающую роль Советского Союза. Большинство европейцев просто не хотят об этом думать. Русские же, напротив, знают, что именно их солдаты действительно выиграли войну. Они остаются недовольны тем фактом, что их военные достижения игнорируются американскими триумфаторами и мифотворцами.

Советский Союз времен Сталина сыграл ключевую роль не только в разгроме нацистской Германии: благодаря его огромным жертвам было спасено бесчисленное количество американских, британских и канадских солдат. Если бы не победа СССР, нацистская Германия могла бы существовать и сегодня.

Давайте обратимся к цифрам. Советские вооруженные силы уничтожили 507 немецких дивизий и 100 дивизий стран-союзников Германии (по данным СССР). Последние включают проевропейские войска СС, сформированные в Бельгии, Голландии и Скандинавии, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, а также подразделения из Испании.

Советские военные историки утверждают, что их силы разрушили 77 тысяч вражеских самолетов, 48 тысяч танков и бронемашин. Красной Армией уничтожено 75-80 процентов от общего числа убитых солдат гитлеровской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны.

В ходе войны было уничтожено 1710 российских городов, 70 тысяч населенных пунктов и сел, 31 850 заводов и 1974 колхозов. Сюда можно добавить 84 тысячи школ, 43 тысячи библиотек и 65 тысяч километров железных дорог.

Главный русский военный историк Дмитрий Волкогонов во время правления Горбачева утверждал, что общие потери России с 1941 по 1945 год составили от 26,6 до 27 миллионов погибших. Из них десять миллионов – это советские солдаты, погибшие или пропавшие без вести. Сравните это с США, потери которых в Европейском театре военных действий составили 139 тысяч человек.

Никто не хочет признавать, что Сталин победил нацистскую Германию. Сталин убил гораздо больше людей, чем Адольф Гитлер, в том числе 6 миллионов украинцев, уничтоженных в начале 1930-х годов и четыре миллиона мусульман, убитых во время войны. Огромное количество людей стало жертвами советского ГУЛАГа в 1950-х годах.

Сегодня, спустя семь десятилетий, мир переполнен фильмами и отчетами о немецких концлагерях, в то время как мы игнорируем гораздо более масштабный по количеству смертей сталинский ГУЛАГ. Рузвельт по-дружески называл Сталина «дядя Джо». Черчилль молчал.

Когда американцы, англичане и канадцы приземлились в Нормандии в июне 1944 года, они встретились с немецкими войсками, разгромленными и обескровленными на Восточном фронте. У недоукомплектованных немецких подразделений почти кончился бензин, им не хватало боеприпасов, танков и артиллерии.

Не менее важно, что союзники имели абсолютное превосходство в воздухе в ходе сражений в Западной Европе. Недоукомплектованные немецкие подразделения могли передвигаться только по ночам, когда им удавалось найти топливо. К 1944 году как Германия, так и Япония были парализованы острой нехваткой топлива. Самолеты не могли летать, танки и грузовики не могли перемещаться, а военные корабли вынуждены были оставаться в порту.

Германия не имела прикрытия с воздуха в Нормандии потому, что большая часть некогда мощных войск Люфтваффе была уничтожена на Восточном фронте, их лучшие пилоты погибли, авиационное топливо было на исходе. Немецкий истребитель нового поколения ME262, скорость которого была вне конкуренции, не смог подняться в воздух из-за нехватки топлива.

Если бы немецкие войска Вермахт и Люфтвафф в значительной степени не были обескровлены в России, высадившиеся в Нормандии союзные войска, скорее всего, были бы оттеснены к Ла-Маншу. Великобритания, возможно, была бы захвачена уже к июню 1944 года. Глупое предположение Гитлера, что Германия и Британская империя должны стать союзниками, спасло поверженную британскую армию во Франции в 1940 году, что впоследствии позволило ей бежать через Ла-Манш, оставив в беде своих французских союзников.

К тому времени союзники укрепили свои позиции во Франции, превосходя немецкие войска со счетом 2:1. По меньшей мере 67 тысяч немецких солдат погибло в ходе проведения Нормандской операции. Согласно душераздирающей, но малоизвестной статистике, 6,7 миллионов ​​немецких лошадей было убито на обоих фронтах.

Советская Украина несла на себе бремя войны, потеряв около 5 миллионов солдат и 6 миллионов мирных жителей – это примерно половина от общего числа советских потерь.

К апрелю 1944 года Германия по-прежнему держала 214 дивизий на Восточном фронте против наступающих советских войск и всего 60 дивизий (в основном недоукомплектованные бригады) на Западном фронте.

В то время Рузвельт и Черчилль рассыпались в похвалах и благодарностях Советскому Союзу, признав его «гигантские усилия» в борьбе против гитлеровской Германии. Сегодня же все решили забыть, кто на самом деле выиграл войну в Европе.

Также никто не принимает во внимание огромный вклад Советского союза в победу в Тихоокеанском театре военных действий. ВМС США очищали моря от Императорского флота Японии серией блестящих действий, которые считаются величайшими подвигами в военно-морской истории, но Японские войска по-прежнему занимали большие части Китая и Маньчжурии.

Советский союз 9 августа 1945 года развязал одну из крупнейших военных кампаний. Войска Красной Армии, состоявшие из 1,57 миллионов солдат в 89 подразделениях, обеспеченные 27 тысячами единиц оружия, 5500 танками, 3721 боевым самолетом, вторглись на юг, преодолев дугу протяженностью 2500 км от Внешней Монголии до Кореи. Советские танковые армии мчались по пустыне, преодолевая горные хребты и леса, окружая плотным кольцом 600-тысячную японскую армию в Маньчжурии, 25 подразделений Квантунской армии.

Всего одиннадцать дней молниеносного наступления, и Квантунская армия – когда-то мощнейшая и крупнейшая в Японии – была разбита. Советские войска достигли Порт-Артура на севере Китая, ими была занята большая часть Маньчжурии вплоть до 38-й параллели Кореи. А пять лет спустя на уже разделенной территории Кореи разразится косвенная война между США и Советским Союзом.

Как полагают некоторые историки, именно разгром Квантунской армии способствовал капитуляции Японии. Другие историки предполагают, что применение США ядерного оружия против Японии было поспешным действием, предпринятым для ускоренной капитуляции Японии до того, как на ее территорию вторгнется Красная Армия.

И хотя ясно, что западные демократии не одобряли советского лидера Сталина, как и сейчас не одобряют махинации Владимира Путина с Украиной и Крымом, все же необходимо признать великий вклад Советского союза в нашу победу во Второй мировой войне. Доблестные русские солдаты заслуживают, по меньшей мере, чтобы мы отсалютовали им за то, что они победили фашистскую Германию и спасли жизни многих людей.

Источник перевод для MixedNews — Ольга Дедюхина (16 голосов, среднее: 3,75 из 5)

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