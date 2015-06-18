6 примеров безумных мер, которые Израиль предпринял для сохранения расовой чистоты

Израиль считает себя единственной демократической страной Ближнего Востока, однако становится всё более очевидно, что это гордое звание в огромной степени зависит от определения самого Ближнего Востока и понятия демократии. Вероятно, самый острый диссонанс при определении Израиля как либеральной демократии и её реальной политики возникает в вопросе стремления этой страны к расовой чистоте.

Израиль настаивает на том, что является исторической родиной всех евреев на Земле, и с этим мало кто может поспорить. Но он также настаивает на праве оставаться страной с преимущественно еврейским населением, любой ценой. Для сохранения еврейского большинства Израиль считает необходимым демонизировать не-евреев, преимущественно мусульман и арабов-христиан, от которых исходит «демографическая угроза».

Итак, вот шесть безумных мер, которые израильское правительство или израильский народ предпринимали, чтобы поддерживать своё расовое «лицо».

Контракты, запрещающие сексуальные связи: В 2003 году израильская компания пригласила китайских рабочих, предварительно потребовав от них подписания обязательств не вступать в брак с израильтянами и не иметь с ними сексуальных связей. Никаких судебных процессов против компании возбуждено не было, поскольку в Израиле не существует законов, предусматривающих защиту подобных потребностей рабочих. Контроль рождаемости без согласия: На протяжении многих лет израильское правительство обязывало иммигрантов-евреев из Эфиопии делать предупреждающие беременность инъекции, причём разрешения у этих людей часто не спрашивали и даже не ставили в известность, какой именно препарат им вводят. В 2013 году этот факт стал общеизвестным и практику принудительного контроля рождаемости пришлось прекратить. Депортация не-евреев: Всякий человек на Земле с еврейскими корнями может переехать в Израиль и попросить гражданства. Но если вы не еврей, то аналогичное предприятие может стать для вас весьма рискованным. Многие беженцы из зон конфликтов в Африке вынуждены были бежать их своих стран и просить убежища. Израиль запер многих из этих людей в огромные лагеря в пустыне. Израиль предоставляет убежище только 0,07 процента тех, кто о нём просит, депортируя остальных. Национальное общественное радио США недавно рассказало истории нескольких беженцев, депортированных из Израиля, которые в результате были убиты боевиками ИГИЛ. Отрицание прав палестинцев на их земли: Верховный суд Израиля недавно вынес два решения, предоставляющих стране право сносить палестинские поселения внутри Израиля (не на оккупированных территориях), чтобы освободить земли для израильтян-евреев. Дискриминационное семейное право: В большинстве стран брак является одним из путей, который позволяет супругу легальным путём получить вид на жительство или гражданство. Израиль запрещает своим гражданам вступать в брак с палестинцами на своих территориях, отказывая их супругам в праве получить гражданство. В Израиле также не существует гражданского брачного права, этот институт находится целиком и полностью в руках духовных лиц, которые считают своим долгом препятствовать заключению межрасовых браков. Право на возвращение только для евреев: Наиболее показательным законом, введённым для сохранения еврейского большинства, является право на возвращение. Согласно этому закону, еврей может приехать в Израиль из любой точки земного шара и запросить гражданство, в то время как палестинцы, изгнанные из своих домов в результате многочисленных войн, такого права не имеют. Против этого двойного стандарта выступают палестинка Джада Карми и еврейка Елена Сигель, встретившиеся в Лондоне в начале 1970-х годов.

За прошедшие с тех пор годы они много раз устраивали акции, держа в руках эти плакаты:

Подпись к изображению: «Я палестинская арабка, я родилась в Иерусалиме, Палестина — моя родина, но я не могу вернуться туда». «Я американская еврейка, я родилась в США, Израиль не моя родина, но я могу «вернуться» туда»

Все эти законы, нормы и правила составляют общую матрицу с единой целью: сохранить еврейское большинство в Израиле.

Источник перевод для MixedNews — Полина Шелест (10 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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