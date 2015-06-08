Новая российская торпеда – развитие легендарного «Шквала»

Модернизация российских вооруженных сил затронула морские силы и средства. После выполнения программы по повышению боевых возможностей противолодочного самолёта Ил-38 и разглашения планов по модернизации бортового оборудования самолётов Ту-142 и вертолетов Ка-27, следующим шагом является разработка совершенно нового противолодочного оружия. В то время как более совершенное авиационное радиоэлектронное оборудование позволит повысить эффективность поиска подводных лодок противника, использование новых торпед обеспечит их гарантированное уничтожение. Итак, какой же будет новая российская торпеда?

Генеральный конструктор расположенного на юге России в солнечном Дагестане завода «Дагдизель» Шамиль Алиев объявил, что его компания работает над созданием «высокоточного подводного оружия».

Он отметил особенности новый торпеды — высокую помехоустойчивость, искусственный интеллект и цифровую систему управления. Алиев отказался говорить о других деталях, сославшись на секретность программы. По его словам, это оружие будет сочетать в себе функции разведки, наблюдения и гидроакустического противодействия наряду со средствами непосредственного уничтожения.

Цепляющиеся «клипперы»

В своём интервью два года назад Алиев затронул тему создания перспективного торпедного оружия. Тогда он признал отставание России в этой области от Франции и США.

Как сказал Алиев,

в конце концов, наши торпеды более тяжелые и шумные по сравнению с лучшими торпедами в мире из-за отсутствия современной элементной базы для компонентов и высокотехнологичных блоков обработки и анализа информации.

Он отметил необходимость проведения серьёзных исследований в этой области, чтобы преодолеть разрыв. Исходя из того, что генеральный конструктор больше не упоминает научные исследования, а говорит о создании реальных образцов торпед, очевидно, что такая работа была уже проделана.

Два основных направления исследований включали модернизацию наиболее известной советской ракеты-торпеды «Шквал» и создание принципиально новой малогабаритной торпеды. Алиев сравнил новую торпеду с «клипперами», которые в массовом количестве, оставаясь незамеченными, медленно подходят к цели и, цепляясь к ней, осуществляют подрыв.

Перевоплощение «Шквала»

Второй проект держится в полной секретности, и ничего кроме общей концепции о нём не известно.

По всей видимости, модернизация торпеды ВA-111 «Шквал» включает внесение существенных изменений в её конструкцию, форму и даже тактику применения. Созданная «Дагдизелем» уникальная торпеда, принятая на вооружение во второй половине 1970-х годов, способна развивать подводную скорость до 300 километров в час, благодаря кавитации или движению в воздушном пузыре. При такой скорости противнику на близком расстоянии невозможно уклониться от торпеды.

Недостатками «Шквала» были его большая шумность и малая дальность стрельбы — всего 8 — 10 километров. Эти недостатки позволяли противнику обнаружить стреляющую подводную лодку.

В своем предыдущем интервью в 2013 году Алиев намеренно назвал эту торпеду среди приоритетных направлений, заявив, что он лично принимал участие в проектировании гидродинамики усовершенствованной версии.

Эта работа связана с определением границы сред — воды и воздуха вокруг торпеды, что позволяет определить весовые характеристики и предельные габариты торпеды. Он также рассказал о современных американских торпедах, на которые одеваются специальные многоуровневые датчики в виде юбки, позволяющие быстро изменять курса по команде оператора.

Вероятней всего, они будут применяться в новом высокоточном оружии российских подводных лодок.

Замена инерциальной навигационной системы «Шквала» на современные динамические системы увеличит дальность уничтожения целей и сделает возможным на этой основе создание принципиально нового оружия.

Торпеда не просто попадает в корпус вражеского корабля, а бьёт в самые уязвимые места — отсеки с Главным командным пунктом или постами управления. Не забывайте, что подводную лодку можно уничтожить только торпедой. Её невозможно уничтожить ракетой

— объяснил Алиев.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (12 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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