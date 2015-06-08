Новая российская торпеда – развитие легендарного «Шквала»

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Модернизация российских вооруженных сил затронула морские силы и средства. После выполнения программы по повышению боевых возможностей противолодочного самолёта Ил-38 и разглашения планов по модернизации бортового оборудования самолётов Ту-142 и вертолетов Ка-27, следующим шагом является  разработка совершенно нового противолодочного оружия. В то время как более совершенное авиационное радиоэлектронное оборудование позволит повысить эффективность поиска подводных лодок противника, использование новых торпед обеспечит их гарантированное уничтожение. Итак, какой же будет новая российская торпеда?

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Генеральный конструктор расположенного на юге России в солнечном Дагестане завода «Дагдизель» Шамиль Алиев объявил, что его компания работает над созданием «высокоточного подводного оружия».

Он отметил особенности новый торпеды —  высокую помехоустойчивость, искусственный интеллект и цифровую систему управления. Алиев отказался говорить о других деталях, сославшись на секретность программы. По его словам, это оружие будет сочетать в себе функции разведки, наблюдения и гидроакустического противодействия наряду со средствами непосредственного уничтожения.

Цепляющиеся «клипперы»

В своём интервью два года назад Алиев затронул тему создания перспективного торпедного оружия. Тогда он признал отставание России в этой области от Франции и США.

Как сказал Алиев, 

в конце концов, наши торпеды более тяжелые и шумные по сравнению с лучшими торпедами в мире из-за отсутствия современной элементной базы для компонентов и высокотехнологичных блоков обработки и анализа информации.

Он отметил необходимость проведения серьёзных исследований в этой области, чтобы преодолеть разрыв. Исходя из того, что генеральный конструктор больше не упоминает научные исследования, а говорит о создании реальных образцов торпед, очевидно, что такая работа была уже проделана.

Два основных направления исследований включали модернизацию наиболее известной советской ракеты-торпеды «Шквал» и создание принципиально новой малогабаритной  торпеды. Алиев сравнил новую торпеду с «клипперами», которые в массовом количестве, оставаясь незамеченными, медленно подходят к цели и, цепляясь  к ней, осуществляют подрыв.

Перевоплощение «Шквала»

Второй проект держится в полной секретности, и ничего кроме общей концепции о нём не известно.

По всей видимости, модернизация торпеды ВA-111 «Шквал» включает внесение существенных изменений в её конструкцию, форму и даже тактику применения. Созданная «Дагдизелем» уникальная торпеда, принятая на вооружение во второй половине 1970-х годов, способна развивать подводную скорость до 300 километров в час, благодаря кавитации или движению в воздушном пузыре. При такой скорости противнику на близком расстоянии невозможно уклониться от торпеды.

Недостатками «Шквала» были его большая шумность и малая дальность стрельбы — всего 8 — 10 километров. Эти недостатки позволяли противнику обнаружить стреляющую подводную лодку.

В своем предыдущем интервью в 2013 году Алиев намеренно назвал эту торпеду среди приоритетных направлений, заявив, что он лично принимал участие в проектировании гидродинамики усовершенствованной версии.

Эта работа связана с определением границы сред —  воды и воздуха вокруг торпеды, что  позволяет определить весовые характеристики и предельные габариты торпеды. Он также рассказал о современных  американских торпедах, на которые одеваются специальные многоуровневые датчики в виде юбки, позволяющие быстро изменять курса по команде оператора.

Вероятней всего, они будут применяться в новом высокоточном оружии российских подводных лодок.

Замена инерциальной навигационной системы «Шквала» на современные  динамические системы увеличит дальность уничтожения целей и сделает возможным на этой основе создание принципиально нового оружия.

Торпеда не просто попадает в корпус вражеского корабля, а бьёт в самые уязвимые места —  отсеки с Главным командным пунктом или постами управления. Не забывайте, что подводную лодку можно уничтожить только торпедой. Её невозможно уничтожить ракетой
 — объяснил Алиев.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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  1. Я!:
    09.06.2015 в 10:06 дп

    Путь к гибридам «толстой»торпеды и «шквала». На начальном пути траектории тихо, далеко и незаметно, а на конечном — шквал…

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  2. Алексей:
    19.08.2017 в 9:04 дп

    Нет там пузыря воздушного. При кавитации образуется пузырь вакуума.

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