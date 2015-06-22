Россия может спасти Грецию и это плохие новости для США и НАТО

Владимир Путин является героем для российского народа за то, что открыто противостоит Западу. А в скором времени у него появится множество фанатов среди греков, и это плохие новости для Соединенных Штатов и Европы.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас покинул проходившее в минувший четверг в Люксембурге заседание министров финансов еврозоны, не достигнув соглашения по оплате греческого долга Международному валютному фонду в размере 1,6 миллиардов евро. По мере приближения 1 июля — крайнего срока выплаты долга, эксперты прогнозируют, что Греция обратится за помощью к Москве. Ципрас собирается встретиться с Путиным в пятницу на Петербургском экономическом форуме. Накануне встречи представители Минэнерго Греции заявили о намерении подписать с Газпромом контракт по «Турецкому потоку», что свидетельствует об усилении влияния Москвы на Афины.

На предыдущей встрече с Путиным в апреле, Ципрас подорвал позицию НАТО, высказав своё мнение, что европейские и американские санкции в отношении России за ее действия в Украине приведут к новой холодной войне в Европе. На той же встрече Россия заявила, что возьмёт на себя расходы по реализации инфраструктурных проектов в помощь ограниченному в средствах средиземноморскому государству.

До сих пор Россия оставалась в стороне от Европейского финансового кризиса. Но греческая головоломка мотивирует вмешаться. А если Москва сделает этот шаг, то пятилетний экономический кризис превратится в геополитический.

«Вы не хотите, чтобы Европа имела дело с неожиданно заискивающей перед Россией Грецией, являющейся членом НАТО», сказал в четверг старший научный сотрудник американского Совета по международным делам Себастьян Маллаби.

Накануне пятничной встречи, когда спросили вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, будет ли Москва спасать Афины, он ответил, что «не может комментировать конкретные решения».

Это ставит канцлера Германии Ангелу Меркель в трудное положение. Её собственная консервативная партия, немецкий народ, и банкиры во Франкфурте уже дали понять, что не собираются продолжать платить за Грецию, пока Афины не примут во внимание призывы к реформе.

«Анегла Меркель не в восторге от мысли, что Путину будет преподнесен подарок, в виде отдаления Греции от Западной Европы», сказал Маллаби.

В своей статье, опубликованной в газете Der Tagesspigel, Ципрас отвергает «миф», что трудолюбивые немцы платят за пособия для греческих пенсионеров. «Каждый, кто утверждает, что немецкие налоги идут на зарплаты и пенсии грекам лжет», написал он.

Затем он высказал странный аргумент, что пожилым грекам нужна их пенсия, чтобы поддержать своих детей. Сегодня каждый четвёртый грек безработный.

Между тем, похоже, что Греция и ее европейские партнеры вступают в завершающую стадию борьбы, результатом которой может стать изоляция Афин от европейского валютного клуба. Греция утверждает, что у неё есть деньги, чтобы выплатить долг МВФ и европейскому центральному банку, но это будет осуществимо только в том случае, если Европа откажется от своих требований по пенсионной реформе.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила после встречи в Люксембурге, что Греции не будут предоставлены отсрочки по задолженности.

«Стране грозит дефолт, если она не погасит свою задолженность перед МВФ до первого июля, но я искренне надеюсь, что этого не случится», сказала Лагард. «Греции не будут предоставлены ни льготный период, ни двухмесячная отсрочка, как раньше».

Лидеры европейских стран назначили экстренное заседание на понедельник, чтобы дать Греции очередную попытку согласиться оплатить свой долг. Со своей стороны Ангела Меркель оставила путь для соглашения открытым. В прошлый четверг в Берлине она сказала, что «по-прежнему убеждена», что соглашение будет достигнуто.

Но Маллаби считает это маловероятным. Он заявил, что если дать Греции место для манёвра, то будет подан дурной пример для таких европейских стран, как Испания и Португалия, которые уже несколько лет изо всех сил борются с трудностями, связанными с обслуживанием долга МВФ.

«Отношения между Ципрас и его коллегами стали только хуже», сказал Маллаби. «Допущенные им ошибки пагубно отразились на общем ходе дел. Если бы у Греции было функциональное правительство, мы бы сейчас не оказались в таком положении».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Бахарев (6 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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