Как Китай и Россия могли бы уничтожить в бою американский F-35

После утечки информации из доклада о недавнем провале американского истребителя нового поколения F-35 в воздушном бою против F-16D, возрос накал дискуссий о характере будущих военных столкновений в воздухе. В недавнем сообщении специалиста по вопросам стратегии Эндрю Дэвиса определяется значимость комбинирования применения «ракет класса воздух-воздух для поражения целей за пределами прямой видимости»(BVRAAM) с преимуществом стелс-технологий уменьшающими заметность самолета, а также с использованием усовершенствованного оборудования, улучшением обработки информации и новейших возможностей радиоэлектронной борьбы.

Дэвис также отмечает, что пока не продемонстрировано, насколько эффективны будут эти возможности в рабочих условиях. Он заявил, что «…есть основания задаться вопросом, насколько эффективным будет набор «хитрых приёмов» F-35 в будущем, особенно, когда развиваются системы обнаружения малозаметных самолётов, и я бы хотел, чтобы увеличилась его дальность полёта и возможность нести больше оружия дальнего действия…» Очевидно, что F-35 был разработан для ведения воздушного боя на дальних дистанциях, а не на ближних. Это выдвигает на первый план ключевой вопрос, порождающий важную на сегодня дискуссию: «являются ли верными текущие предположения относительно будущих воздушных военных столкновений, что бои без визуального контакта с целью будут преобладать над ближними манёвренными воздушными схватками?»

В основе текущих предположений о преобладании в будущем воздушных боёв на дальних расстояниях над воздушными столкновениями на ближних дистанциях лежит то, что американские и союзные войска будут всегда иметь ясную и неисчерпаемую информацию о любых методах противника, дающую превосходную ситуационную осведомленность, что позволит использовать ракеты BVRAAM. В этой связи истинный успех F-35 в воздушном столкновении в действительности может зависеть от «передовых знаний» о стратегическом уровне будущих противников, чтобы выиграть информационный бой с самого начала любого будущего конфликта.

Относительно будущих противников китайская доктрина информационной войны предполагает атаковать американские «сетевые системы управления, связи и сбора разведданных» (C4ISR), а также спутники с самого начала или даже до военного конфликта. Эта кампания информационной войны будет вестись в космосе, киберпространстве и через спектр электромагнитных волн. Китайская армия предполагает сражения в информационном пространстве в виде интегрированной среды, включающей войны в сфере киберпространстве и радиоэлектроники, и основывает свой подход к этим областям на базе концепции интегрированной сетевой электронной борьбы (СЭБ).

Китайский генерал Дай Кингмин утверждает, что одной из ключевых задач сетевой электронной борьбы национальной освободительной армии Китая (НОАК) является нарушение нормального функционирования информационных систем противника, и защита своих информационных систем, с целью получения информационного превосходства. Поэтому, победа в воздухе против НОАК может зависеть, как и от того, какая сторона победит в информационной военной кампании, так и от успеха в воздушном бою на дальних расстояниях. Представьте себе, если не будет связи между F-35s и радиолокационными службами, вследствие нанесения удара противоспутниковой системой, будут уничтожены стратегические коммуникации, а также пропадут GPS-сигналы из-за хакерских атак или наземных помех. Будет стимул действовать быстро и решительно в информационной «битве первого удара». Без универсальности этих систем, пилот F-35 должен полагаться на такое своё бортовое оборудование, как радар с оптико-электронной системой прицеливания для обнаружения, слежения и поражения целей, который повышает заметность F-35 противником в пределах визуального диапазона систем.

Делает ли не эффективным F-35s его зависимость от информационного поддержания? Если F-35 отдают роль истребителя, ведущего бой на дальних расстояниях, и если в будущем доктрина военно-воздушных сил будет формулироваться с учетом этого подхода, то эффективность Западных ВВС может пострадать, в случае уничтожения ключевых C4ISR-систем. В связи с этим, любое предположение о том, что современные воздушные силы не будут вести бой на ближних дистанциях, является опасным. Такое предположение не вызывает доверия, так как нет ВВС, которые бы уступили контроль воздушного пространства просто потому что не обладают всеми желаемыми преимуществами. Воздушные силы должны быть готовы вести воздушный бой на ближних дистанциях даже используя F-35. Будущие противники не будут столь учтивы в сражениях с США и их союзниками, чтобы принять их собственные условия и таким образом позволить им укрепить их преимущество. У врага всегда есть право голоса.

В будущем, чтобы выиграть в воздухе, сперва необходимо первым одержать победу в информационной битве за киберпространство, чтобы получить осведомленность о стратегическом, оперативном и тактическом уровне врага. Неспособность противостоять противнику в информационной войне, значительно снизит возможности таких боевых самолетов, как F-35, которым необходимо получать достаточную ситуационную осведомленность для эффективного применения ракет BVRAAM, и таким образом сражаться в предпочтительных условиях.

Кажется маловероятным, что будущие противники Запада и Америки будут сражаться, используя методы, которые не приведут их к победе. Китайские и российские аналитики понимают все недостатки F-35 и знают как вести воздушный бой таким образом, чтобы оптимально использовать все эти слабости. Предполагается, что F-35 будет вынужден вступать в ближний бой, в реальной войне против умных, хорошо оснащённых и решительных противников.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Бахарев (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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