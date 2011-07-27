Почему время ускоряется?

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Всё чаще люди делают предположение о том, что время ускоряется. Мы всё чаще слышим от них: “Похоже, мне вечно будет не хватать времени, чтобы управиться со всеми делами”. Или: “Куда девается время?” Годы, определённо, летят быстрее, чем когда-либо, и этому есть научное объяснение. Мы быстро меняемся, и ряд причин, обуславливающих это, так же связан с ускорением хода времени. Люди становятся более осведомлёнными, и чаще чем когда-либо обращаются к духовному и личностному развитию. Почему так происходит?

Учёные обнаружили много лет назад, что у Земли есть пульс. Этот пульс или такт, похожий на сердцебиение, был устойчив, и ровнялся примерно 7.8 тактам в секунду на протяжении тысяч лет. Однако примерно с 1980 года сердцебиение Земли стало ускоряться. В настоящее время оно равняется 12-ти тактам в секунду, но самая невероятная вещь — некоторые учёные полагают, что Земля фактически прекратит вращение, когда этот пульс достигнет 13-ти тактов в секунду. Считается, что вращение прекратится примерно на три дня, а затем Земля начнёт вращение в обратном направлении. Это вызовет инверсию магнитных полюсов, но что произойдёт после — неясно. Сейчас у вас одна из двух мыслей. Либо вы считаете, что это звучит весьма удивительно, либо — что в это невозможно поверить. Лично я нахожусь где-то посередине. Я считаю, что поверить трудно, но готов отнестись непредвзято. С тех пор как я заинтересовался духовным развитием, моему взору окрылись многие удивительные события, произошедшие со мной, и потому я верю, что возможно практически всё.

Именно вследствие этого увеличения частоты пульса мы чувствуем, что время как бы ускоряется. Почему мы «чувствуем», что время будто бы идёт быстрее, чем раньше? Дело в том, что период, воспринимавшийся ранее как 24 часа, теперь ощущается как всего лишь 16 часов. Наши хронометры всё ещё отмеряют секунды, минуты и часы и всё так же отмечают новые сутки каждые 24 часа, но вследствие ускоренного сердцебиения Земли, мы воспринимаем их длительность как 2/3 от нормальной или как 16 обычных часов.

Насколько бы это всё ни казалось надуманным, многие доклады содержат предположение, что критическая масса или нулевая отметка, когда Земля прекратит вращаться, будут достигнуты очень скоро. Это может случиться в течение следующих пяти лет, которые приходятся на конец хорошо задокументированного и спорного календаря майя, оканчивающегося в 2012 году. В календаре майя было предсказано всё происходящее с планетой и людьми. Исследуя данное явление и изменения, наблюдаемые мной в моём теле и сознании, наряду с происходящим по всему миру, я, как и многие другие, полагаю, что мы сейчас движемся в четвёртое измерение. Четвёртое измерение — это то, где наши мысли проявят себя почти мгновенно. В этот период жизни на Земле наша хорошая или плохая карма возвратится к нам почти сразу. Именно поэтому очень многие люди, возможно, не осознавая причину, становятся сознательными и поворачиваются к духовному развитию, отдаляясь от материализма и жадности. Мы не только ощущаем потребность делать правильные вещи ради нашего тела и разума, но мы более чем когда-либо ранее желаем помогать другим.

Диаграммы темпов роста знаний зашкаливают. Духовные знания, приобретаемые когда-то годами чтения, изучения и наблюдения, теперь могут быть получены за год или даже несколько месяцев. Сейчас, благодаря интернету и книгам, доступно невиданное никогда ранее количество информации о духовном развитии, что способствует ускоренному обучению и помогает нам выбраться из сумерек страха на свет любви. Ощутив потребность изменить свой жизненный курс и оставить свои дурные привычки, мы начинаем встречать других людей, которые чувствуют то же самое, и все вместе мы помогаем друг другу. Мы понимаем, что мы — часть чего-то большего, чем наша личность, и это дополнительно ускоряет наше духовное развитие.

В ходе дальнейшего ускорения времени и перехода из четвёртого измерения в пятое, когда Земля прекратит вращаться, наша карма вернётся к нам незамедлительно. Те, кто не знает о происходящих в мире изменениях или не готов к ним, и те, кто думает, будто им может сойти с рук несправедливое отношение к другим, к самим себе или к природе — получат заслуженную карму. Это значит, что прежде, чем мы ступим в лучший мир и эру любви, будет большой хаос, поскольку вся отрицательная карма вернётся к своим отдельным носителям и их группам.

Мы покидаем Эру Рыб, разрушительный и тяжёлый период, и входим в Эру Водолея, период любви и мира. Это — трудное время для многих людей, поскольку они изо всех сил пытаются достигнуть согласия с тем, что происходит вокруг них и с тем, что происходит с их разумом и чувствами. Решение заключается в том, чтобы выбросить всё из головы и довериться этому естественному процессу изменения, а не бороться со своими чувствами. Поскольку мы приближаемся к пятому измерению, и скорость времени как никогда высока, наши мысли, чувства и намерения будут отражаться на действительности в мгновение ока. На практике это означает, что те из нас, кто живёт с мыслями о страхе и трепещет в ужасе, воплотят в свою жизнь только это, испытав невыразимую боль. Однако те, кто чувствует себя счастливым и уверенным, привлекут в свою жизнь лишь любовь и радость. Всё зависит от выбора, и выбирать придётся вам, а никому-то ещё.

Как эта информация изменила мою жизнь? По большому счёту — никак, лишь в некоторой мере. Я обычно довольно уверен в себе, и сейчас лишь укрепился в мысли, что должен оставаться уверенным всегда. Я пытаюсь уделять больше внимания людям и событиям вокруг меня, что делает мои отношения с близкими людьми ещё более крепкими. Я трачу больше своего времени и денег, чтобы помочь менее удачливым, чем я. Я создал этот веб-сайт и получаю истинное удовольствие, делясь информацией с другими и получая главным образом позитивные отклики на статьи, которые пишу. Хотя я всё ещё каждый день просыпаюсь и иду на работу, чтобы заработать, потратить и сэкономить деньги, и всё ещё думаю о своих планах относительно будущего вне зависимости от того, в каком измерении я окажусь.

В течение этого захватывающего периода истории весь мир изменится вместе со всеми его обитателями. В конечном счёте, мы будем вынуждены освободиться от своих страхов, другого выхода нет. Страх прекратит своё существование, ведь самые главные причины страха — время и деньги, больше не будут являться частью нашего бытия. Вы можете вообразить реальность без времени и денег? Я должен сказать со всей определённостью, что для меня это весьма трудная для осознания вещь. Это увлекательнейший отрезок жизни, и я собираюсь влиться в поток и насладиться путешествием, и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне.

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