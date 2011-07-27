Почему время ускоряется?

Источник перевод для mixednews – plagioclase
Всё чаще люди делают предположение о том, что время ускоряется. Мы всё чаще слышим от них: “Похоже, мне вечно будет не хватать времени, чтобы управиться со всеми делами”. Или: “Куда девается время?” Годы, определённо, летят быстрее, чем когда-либо, и этому есть научное объяснение. Мы быстро меняемся, и ряд причин, обуславливающих это, так же связан с ускорением хода времени. Люди становятся более осведомлёнными, и чаще чем когда-либо обращаются к духовному и личностному развитию. Почему так происходит?
Учёные обнаружили много лет назад, что у Земли есть пульс. Этот пульс или такт, похожий на сердцебиение, был устойчив, и ровнялся примерно 7.8 тактам в секунду на протяжении тысяч лет. Однако примерно с 1980 года сердцебиение Земли стало ускоряться. В настоящее время оно равняется 12-ти тактам в секунду, но самая невероятная вещь — некоторые учёные полагают, что Земля фактически прекратит вращение, когда этот пульс достигнет 13-ти тактов в секунду. Считается, что вращение прекратится примерно на три дня, а затем Земля начнёт вращение в обратном направлении. Это вызовет инверсию магнитных полюсов, но что произойдёт после — неясно. Сейчас у вас одна из двух мыслей. Либо вы считаете, что это звучит весьма удивительно, либо — что в это невозможно поверить. Лично я нахожусь где-то посередине. Я считаю, что поверить трудно, но готов отнестись непредвзято. С тех пор как я заинтересовался духовным развитием, моему взору окрылись многие удивительные события, произошедшие со мной, и потому я верю, что возможно практически всё.
Именно вследствие этого увеличения частоты пульса мы чувствуем, что время как бы ускоряется. Почему мы «чувствуем», что время будто бы идёт быстрее, чем раньше? Дело в том, что период, воспринимавшийся ранее как 24 часа, теперь ощущается как всего лишь 16 часов. Наши хронометры всё ещё отмеряют секунды, минуты и часы и всё так же отмечают новые сутки каждые 24 часа, но вследствие ускоренного сердцебиения Земли, мы воспринимаем их длительность как 2/3 от нормальной или как 16 обычных часов.
Насколько бы это всё ни казалось надуманным, многие доклады содержат предположение, что критическая масса или нулевая отметка, когда Земля прекратит вращаться, будут достигнуты очень скоро. Это может случиться в течение следующих пяти лет, которые приходятся на конец хорошо задокументированного и спорного календаря майя, оканчивающегося в 2012 году. В календаре майя было предсказано всё происходящее с планетой и людьми. Исследуя данное явление и изменения, наблюдаемые мной в моём теле и сознании, наряду с происходящим по всему миру, я, как и многие другие, полагаю, что мы сейчас движемся в четвёртое измерение. Четвёртое измерение — это то, где наши мысли проявят себя почти мгновенно. В этот период жизни на Земле наша хорошая или плохая карма возвратится к нам почти сразу. Именно поэтому очень многие люди, возможно, не осознавая причину, становятся сознательными и поворачиваются к духовному развитию, отдаляясь от материализма и жадности. Мы не только ощущаем потребность делать правильные вещи ради нашего тела и разума, но мы более чем когда-либо ранее желаем помогать другим.
Диаграммы темпов роста знаний зашкаливают. Духовные знания, приобретаемые когда-то годами чтения, изучения и наблюдения, теперь могут быть получены за год или даже несколько месяцев. Сейчас, благодаря интернету и книгам, доступно невиданное никогда ранее количество информации о духовном развитии, что способствует ускоренному обучению и помогает нам выбраться из сумерек страха на свет любви. Ощутив потребность изменить свой жизненный курс и оставить свои дурные привычки, мы начинаем встречать других людей, которые чувствуют то же самое, и все вместе мы помогаем друг другу. Мы понимаем, что мы — часть чего-то большего, чем наша личность, и это дополнительно ускоряет наше духовное развитие.
В ходе дальнейшего ускорения времени и перехода из четвёртого измерения в пятое, когда Земля прекратит вращаться, наша карма вернётся к нам незамедлительно. Те, кто не знает о происходящих в мире изменениях или не готов к ним, и те, кто думает, будто им может сойти с рук несправедливое отношение к другим, к самим себе или к природе — получат заслуженную карму. Это значит, что прежде, чем мы ступим в лучший мир и эру любви, будет большой хаос, поскольку вся отрицательная карма вернётся к своим отдельным носителям и их группам.
Мы покидаем Эру Рыб, разрушительный и тяжёлый период, и входим в Эру Водолея, период любви и мира. Это — трудное время для многих людей, поскольку они изо всех сил пытаются достигнуть согласия с тем, что происходит вокруг них и с тем, что происходит с их разумом и чувствами. Решение заключается в том, чтобы выбросить всё из головы и довериться этому естественному процессу изменения, а не бороться со своими чувствами. Поскольку мы приближаемся к пятому измерению, и скорость времени как никогда высока, наши мысли, чувства и намерения будут отражаться на действительности в мгновение ока. На практике это означает, что те из нас, кто живёт с мыслями о страхе и трепещет в ужасе, воплотят в свою жизнь только это, испытав невыразимую боль. Однако те, кто чувствует себя счастливым и уверенным, привлекут в свою жизнь лишь любовь и радость. Всё зависит от выбора, и выбирать придётся вам, а никому-то ещё.
Как эта информация изменила мою жизнь? По большому счёту — никак, лишь в некоторой мере. Я обычно довольно уверен в себе, и сейчас лишь укрепился в мысли, что должен оставаться уверенным всегда. Я пытаюсь уделять больше внимания людям и событиям вокруг меня, что делает мои отношения с близкими людьми ещё более крепкими. Я трачу больше своего времени и денег, чтобы помочь менее удачливым, чем я. Я создал этот веб-сайт и получаю истинное удовольствие, делясь информацией с другими и получая главным образом позитивные отклики на статьи, которые пишу. Хотя я всё ещё каждый день просыпаюсь и иду на работу, чтобы заработать, потратить и сэкономить деньги, и всё ещё думаю о своих планах относительно будущего вне зависимости от того, в каком измерении я окажусь.
В течение этого захватывающего периода истории весь мир изменится вместе со всеми его обитателями. В конечном счёте, мы будем вынуждены освободиться от своих страхов, другого выхода нет. Страх прекратит своё существование, ведь самые главные причины страха — время и деньги, больше не будут являться частью нашего бытия. Вы можете вообразить реальность без времени и денег? Я должен сказать со всей определённостью, что для меня это весьма трудная для осознания вещь. Это увлекательнейший отрезок жизни, и я собираюсь влиться в поток и насладиться путешествием, и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне.
[…] Источник: Mixednews […]
Привет. Прочитал вашу статью, и она была для меня подтверждением уже накопленной информации о том что написано в ней, а именно о изменении времени. От профессора Беляева Михаила Ивановича, я слышал также о том что в земном году будет 400 дней, вместо 365-ти.
Очень интересно было прочитать статью вашу, и хотелось бы пообщаться в живую по скайпу, в скайпе я kadyrkhan. Мой емаил kadik@bk.ru
Спасибо за статью. Приятно, в очередной раз, находить подтверждения своим мыслям. В статье много позитива и любви.
Приветствую, Кадырхан. Следует уточнить, что я являюсь не автором статьи, а переводчиком и изучением вопроса об изменении времени (или скорости вращения Земли) серьёзно никогда не занимался — только в пределах курса некоторых геологических наук. С моей точки зрения, скорость вращения Земли вокруг Солнца, а так же вокруг собственной оси, безусловно, изменяется со временем. Но о характере этих изменений я ничего опредлённого сказать не могу.
Пожалуйста, Елена! Читайте на здоровье!
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[…] Источник: mixednews.ru […]
Очень хорошая статья,приятно читать)и как уже сказала Елена,прияно находить вещи подтверждающие мысли)
Автор вас что загипнотизировал что ли? Он настолько туп, что это даже нельзя комментировать.Остановка времени…4-е пространственное измерение… Меня просто выворачивает когда я слышу такую ложь,огрел бы его дубиной пару раз что бы мозги вправить.»Диаграммы темпов роста знаний зашкаливают»-какие нахрен диаграммы? Школьники тупые как брёвна, в принципе как и их родители.1/3 выпускников Украины не знают т.Пифагора. Какая духовность? Горстка людей пытается управлять миром, и с каждым днём они всё ближе и ближе к своей цели. Деньги правят миром! Он говорит полную чушь, и похоже не знает что экономика США идёт к краху(вероятно похуже Великой депрессии) и люди живут на улице и питаются крысами, потому что у них нету денег.У меня 2 варианта:
1)Он полный идиот и религиозный фанатик, тогда ему надо лечится
2)Он хочет поиметь на этом прибыль и в будущем будет очищать души грешников от грехов от дьявола от плохой кармы и т.п.
REVZ, реальность — это то, во что веришь…а то, что Вы перечислили — это кризис во время болезни, после которого наступает полное выздоровление или смерть (кто во что верит). Вы тоже под гипнозом негативной информации, с удовольствием описываете «уродства» мира вокруг Вас, но в отличии от Автора статьи, не сказали ничего о себе (что странно), ведь Вы центр своего мира, который так не любите…что Вы с этим будете делать дальше? — также «жить-наслаждаться»?
Божественное в нас
«Каждый человек, такой красивый и сентиментальный, что виден там внизу, более чем всё другое, подобен тому небесному началу, из которого мы все вышли.»
Микеланджело
Если рассмотреть человека под микроскопом, то он окажется энергетическим полем. Спросите любого сведущего в квантовой физике: «Что создало мир?» Он или она ответит вам: «Энергия». Но как можно описать энергию? Энергию невозможно создать или уничтожить. Она была всегда. Всё, что когда-либо существовало, существует вечно, оно обличается в определённую форму, проживает её и покидает её.
Если вы с вопросом, что создало Вселенную, обратитесь к теологу, то он скажет вам: «Бог». «Но что такое Бог?» — спросите вы и услышите в ответ: «Бог был всегда, его невозможно создать или уничтожить. Всё, что когда-либо существовало, существует вечно, оно обличается в определённую форму, проживает её и покидает её.»
Вы получите одинаковые описания, возможно в разных терминологиях. Итак, когда вы думаете, что вы лишь плоть и кровь, то поразмыслите над этим ещё раз. Вы духовное существо. Вы это энергетическое поле, которое оперирует в более обширном энергетическом поле. Именно энергия делает нас духовным творением. И энергию невозможно создать или уничтожить. Энергия лишь меняет оболочки. Ваша настоящая сущность, ваша эссенция — это энергия. Вы вечны, вы не можете исчезнуть, вы были всегда и будете всегда существовать. Вы это вечная энергия.
«Человек находится в стадии развить себя в формы, которые не от мира сего; так он постепенно перерастает в бесформенное и достигает более высокого уровня в жизненном цикле. Знайте, что вы должны стать бесформенным, перед тем как вы сольётесь в одно со светом.» Изумрудные скрижали Гермеса.Ваше тело лишь оболочка, временная квартира вашего духа. Ваш дух намного больше вашего тела. Вы вечная жизнь. Вы это Бог, проявившийся в человеческой форме, созданной совершенно. Вспомните цитату из Библии: мы созданы по образу и подобию божьему Девяносто девять процентов вашего существа невидимо и непостижимо. Вы Бог в материальной форме. Вы дух одетый в плоть и кровь. Вы космическое существо. Вы вечная жизнь, которая при помощи своей материальной оболочки, выражает и раскрывает себя. В действительности нет места на Земле, где бы не присутствовал Бог. Всё пронизано его субстанцией. В Индии живет человек под именем Сатийя Сай Баба. Ему приписывают чудодейственные силы. В его присутствии больные становятся здоровыми, люди проникаются глубоким чувством умиротворения и блаженства. Когда один западный журналист спросил его: «Вы Бог?», он ответил без промедления: «Да, я Бог», что вызвало у всех изумление. После короткой паузы он продолжил: «Но и вы тоже Бог. Вся разница между нами лишь в том, что я это знаю, а вы это ставите под сомнение.»
Мы все частичка Бога. Нам было дано тело, мы пробудем в нём отпущенное нам время и покинем его. Каждый раз, когда вы испытываете страх, не верите в себя, страдаете от чувства вины, переживаете ненависть, мрачное состояние духа, вы отдаляетесь от Бога, забываете о своей божественной сущности и отдаёте себя в руки на растерзание своему эго. Говорите себе тоже, что вы Бог. Но не в смысле, что вы стоите выше других и вы лучше других, а в смысле, что вы соединены с божественным источником, который никогда не оставит на произвол судьбы, который никогда не иссякает. Вы можете всегда положится на Бога, если вы думаете и верите в то, что вы неотъемлемая часть его. Иисус Христос не ставил себя в исключительное положение, напротив, думал, что многие могут его в этом превзойти. Он говорил ученикам своим, что уверовавшие в него, солидарные с ним смогут творить такие же чудеса.
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками;
Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.» От Марка (16:17-18)
Мы все часть божественного источника. Можно сравнить Бога с океаном, а человека с сосудом, который наполнен этой океанской водой. В минуты отчаяния, сомнений и замешательства опускайте свой сосуд в океан и наполняйте божественной энергией. Ваш кувшин не так огромен и полон как океан, но он всё же часть той божественной субстанции. Если же вы забываете о своей связи с Богом, то вы всё дальше отдаляетесь от океана, жидкость из кувшина постепенно испаряется и сосуд, если его не пополнить, станет полностью пустым. Вся испарённая жидкость вернётся в океан. Не окуная свой кувшин в воду, вы теряете силу и энергию; вы должны постоянно черпать из божественного источника, чтобы быть бодрым и уверенным в себе, испытывать радость и иметь возможность творить чудеса! Часто ваше эго не даёт вам прикоснуться к источнику, оно призывает вас рассчитывать только на свои силы и вы рано или поздно (следуя своему эго) потерпите фиаско.
«Есть два пути прожить жизнь. Либо мы живём жизнь, которая не является чудом, либо же вся наша жизнь это чудо.»А. ЭйнштейнКаждую минуту нашей жизни, каждое мгновение мы чувствуем присутствие Бога. Каждый из нас так или иначе в течение дня думает о Боге, часто это происходит неосознанно. В заботе о хлебе насущном, в повседневной суете многие из нас не придают особого значения божественной природе всей нашей жизни, забывая при этом о той колоссальной поддержке, которую оказывает Бог каждому просящему. Чувство удовлетворения, наполненности, внутренняя гармония и мир, чувство покоя и уверенности наполняет человека, который открывает себя Богу. Мы все порождение Бога, мы все часть его. Мы все рано или поздно возвращаемся к нему.
ДРУНВАЛО МЕЛЬХИСЕДЕК
«Когда мы приближаемся к точке в цикле прецессии, в которой происходят все изменения, социальные структуры начинают разрушаться и исчезать. Ключом к этим событиям является магнитное поле Земли, которое на короткий промежуток времени (обычно от 3 до 6 месяцев) начинает значительно колебаться. Полностью магнитное поле исчезает минимум на три с половиной дня.
Сдвиг оси и сдвиг в сознании обычно взаимосвязаны. Это случится, когда наше сознание начнёт переходить в четвёртое измерение, а сознание третьего измерения будет исчезать. С большинством людей произойдет следующее: они уснут и будут видеть сны в течение 3 — 4 дней.
Когда мир четвёртого измерения войдёт в ваш разум, свет снова вернётся. Многое останется без изменения при переходе из мира в мир. Ваша физическая форма останется неизменной, но атомная структура вашего тела изменится кардинально. Плотность предыдущей физической структуры большей частью будет преобразована в энергию, а атомная структура будет более разреженной, чем раньше. Большая часть тела будет переведена в энергию.
На Земле в третьем измерении нужно примерно от 18 до 21 года, чтобы перейти от состояния ребёнка до того состояния, при котором вы сами можете о себе заботиться. В мире четвёртого измерения эмпирически нужно около 2 лет, чтобы перейти от вашего настоящего роста и состояния, до взрослого. Во время Перехода ваше Высшее Я начнёт сливаться с вашим уровнем сознания, пока вы не станете одним целым, и однажды вы буквально станете солнцами и звёздами в небе — это часть процесса жизни».
Мне кажется это не правильная гипотеза. Время летит незаметно потому что люди постоянно чем то заняты, идут на работу что прокормить себя и свою семью, а на оставшее время делают свои дела. Если время ускорялосьбы то тогда в 6 утра по электронным часам которых не так просто обмануть былобы ночь а не утро. Мы сразуже это заметили. Даже если на минуты становилосьбы быстрей темнеть, а как говорит автор это очень заметно как ускоряется время, значит не на минуты а на часы то люди об этом сразу узналибы. Это полная чушь. Возможно только одно. Изначально наши предки не правильно разработали колендарь времени, но это тоже не так, всё работает идеально. Каждый год в одно и тоже время в один день месяц предидушего года одинакого светлеет и темнеет.