Группа компаний Локомотивные Технологии — отзывы и услуги по обслуживанию тягового подвижного состава

ООО «Локомотивные Технологии» — это современный холдинг, объединивший группу компаний по техническому обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава. Многолетний накопленный опыт и отзывы о компании Локомотивные Технологии свидетельствуют о том, что специалисты группы компаний «ЛокоТех» могут справиться с задачей любой сложности. Интеграция отдельных предприятий, осуществляющих деятельность по сервисному обслуживанию локомотивов, позволило создать комплексный подход к оказанию полного цикла услуг клиентам.

Крупнейшая сервисная компания в России по обслуживанию локомотивов, «ЛокоТех», насчитывает штат из более 60 тысяч сотрудников, которые предоставляют услуги по ремонту тягового подвижного состава.

Производственная база группы компаний «Локомотивные технологии» состоит из 10 локомотиворемонтных завода и 92 сервисных депо, осуществляющих техническое обслуживание свыше 15 тысяч единиц тягового подвижного состава по всей территории РФ.

Основные услуги холдинга «ЛокоТех»

За счет интегрирования отдельных предприятий в один холдинг, осуществляющий управление, у клиента появилась возможность получения полного спектра услуг. Широкая производственная база и география компании позволяют предоставлять клиентам услуги от покупки локомотива, и технического обслуживания до среднего и капитального ремонта.

Техническое обслуживание тягового подвижного состава;

Текущий ремонт локомотивов;

Средний и капитальный ремонт, восстановление;

Лизинговые программы;

Производство и торговля: запасные части, узлы и агрегаты;

Внедрение инновационных, прогрессивных и энергосберегающих технологий на предприятиях по обслуживанию тягового подвижного состава.

Положительные отзывы клиентов о компании ЛокоТех и мощная производственная база подтверждают устойчивое лидирующее положение холдинга на российском рынке подобных услуг.

Осуществляя ремонт тепловозов и электровозов на всей территории России, перед компанией стоят серьезные задачи не только по обеспечению работоспособности техники, но и по ее модернизации. Техническое обслуживание любого транспортного средства и плановый ремонт на протяжении всего рабочего цикла техники — это основная часть издержек для владельца. Для снижения финансовых затрат на ремонт тягового подвижного состава и повышения его жизненного цикла, необходимо своевременное проведение комплексной диагностики.

Состав холдинга и роль каждого из предприятий

В состав холдинга вошли следующие компании:

ООО «ТМХ-Сервис»;

ОАО «Желдорреммаш»;

ООО «Торговый дом ТМХС»;

ООО «ЛокоТех-Промсервис»;

ООО «ТМХС – Лизинг»;

ООО «АВП Технология».

ООО «ТМХ-Сервис» имеет в своем составе 92 сервисных локомотивных депо, проводя комплекс работ по плановому и внеплановому ремонту. Услуги лизинга оказываются предприятием ООО «ТМХС-Лизинг». Современные лизинговые программы позволяют арендовать магистральные и маневровые локомотивы. ООО «ЛокоТех-Промсервис» оказывает услуги по ремонту и сервису тягового подвижного состава, принадлежащего частным операторам. А основным направлением деятельности предприятия ООО «Торговый дом ТМХС» является поставка запчастей для ремонта локомотивов, поставка агрегатов и узлов на предприятия заказчика. Разработкой ресурсосберегающих технологий и их внедрением в работу занимается ООО «АВП Технология».

Плановое техническое обслуживание тягового подвижного состава

Специалисты компании проводят плановый осмотр транспортного средства, проверяя его в соответствии с техническими условиями и нормативными документами. Проводят ремонт штатных систем жизнеобеспечения и пожаротушения, ресурсосбережения и измерения.

К плановому обслуживанию локомотивов относится следующая категория услуг:

Текущий ремонт.

Осмотр и анализ работоспособности техники.

Выявление потенциальных слабых мест и устранение.

Калибровка основных устройств.

Внеплановый сервис проводится в одном из депо компании в том случае, если в работе локомотива возник сбой, в том числе, по причине неправильной эксплуатации.

Модернизация технической базы

Открытое Акционерное Общество «ЖелДорРемМаш», входящее в состав крупнейшего российского холдинга, оказывает услуги по проведению комплексной и точечной модернизации локомотивов.

Целью точечной модернизации является — усовершенствование технической базы на основе существующей, с целью увеличения производительности и экономичности работы локомотива. Специалисты компании индивидуально подходят к каждому конкретному случаю, применяя и совершенствуя технологии под каждую задачу. При своевременном проведении точечной модернизации, специалистам удается повысить надежность отдельных узлов локомотива и экономичность топливной системы до 5%. Снижение затрат на смазочные материалы достигает 20-22%.

Комплексная модернизация — это разработка новых решений на основе существующей базы с внедрением новых опций и функционала, что позволяет увеличить работоспособность локомотива и продлить срок эксплуатации до 30 лет. Увеличение межсервисного обслуживания позволяет избежать простоя локомотива, увеличивая экономичность его использования и повышая рентабельность бизнеса. Своевременная комплексная модернизация не только снижает до 25 % время на текущее обслуживание и ремонт, но и позволяет подбирать мощность локомотива под конкретные условия эксплуатации, снижая, таким образом, расход топлива до 7%.

Потенциал холдинга и мощная производственная база

Клиенты группы компаний «Локомотивные технологии» — это не только крупные государственные предприятия, но и частные организации, которым необходимо оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию тягового подвижного состава.

Положительные отзывы о «ЛокоТех» таких клиентов как ОАО «Северсталь», ОАО МХК «ЕвроХим», ОАО «СУЭК», ООО «Газпромтранс» говорят о прочном положении компании на российском рынке. С 2014 года предприятие ООО «ТМХ-Сервис», входящее в состав руководящей группы, заключило с руководством Российской железной дороги долгосрочный контракт на проведение сервисного обслуживания порядка 15 тысяч локомотивов. Это свидетельствует о мощной производственной базе и большом потенциале холдинга.

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