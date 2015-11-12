80 лет назад Эдгар Кейси предсказал роль Путина в предотвращении Третьей мировой

Наблюдение за разворачивающимися сегодня геополитическими событиями подобно просмотру замедленных кадров крушения поезда, особенно если знать историю и понимать связь между «мировыми войнами» и незримым влиянием, оказываемым на международную политику и мировой банкинг.

Эдгар Кейси – или, как его называют, «Спящий пророк» – является одним из наиболее почитаемых медиумов мира, а многие считают его отцом холистической медицины. Входя по своей воле в трансоподобные состояния сознания, он мог в интересах своих пациентов или в ответ на специально заданные вопросы слушателей считывать информацию с неких сверхъестественных планов бытия. Его предсказания были удивительно проницательными и точными, что и сделало его имя таким знакомым для многих.

Многое из почерпнутого им из «Источника» его вдохновлённой информации касалось специфических медицинских вопросов, но в потрясающем объёме его чтений и письменных работ нет недостатка в откровениях и пророчествах, имеющих отношение к более крупным политическим и социальным событиям мирового масштаба.

Сны – это сегодняшние ответы на завтрашние вопросы

Эдгар Кейси

Большинство духовидческих чтений Кейси состоялись в начале XX века во время двух мировых войн и Великой депрессии, но ещё до своей смерти в 1947 году он увидел, как многие его предсказания сбылись, в том числе и о крахе фондового рынка в 1929 году, о событиях, связанных с обеими мировыми войнами, и даже предупреждение о преждевременных смертях двух американских президентов.

В серии, названной им «Чтения о мировых делах», Кейси сделал множество удивительных заявлений о будущем мировых финансов, мирового лидерства, коллективном духовном и, что интересно, роли, которую каким-то образом сыграет Россия в качестве силы справедливости в грядущих мировых кризисных явлениях, разворачивающихся сегодня перед нашими глазами.

Заноза в боку Европы

Кейси предвидел, что будущие мировые кризисы будут упираться в финансы, и указывал на Россию как занозу в боку финансовых сил, которые объединялись между собой против блага человечества в мире, сложившемся после Второй мировой войны.

В ответ на заданный в 1932 году вопрос о политических и экономических тенденциях в Европе Кейси заострил внимание на России:

«Европа – это разрушенный дом. Несколько лет назад имел место опыт того, как ради ублажения и удовлетворения немногих, невзирая на права любого другого человека, попираются могучие народы. Эти народы переживают опыт рождения заново и являются занозой в плоти для многих политических и финансовых наций в Европе и мире…» Вопрос: «Как называется эта страна, о которой идёт речь?» Ответ: «Россия!» (3976-8) [Источник] (здесь и далее — ссылки англоязычные; прим.)

Спустя 70 лет после победы над странами Оси, Россия возродилась, но остальной мир сейчас большей частью находится под пятой западного глобалистического банковского картеля. Организационными формами этого картеля выступают МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчётов и глобальная сеть центральных банков, резервных банков, банков развития и инвестиционных банков, которые держат избранные на выборах правительства стран мира на постоянном внешнем управлении, а население планеты – в кабале математически неоплатного долга.

День нынешний на лезвии ножа

В 2013 году США под явно ложными предлогами пытались вторгнуться в Сирию. Путин не допустил вмешательства США, пригрозив военной интервенцией в конфликт, который в то время ещё не скатился к тому ужасающему состоянию, наблюдаемому нами сегодня.

В ситуации целенаправленного разрушения Украины финансируемой Джорджем Соросом дестабилизационной командой организаторов цветных революций, а затем наступления МВФ с целью долгового завоевания Украины десятками миллиардов долларов принудительных инвестиционных займов, Россия Путина оказалась единственной силой, способной сдерживать глобальную поступь банковской клики. Она отказывается позволить Украине и Крыму угодить в руки поддерживаемых Западом сил.

Великая шахматная доска, которой является Ближний Восток, охвачена пламенем, а мир завис на лезвии ножа, оказавшись между очень реальной возможностью эскалации до третьей мировой войны и казалось бы далёкой надеждой на то, что мировые лидеры вдруг обретут разум и разрядят ситуацию.

Кейси говорил о роли России как «надежды мира» в предстоящие времена так:

Из России идёт надежда мира. Это не то, что иногда называют коммунизмом, большевизмом, нет – это свобода, свобода! Когда каждый человек будет жить для своего ближнего! Сам принцип уже зародился. Пройдут годы, прежде чем он воплотится, но именно из России снова исходит надежда мира». (Эдгар Кейси, 1944, № 3976-29)

В то время как ситуация в Сирии и Ираке стала всё более запутанной и разрушительной для проживающих в регионе людей, Исламское государство (ИГИЛ) ведёт кампанию шока и трепета, установив режим террора в отношении христиан, сирийцев, курдов, умеренных мусульман, мусульман-шиитов и всех, кто между ними. Кажется, уже все знают, что ИГИЛ финансируется и снабжается оружием США и Израилем с целью опосредованного свержения правительства Асада в Сирии.

В момент, когда США и их союзники делают вид, что не несут ответственности за ИГИЛ, и действуют, словно не в силах его остановить, Путин спокойно в недвусмысленных выражениях сказал миру правду о поддержке Западом ИГИЛ и прочих группировок наёмников, полностью разрушивших Сирию, уже убивших сотни тысяч, если не миллионы, людей и усиливающих действие спланированного кризиса с беженцами на Европу.

Россия смогла быстро остановить ИГИЛ на его пути, уничтожая склады с боеприпасами и цепочки снабжения, что является базовым военным достижением, к которому США за годы бомбардировок ИГИЛ и не стремились. Даже член Конгресса от Демократической партии Тулси Габбард спросила президента, почему бомбардировки Россией ИГИЛ – плохо?

Духовное развитие и лидерство России

Даже до Второй мировой войны Кейси, похоже, предвидел необходимость в определённой форме духовного развития России, при котором она смогла бы восстать против загнивающих моральных ценностей капиталистического Запада и сыграть свою роль большой надежды мира.

Кейси спросили: «Какой будет позиция так называемых капиталистических стран по отношению к России?»

Из религиозного развития России будет проистекать величайшая надежда мира. Затем она, или группа более сплочённых в своих отношениях, могут добиться лучшего в постепенных изменениях и окончательном установлении условий относительно того, как править миром. (3976-10)

Через шесть месяцев была представлена дополнительная информация, помогшая прояснить это раннее предсказание.

Ведь из России может выйти то, что может стать основой более широкой в мировом масштабе религиозной мысли или направления… (3976-12)

Когда в июне 1938 года Хью Линн Кейси (сын Эдгара Кейси; прим.) спросил о ситуации в России, ему было сказано:

Новое понимание пришло и придёт к многострадальному народу. Здесь, из-за ярма гнёта, из-за потворства своим прихотям возникла другая крайность. Только тогда, когда будет свобода слова, свобода вероисповедания согласно велениям совести – пока этого не будет, смуты никуда не денутся. (3976-19) [Источник]

По большому счёту, Кейси, судя по всему, имеет в виду Россию после тяжких испытаний советского правления и развала Советского Союза, а также испытываемую миром потребность в возвращении гуманистических ценностей для того, чтобы освободиться от гнёта сионистских картелей, веками объединяющихся против человечества.

Кейси говорит, что в это время из России придёт некое весьма необходимое духовное водительство, своего род мироощущение, которое сделает переход такого масштаба возможным на практике без необходимости испытывать опыт гарантированного уничтожения Третьей мировой войны.

Путин – как минимум, не святой, и никто не сбрасывает со счетов потенциала обмана со стороны какой-нибудь националистической организации, но при изучении основных игроков на поле в момент, когда человечество балансирует на остром лезвии ножа, Путин, кажется, предлагает то, что, чего нет у других мировых лидеров… – здравый смысл.

И всё же, на что могло бы походить духовное лидерство в мире, который сошёл с ума? Поначалу, оно выглядело бы как здравый смысл. Это само собой разумеется.

Действия Путина в Сирии – это самый здравый смысл из всех доступных вариантов. Он уже, по всей вероятности, предотвратил вторжение Турции в Сирию, удержав президента Эрдогана на границе, и сильно осложнил деятельность ИГИЛ. И то, и другое представляет собой победу дела здравого смысла на арене вероломства.

Знал ли каким-то образом Эдгар Кейси о том, что Россия возьмёт на себя пробел в здравом смысле между духовным лидерством и гарантированным уничтожением Третьей мировой войны, которую готовит Запад?

Путин обращает наше внимание на 800-фунтовую гориллу в комнате, о чём никто другой, по-видимому, не желает говорить: у Америки и Запада в мире больше нет никакого морального превосходства.

Кейси тоже высказывался о будущем нравственном разложении Америки:

В заключительном сеансе чтений «Мировые дела», данном 22 июня 1944 года, менее чем за 6 месяцев до смерти Эдгара, он обращается к духу и «греху Америки».

В чём дух Америки? Большинство людей гордо похваляется «свободой». Свободой чего? Когда разными путями и способами сковываешь сердца и умы людей, даёт ли им это свободу слова? Свободу веры? Свободу от чего? … Америка может хвастать … применением этих принципов, но принцип этот, скорее, забывается… и в этом грех Америки (3976-29) Чтение 3975-15, дано в январе.

Заключение

Предвидел ли Кейси роль Путина как помехи планам западных клик захватить мир посредством финансового господства, политической дестабилизации и тотальной мировой войны, порядком из хаоса?

Кейси также предсказывал возможность Третьей мировой войны. Он говорил о распрях, возникающих… «в Ливии и Египте, в Анкаре и в Сирии; через проливы возле тех территорий выше Персидского залива». [Источник]

Верите ли вы, или нет, в способность человеческого ума подключаться к Источнику и извлекать оттуда информацию о будущем, но события выстраиваются так, что предсказания Кейси в отношении России доказывают сейчас свою полную прозорливость. Это даёт нам понять, что, как минимум, не следует слишком сильно цепляться за любые заранее составленные мнения о том, что случится в предстоящие годы.

Источник перевод для MixedNews — josser (37 голосов, среднее: 4,43 из 5)

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