Стивен Сигал: российское гражданство «где-то на горизонте»

На днях Стивен Сигал предположил, что его будущие роли могут быть связаны с Россией, причем речь идет о российском гражданстве не только в кино. Уроженец Мичигана, мастер восточных единоборств, известный своими ролями во многих фильмах в жанре «экшн», Сигал недавно заявил репортерам на Дальнем Востоке, что рассматривает возможность подачи прошения о российском гражданстве.

Согласно сообщению российской прессы, этот 64-летний актер, звезда фильма «В осаде», рассуждал о возможности стать российским гражданином в ходе кинофестиваля «Край света» в Сахалине. «Я думаю, российское гражданство где-то на горизонте», сказал актер представителям СМИ. «Я бы очень хотел проводить несколько месяцев в году с моими друзьями в России, с людьми, которые любят и ждут меня». Как сообщил российский государственный источник, Стивен Сигал добавил, что он особенно в восторге от Сахалина в связи с его географической близостью к Японии и «богатым потенциалом в сфере бизнеса». Актер ранее жил в Японии, где он заключил в 1975 году брак со своей первой женой.

Несмотря на то, что обвинения в связи с якобы имеющей место причастностью Кремля к кибератакам, связанным с вмешательством в процесс президентских выборов в США, породили очередные слухи о грядущей новой холодной войне, Сигал неоднократно в прошлом высказывал симпатии к России и уже как минимум с 2014 года рассматривает вопрос о получении российского гражданства. «Я ни в коем случае не намерен отказываться от гражданства США, поскольку люблю свою страну и верю в нее», сказал актер в интервью «Российской газете. «Возможно, однажды наступит день, когда я стану российским гражданином».

Сигал назвал российского президента Владимира Путина «одним из величайших мировых лидеров, если не самым великим из них» в ходе интервью в 2013 году для одного из российских государственных СМИ. «Он больше заботится о России, чем кто бы то ни было, о ком я знаю, и он не боится делать для ее защиты все, что в его силах», добавил Сигал.

Пресс-секретарь Путина заявил «BuzzFeed News», что президента и Стивена Сигала связывает «абсолютно нормальная человеческая дружба». «Я бы не стал утверждать, что он особенно преданный фанат Сигала, но наверняка президент смотрел какие-то фильмы с его участием», сказал пресс-секретарь.

Ранее в этом году Сигал получил гражданство Сербии после нескольких визитов в страну и встречи с президентом Томиславом Николичем и его ближним кругом. Прежде чем отправиться на Сахалин, судя по его аккаунту в Twitter, Сигал на этой неделе был в Москве.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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