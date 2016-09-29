Вопрос о сравнении ядерной мощи США и России является философским

В понедельник в ходе теледебатов кандидат от республиканской партии и миллиардер Дональд Трамп сказал, что Россия расширяет свой ядерный потенциал, добавив, что теперь «у них более продвинутые системы, чем у нас».

Но по мнению учредителя издания Arms Control Wonk доктора Джеффри Льюиса, хотя Россия, возможно, недавно и модернизировала свои ракетно-ядерные вооружения, но утверждение, что у Москвы имеются преимущества «почти наверняка не соответствует действительности».

На бумаге новое, более сложное и грозное оружие пополняет российский ядерный арсенал. Межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс», принятые на вооружение в середине 2000-х годов, способные, как сообщается, нести до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения, могут нанести удар по любой точке на территории США.

Эти десять боеголовок будут входить в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью около 8 километров в секунду. Китай также разработал аналогичную систему, и у США просто нет возможности защититься от массированного ядерного удара.

Для сравнения, американская межконтинентальная баллистическая ракета «Минитмен III», поступившая на вооружение в 70-е годы, тоже входит в атмосферные слои на гиперзвуковых скоростях, но несёт только одну боеголовку.

Вопрос о том, чей арсенал лучше, является скорее философским и более сложным, чем простое сравнении возможностей.

В интервью Business Insider Льюис сказал, что ядерные вооружения США хотя и не обладают настолько разрушительным потенциалом, чтобы стереть с лица Земли целые континенты, но вполне годятся для решения стратегических задач.

При разработке стратегических ядерных вооружений «русские выбрали другие конструкторские решения, по сравнению с нами», сказал Льюис.

По его словам, Россия создала ядерное оружие, которое требует модернизации примерно каждые десять лет.

С другой стороны, утверждает эксперт, «американское ядерное оружие можно сравнить с «Феррари». Красивое, сложное, с отличными характеристиками. Эксперты говорят, что плутониевые заряды работоспособны в течение сотни лет». Американские МБР «Минитмен III», несмотря на свой возраст, являются «превосходными машинами».

«Российские ядерные вооружения, действительно, новее, и они отражают философию проектирования, которая гласит: «Нет причин делать его слишком навороченным, потому что в течение 10 лет его можно постепенно усовершенствовать».

Различия в философских подходах не заканчиваются на этом.

«Русские любят устанавливать ракеты на тягачах, — сказал Льюис, в то время как США предпочитают стационарные пусковые установки, которые неподвижны и являются хорошей мишенью. В разгар холодной войны США как-то попробовали сделать МБР, запускаемую с мобильной платформы, но требования к безопасность и надёжности в США оказались значительно жёстче, чем и русских, что сделало эксплуатацию мобильных комплексов нецелесообразной.

«Если посмотреть на американский ракетный тягач, он в десять раз дороже. Он хорошо защищён от воздействия радиации и менее уязвим», — объяснил Льюис. «Он получился золотым», — пошутил он.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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