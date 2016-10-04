Используемые Западом пропагандистские формулировки не помогают обвинить во всём Россию и Асада

Интересно наблюдать, как всё более активное участие России в сирийской гражданской войне сопровождается вопиющим лицемерием со стороны западных СМИ.

Особенно примечательным стал скандал на прошлой неделе, связанный с применением Россией мощных противобункерных авиабомб в удерживаемых повстанцами районах Алеппо. Американские власти и штатная команда обозревателей западных СМИ сразу же осудили это чрезмерное применение силы в густонаселенных пригородах как «военное преступление».

Никто и не вспоминает, как американская авиация сбрасывала такие бомбы сотнями на иракские города во время незаконного вторжения США в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

В этой связи тогдашний министр обороны Дональд Рамсфелд даже хвастался, что массированные бомбардировки были частью разработанной им операции «Шок и трепет», направленной на то, чтобы заставить мирных иракцев покориться. В новую эру после событий 11 сентября в США никто не говорил об этом как о военном преступлении, и никто не ставил под сомнение моральную оправданность осуществляемым правительством ударов, целью которых было запугать местное население.

Конечно, русские ведут бомбардировки с целью поддержки президента Сирии Башара аль-Асада. Стратегически это имеет смысл, так как единственным оплотом России на Средиземном море является их военно-морская база в Тартусе на западном побережье Сирии.

Скорее всего, они потеряют эту базу, если режим Асада падёт. Поэтому Россия так активно участвует в этой войне с чётко сформулированной целью поддержать Асада.

Весной 2011 года, когда в Сирии разгорелась гражданская война, западные СМИ сразу стали называть Асада ненавистным деспотом, который безжалостно подавляет стремящихся к демократии граждан. В те бурные дни так называемой «Арабской весны» протестующие и повстанцы свергли правительство в Тунисе и Египте, в то время как Муаммар Каддафи и Асад отчаянно удерживали свою власть в Ливии и Сирии.

Стандартным лейтмотивом освещения событий в западных СМИ было, что Асад ведёт войну против своего собственного народа, безжалостно «убивая гражданское население».

Проблема с этой упрощенной формулировкой в том, что сирийские группировки, которые взяли в руки оружие для борьбы с Асадом, не считали себя «его» народом и убивали его сторонников. Кроме того, вскоре стало очевидно, что большинство повстанческих группировок, выступающих против Асада, состояли из суннитских исламских экстремистов, связанных с Аль-Каидой, в конечном счёте, составивших основу Даиш (ИГИЛ).

Россия начала вести боевые действия в поддержку Асада год назад, но перед этим оказавшийся в сложной ситуации сирийский президент сумел удерживать власть в течение четырёх лет. Это означает, что в стране есть группировки сирийских меньшинств, готовые бороться против Даиш и Аль-Каиды.

Этого нельзя сказать о коррумпированном афганском режиме, который войска НАТО поддерживали на протяжении более десяти лет.

После вывода войск НАТО из Афганистана талибы взяли под свой контроль примерно 33 процентов территории страны. Афганцы просто не хотят жертвовать своей жизнью, чтобы защитить коррумпированный режим, установленный США и Западом в Кабуле. Преследуя непонятные цели в Афганистане, возглавляемая США коалиция убила многих афганцев, не все из которых были боевиками.

Если убийство мирных жителей русскими и сторонниками Асада является «военным преступлением», то тогда Запад проявляет лицемерие, относясь к жертвам среди гражданского населения в результате военных действий сил США и союзников лишь как к «сопутствующим потерям».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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