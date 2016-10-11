Трения с Россией не в интересах Соединенных Штатов

Отношения Соединенных Штатов с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, несомненно, стали важным вопросом в рамах американской президентской компании, о чем ясно свидетельствовали прошедшие во вторник вечером теледебаты между кандидатами в вице-президенты. Следует отметить, что по большей части эта проблема практически не рассматривается в исторической перспективе.

Так, например, важно помнить, что еще в середине 19 века вопрос о том, насколько важную роль тогдашняя Российская империя будет играть на западном побережье Соединенных Штатов был отнюдь не предрешен. Он был более или менее урегулирован с приобретением Аляски у российского царя администрацией президента Эндрю Джонсона за 7,2 миллиона долларов.

Американские администрации с момента распада Советского Союза в 1991 году совершают определенный дрейф в связи с вопросом о том, как выстраивать отношения с постсоветской Россией. С одной стороны, было более чем заманчиво возвестить миру о «победе» Америки в холодной войне. В то же время, «новая» Россия оставалась силой, с которой следует считаться, учитывая численность ее населения и занимаемую площадь, богатейшие запасы нефти, а также все еще весьма значительную военную мощь.

Мирное сосуществование Америки с постсоветской Россией, как оказалось, едва ли не более сложная задача, чем это было в свое время с Советским Союзом

Разумеется, так быть не должно. Между США и Россией странами существует гораздо большее количество точек столкновения, чем могло бы быть, если бы обе страны поддерживали постоянные контакты на высшем уровне и действовали с полной ответственностью и осознанием исторической перспективы. Среди основных проблем следует назвать украинскую и сирийскую, а также отсутствие согласия и координации в сфере предотвращения ядерных конфликтов, эскалации и распространения ядерного оружия. Новой потенциальной сферой раздора является конкуренция в Арктике.

Разумная координация не должна была бы представлять особой сложности. Основной целью обеих стран во внешней политике является противодействие распространению исламского терроризма. Следует принимать во внимание и тот факт, что соперничество между этими странами, существовавшее в период с 1945 по 1990 год, проходило без единого вооруженного конфликта. Война между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему должна оставаться немыслимой перспективой. В этом контексте политическая кампания насмешек и обвинений отнюдь не является полезной ни для демократов, ни для республиканцев.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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