Раздувание темы «российской агрессии» нужно Западу для сохранения своего хрупкого альянса

Сэр, используя лишь один глаз, Иво Даалдер утверждает, что российский президент Владимир Путин «нуждается в антагонизме Запада для защиты своих позиций внутри страны», и следовательно действует как агрессор с целью вызвать этот антагонизм, а заодно и расширить границы территориального контроля России. При этом автор пишет, что ответом Запада должно быть усиление военной мощи североатлантического альянса вокруг границ России («Сдерживание – лучший ответ на российскую агрессию», 17 октября)

Используя оба глаза, он мог бы увидеть вторую сторону этой истории, которая начинается с сомнений по поводу его заявления, в соответствии с которым «основа нашей силы – единство Запада». На самом деле, западное единство является весьма хрупким. Подобно тому как Путину нужен антагонизм Запада для защиты собственных позиций дома, Запад также нуждается в антагонизме России (а заодно и Китая), чтобы склеить вместе капризный альянс. Действия Запада, которые одобряет и к которым призывает Даалдер помогли спровоцировать необходимый антагонизм.

В свете сказанного легче понять, для чего Запад преувеличивает роль российского правительства в гражданской войне на Украине. Восемь отставных аналитиков американской разведки еще в августе 2014 года написали канцлеру Германии Ангеле Меркель письмо, в котором предупредили ее, что разведслужбы полагают, что обвинения в крупном российском вторжении на Украину «как представляется, того же сомнительного и политически мотивированного рода, как и те, что использовались 12 лет назад для оправдания возглавленного США нападения на Ирак».

Западные избиратели и налогоплательщики должны быть осторожны в отношении мотивов, по которым западные правительства преувеличивают российскую «неспровоцированную агрессию» и выставляют себя в роли исключительно обороняющейся стороны. Это преувеличение служит для того, чтобы укрепить хрупкий западный альянс, а также служит интересам военной промышленности, для которой поставки вооружений, направленных против стран, представляющих потенциальную угрозу, гораздо выгоднее, чем против террористов. Если же целью на самом деле является обуздание российской агрессии, западные страны и НАТО должны быть менее агрессивны в отношении России.

Автор, Роберт Уэйд – профессор политической экономии кафедры международного развития в Лондонской школе экономики

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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