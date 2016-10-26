По мере захвата мира технологиями, средний работник скорее не живет, а просто выживает

Для большинства людей устойчивая, хорошо оплачиваемая работа является тем, что определяет разницу между приемлемой жизнью и нуждой. Сегодня же, изменения в структуре рабочей силы, обусловленные глобализацией и технологиями, делают эту цель все более призрачной.

Технологии усугубили безработицу и падение доходов, устранив нужду в малопрофессиональных рабочих.

Робототехника и сложное компьютеризированное оборудование успешно заменило квалифицированную рабочую силу. Программное обеспечение теперь заменяет журналистов, создавая новости в электронном виде путем сканирования интернета. Даже трейдеров на финансовых рынках заменяют автоматизированные алгоритмы.

Коммуникации, сделавшие возможной недорогую передачу голоса, а также почти мгновенные трансферы огромных объемов данных, наряду со всё более высокочеткими изображениями, способствовали перемещению производительных мощностей. И они со все более возрастающими темпами позволяют переносить такие сферы услуг как инженерное дело, архитектура, бухгалтерский учет, юридические услуги и даже медицинские услуги.

В сочетании с технологией удаленного управления, изначально разрабатывавшегося для военных, теперь стало возможным контролировать высокоавтоматизированное производство и даже добычу в удаленных регионах.

Эти изменения влияют на доходы и доступность рабочих мест. В США средний доход в реальном выражении не изменялся с 1975 года. Средний реальный семейный доход в Японии и Германии остается на одном уровне несколько десятилетий. Зарплаты в промышленном секторе в Британии с поправкой на инфляцию не росли с середины 1970-х.

Всем работающим, вне зависимости от профессии и навыков, сейчас, как выразился Джон Мейнард Кейнс, угрожает «технологическая безработица».

Существовала убежденность в том, что новые отрасли вберут в себя оставшихся без работы людей. К сожалению, реальность оказалась иной.

Число людей, занятых в технологическом секторе остаётся скромным, около 5-6% всей рабочей силы. По некоторым оценкам, всего около 0,5% рабочей силы в США устроены в отраслях, не существовавших до 2000 года. В Кремниевой долине только 1,8% работников трудоустроены в новых отраслях.

Одна из причин в том, что новые отрасли не требуют много рабочей силы, а когда требуют, то задачи выводятся на аутсорсинг самым дешевым поставщикам рабочей силы в мире. Лидирующие компании вроде Google дают всего 60 тысяч рабочих мест во всем мире.

Многие из тех, кто вынужденно лишился работы, маловероятно найдут новую. Работники легкой промышленности или рабочие на сборочных мощностях маловероятно интегрируются в рабочую силу в сфере знания, технологов, биоинженеров, финансистов или других отраслей.

Образование не гарантирует занятость. Стоимость обучения резко возросла, нагружая многих непомерным студенческими долгом. Многие выпускники не могут получить работу в выбранных ими отраслях, и их начальные доходы на 10-20% ниже, чем были всего 5 лет назад.

Глобализация так и не вылилась в свободное перемещение людской массы, будучи ограничиваемой движением капиталов, товаров и услуг. В реальности, мобильность существует только для малого числа людей, которые перебираются в страны с лучшими возможностями и более высокой оплатой вследствие их способностей и навыков.

Сложность и динамизм новой экономики означают, что возможность трудоустройства для переучивающихся людей на гарантирована. Для тех, кто нашел работу, угроза неполной занятости или безработицы является постоянной, что затрудняет выстраивание догосрочных планов и достижение долгосрочной финансовой и личной безопасности.

Хотя и существуют хорошо оплачиваемые места для небольшой части рабочей силы с необходимыми навыками, подавляющее большинство новых рабочих мест находится в секторе низкооплачиваемых услуг, таких как розничная торговля или безопасность. Молодежная безработица остается на высоком уровне.

Большая часть населения в настоящее время являются членами так называемого «уязвимого пролетариата», термин, используемый в Японии для работников без гарантии занятости, которые составляют до 30% всех трудозанятых страны, на фоне того как компании сокращают издержки на рабочую силу.

Изменения на рынке рабочей силы влияют на характер общества. В этом новом мире совсем небольшая элита, скажем, 5% населения, обладают существенными накоплениями и контролируют большую часть ресурсов. Они нанимают еще один слой людей, скажем, 20%, чтобы управлять их делами, а также контролировать уязвимый пролетариат, который составляет 75% населения.

Связи, привлекательность и мозги способствуют «движению на повышение», хотя движение между группами может стать более затруднительным. В новой экономике уязвимый пролетариат вместо процветания скорее влачит существование.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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