Джим Роджерс: после победы Трампа «покупайте Россию»

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На самом деле, он уже приехал в Москву, чтобы вложить свои деньги.

«Я сейчас нахожусь в России», сказал он в интервью CNNMoney. «Г-ну Трампу, похоже, нравится Россия. Русским, похоже, нравится Трамп. И я куплю еще «России».

Роджерс не уточнил деталей своих будущих инвестиций, но его оптимистичная позиция перекликается с более широкой точкой зрения о том, что отношения России с Западом улучшатся, когда Трамп займет кресло президента, что обеспечит импульс её находящейся под давлением экономики.

Основные фондовые рынки России набрали целых 7% в следующие два дня после выборов, с тех пор, правда откатившись назад. Рубль после того как стали известны результатов выбора также укрепился против доллара.

С Трампом в Белом доме, инвесторы в Россию делают ставку на то, что санкции, наложенные на Россию, могут быть ослаблены.

Роджерс сделал себе состояние, продолжая инвестировать туда, когда другие боялись. Он заработал себе имя в 1970-х, после основания отлично показавшего себя фонда с Джорджем Соросом. Он также написал ряд книг по инвестициям и стал непременным атрибутом плеяды международных экспертов.


Источник перевод для MixedNews — molten

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